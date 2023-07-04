Киев требовал от музея Мариуполя размещать националистические выставки
Сотрудник музея Мариуполя: Киев требовал от музея размещать националистические выставки
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПоврежденные экспонаты на открытой территории во дворе Мариупольского краеведческого музея
МАРИУПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Киев задолго до начала российской специальной военной операции требовал от краеведческого музея Мариуполя размещать в своих залах выставки националистического толка, рассказал РИА Новости хранитель фондов музея Андрей Ладкин.
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"Были, конечно, нюансы. Обязали там, на третьем этаже, сделать экспозицию, посвященную АТО (так в Киеве называют войну против ЛНР и ДНР, начавшуюся в 2014 году). Без этого было просто никак. Вот. И естественно, пытались ужимать территорию, на которой расположена была выставка, экспозиция Великой Отечественной войны", - сказал собеседник агентства.
По словам Ладкина, сотрудники и администрация музея сопротивлялись попыткам Киева насаждать национализм и переписывать историю и тихо саботировали подобные начинания украинских властей. Он рассказал, что из Киева приходили директивы, что нужно проводить выставки, посвященные событиям, которые касались западной Украины, например, созданию ОУН-УПА* (запрещена в России).
"Ну, какое это имеет к нашей территории отношение? Были такие эпизоды, когда присылали такие выставки. Мы растягивали, делали вид, что показываем. Сфотографировали – и убираем. То есть видимость создавали, что якобы проводим эти мероприятия", - объяснил хранитель фондов музея.
Сейчас он проводит раскопки и поиск оставшихся на пепелище музея артефактов. Пожар в учреждении произошел весной 2022 года после бегства из него боевиков ВСУ. Ученый сообщил, что ему не удалось обнаружить даже следы наиболее ценных экспонатов. По мнению Ладкина, все они были украдены украинскими военными перед пожаром.
* Запрещенные в России экстремистские организации.