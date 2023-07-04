https://ria.ru/20230704/muzey-1882045602.html

Киевский режим запрещал музею Мариуполя вести экскурсии на русском языке

Киевский режим запрещал музею Мариуполя вести экскурсии на русском языке - РИА Новости, 04.07.2023

Киевский режим запрещал музею Мариуполя вести экскурсии на русском языке

Киев принуждал Мариупольский краеведческий музей пользоваться на выставках, экспозициях и экскурсиях украинским или английским языком, сознательно исключая... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T06:11

2023-07-04T06:11

2023-07-04T06:11

мариуполь

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россия

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МАРИУПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Киев принуждал Мариупольский краеведческий музей пользоваться на выставках, экспозициях и экскурсиях украинским или английским языком, сознательно исключая русский язык, рассказал РИА Новости хранитель фондов музея Мариуполя Андрей Ладкин. "Принуждали (детям) вести экскурсии на украинском языке. Настаивали на том, чтобы были этикетки на украинском и на английском языке. Без русского, да… Слава Богу это все закончилось", - рассказал сотрудник музея. По словам Ладкина, сотрудники и администрация музея всячески сопротивлялись любым попыткам Киева насаждать национализм и переписывать историю, и тихо саботировали все подобные начинания украинских властей.

https://ria.ru/20230702/muzey-1881712557.html

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мариуполь, киев, россия, общество