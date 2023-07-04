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Киевский режим запрещал музею Мариуполя вести экскурсии на русском языке - РИА Новости, 04.07.2023
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06:11 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/muzey-1882045602.html
Киевский режим запрещал музею Мариуполя вести экскурсии на русском языке
Киевский режим запрещал музею Мариуполя вести экскурсии на русском языке - РИА Новости, 04.07.2023
Киевский режим запрещал музею Мариуполя вести экскурсии на русском языке
Киев принуждал Мариупольский краеведческий музей пользоваться на выставках, экспозициях и экскурсиях украинским или английским языком, сознательно исключая... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T06:11
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мариуполь
киев
россия
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МАРИУПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Киев принуждал Мариупольский краеведческий музей пользоваться на выставках, экспозициях и экскурсиях украинским или английским языком, сознательно исключая русский язык, рассказал РИА Новости хранитель фондов музея Мариуполя Андрей Ладкин. "Принуждали (детям) вести экскурсии на украинском языке. Настаивали на том, чтобы были этикетки на украинском и на английском языке. Без русского, да… Слава Богу это все закончилось", - рассказал сотрудник музея. По словам Ладкина, сотрудники и администрация музея всячески сопротивлялись любым попыткам Киева насаждать национализм и переписывать историю, и тихо саботировали все подобные начинания украинских властей.
https://ria.ru/20230702/muzey-1881712557.html
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мариуполь, киев, россия, общество
Мариуполь, Киев, Россия, Общество
Киевский режим запрещал музею Мариуполя вести экскурсии на русском языке

Работник музея Мариуполя: киевский режим запрещал музею вести экскурсии на русском языке

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПоврежденные экспонаты на открытой территории во дворе Мариупольского краеведческого музея
Поврежденные экспонаты на открытой территории во дворе Мариупольского краеведческого музея - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Поврежденные экспонаты на открытой территории во дворе Мариупольского краеведческого музея. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Киев принуждал Мариупольский краеведческий музей пользоваться на выставках, экспозициях и экскурсиях украинским или английским языком, сознательно исключая русский язык, рассказал РИА Новости хранитель фондов музея Мариуполя Андрей Ладкин.
"Принуждали (детям) вести экскурсии на украинском языке. Настаивали на том, чтобы были этикетки на украинском и на английском языке. Без русского, да… Слава Богу это все закончилось", - рассказал сотрудник музея.
По словам Ладкина, сотрудники и администрация музея всячески сопротивлялись любым попыткам Киева насаждать национализм и переписывать историю, и тихо саботировали все подобные начинания украинских властей.
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