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Киев требовал от музея Мариуполя размещать националистические выставки - РИА Новости, 04.07.2023
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07:15 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/muzey-1882048809.html
Киев требовал от музея Мариуполя размещать националистические выставки
Киев требовал от музея Мариуполя размещать националистические выставки - РИА Новости, 04.07.2023
Киев требовал от музея Мариуполя размещать националистические выставки
Киев задолго до начала российской специальной военной операции требовал от краеведческого музея Мариуполя размещать в своих залах выставки националистического... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T07:15
2023-07-04T07:15
киев
мариуполь
вооруженные силы украины
общество
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МАРИУПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Киев задолго до начала российской специальной военной операции требовал от краеведческого музея Мариуполя размещать в своих залах выставки националистического толка, рассказал РИА Новости хранитель фондов музея Андрей Ладкин. "Были, конечно, нюансы. Обязали там, на третьем этаже, сделать экспозицию, посвященную АТО (так в Киеве называют войну против ЛНР и ДНР, начавшуюся в 2014 году). Без этого было просто никак. Вот. И естественно, пытались ужимать территорию, на которой расположена была выставка, экспозиция Великой Отечественной войны", - сказал собеседник агентства. По словам Ладкина, сотрудники и администрация музея сопротивлялись попыткам Киева насаждать национализм и переписывать историю и тихо саботировали подобные начинания украинских властей. Он рассказал, что из Киева приходили директивы, что нужно проводить выставки, посвященные событиям, которые касались западной Украины, например, созданию ОУН-УПА* (запрещена в России). "Ну, какое это имеет к нашей территории отношение? Были такие эпизоды, когда присылали такие выставки. Мы растягивали, делали вид, что показываем. Сфотографировали – и убираем. То есть видимость создавали, что якобы проводим эти мероприятия", - объяснил хранитель фондов музея. Сейчас он проводит раскопки и поиск оставшихся на пепелище музея артефактов. Пожар в учреждении произошел весной 2022 года после бегства из него боевиков ВСУ. Ученый сообщил, что ему не удалось обнаружить даже следы наиболее ценных экспонатов. По мнению Ладкина, все они были украдены украинскими военными перед пожаром.* Запрещенные в России экстремистские организации.
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киев, мариуполь, вооруженные силы украины, общество
Киев, Мариуполь, Вооруженные силы Украины, Общество
Киев требовал от музея Мариуполя размещать националистические выставки

Сотрудник музея Мариуполя: Киев требовал от музея размещать националистические выставки

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПоврежденные экспонаты на открытой территории во дворе Мариупольского краеведческого музея
Поврежденные экспонаты на открытой территории во дворе Мариупольского краеведческого музея - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МАРИУПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Киев задолго до начала российской специальной военной операции требовал от краеведческого музея Мариуполя размещать в своих залах выставки националистического толка, рассказал РИА Новости хранитель фондов музея Андрей Ладкин.
«
"Были, конечно, нюансы. Обязали там, на третьем этаже, сделать экспозицию, посвященную АТО (так в Киеве называют войну против ЛНР и ДНР, начавшуюся в 2014 году). Без этого было просто никак. Вот. И естественно, пытались ужимать территорию, на которой расположена была выставка, экспозиция Великой Отечественной войны", - сказал собеседник агентства.
По словам Ладкина, сотрудники и администрация музея сопротивлялись попыткам Киева насаждать национализм и переписывать историю и тихо саботировали подобные начинания украинских властей. Он рассказал, что из Киева приходили директивы, что нужно проводить выставки, посвященные событиям, которые касались западной Украины, например, созданию ОУН-УПА* (запрещена в России).
"Ну, какое это имеет к нашей территории отношение? Были такие эпизоды, когда присылали такие выставки. Мы растягивали, делали вид, что показываем. Сфотографировали – и убираем. То есть видимость создавали, что якобы проводим эти мероприятия", - объяснил хранитель фондов музея.
Сейчас он проводит раскопки и поиск оставшихся на пепелище музея артефактов. Пожар в учреждении произошел весной 2022 года после бегства из него боевиков ВСУ. Ученый сообщил, что ему не удалось обнаружить даже следы наиболее ценных экспонатов. По мнению Ладкина, все они были украдены украинскими военными перед пожаром.
* Запрещенные в России экстремистские организации.
 
КиевМариупольВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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