https://ria.ru/20230704/most-1882182083.html
Власти Кубани рассказали о ситуации на подъезде к Крымскому мосту
Власти Кубани рассказали о ситуации на подъезде к Крымскому мосту - РИА Новости, 04.07.2023
Власти Кубани рассказали о ситуации на подъезде к Крымскому мосту
Ситуация на подъезде к Крымскому мосту контролируемая, ожидание проезда составляет от 30 минут до 1 часа, сообщил президенту России Владимиру Путину губернатор... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T15:58
2023-07-04T15:58
2023-07-04T16:09
туризм
новости - туризм
краснодарский край
вениамин кондратьев
республика крым
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Ситуация на подъезде к Крымскому мосту контролируемая, ожидание проезда составляет от 30 минут до 1 часа, сообщил президенту России Владимиру Путину губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Во вторник Путин провел совещание с членами правительства в режиме видеоконференции, где в том числе обсуждали ситуацию на Крымском мосту."Ситуация на подъезде к Крымскому мосту контролируемая. Сегодня к обеду пробка сократилась к 1,5 километрам, в очереди около 100-150 легковых автомобилей, время ожидания проезда через него составляет где-то от 30 минут до 1 часа", - сказал Кондратьев."Мы будем следить за ситуацией, и при необходимости мы готовы развернуть пункты питания и временного размещения автотуристов, которые путешествуют с детьми", - добавил он.
https://ria.ru/20230704/most-1882185406.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, краснодарский край, вениамин кондратьев, республика крым
Туризм, Новости - Туризм, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Республика Крым
Власти Кубани рассказали о ситуации на подъезде к Крымскому мосту
Губернатор Кондратьев назвал ситуацию на подъезде к Крымскому мосту контролируемой
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Ситуация на подъезде к Крымскому мосту контролируемая, ожидание проезда составляет от 30 минут до 1 часа, сообщил президенту России Владимиру Путину губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Во вторник Путин провел совещание с членами правительства в режиме видеоконференции, где в том числе обсуждали ситуацию на Крымском мосту.
"Ситуация на подъезде к Крымскому мосту контролируемая. Сегодня к обеду пробка сократилась к 1,5 километрам, в очереди около 100-150 легковых автомобилей, время ожидания проезда через него составляет где-то от 30 минут до 1 часа", - сказал Кондратьев.
"Мы будем следить за ситуацией, и при необходимости мы готовы развернуть пункты питания и временного размещения автотуристов, которые путешествуют с детьми", - добавил он.
Власти не исключили появление пробки на Крымском мосту в августе