https://ria.ru/20230704/most-1882182083.html

Власти Кубани рассказали о ситуации на подъезде к Крымскому мосту

Власти Кубани рассказали о ситуации на подъезде к Крымскому мосту - РИА Новости, 04.07.2023

Власти Кубани рассказали о ситуации на подъезде к Крымскому мосту

Ситуация на подъезде к Крымскому мосту контролируемая, ожидание проезда составляет от 30 минут до 1 часа, сообщил президенту России Владимиру Путину губернатор... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T15:58

2023-07-04T15:58

2023-07-04T16:09

туризм

новости - туризм

краснодарский край

вениамин кондратьев

республика крым

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Ситуация на подъезде к Крымскому мосту контролируемая, ожидание проезда составляет от 30 минут до 1 часа, сообщил президенту России Владимиру Путину губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Во вторник Путин провел совещание с членами правительства в режиме видеоконференции, где в том числе обсуждали ситуацию на Крымском мосту."Ситуация на подъезде к Крымскому мосту контролируемая. Сегодня к обеду пробка сократилась к 1,5 километрам, в очереди около 100-150 легковых автомобилей, время ожидания проезда через него составляет где-то от 30 минут до 1 часа", - сказал Кондратьев."Мы будем следить за ситуацией, и при необходимости мы готовы развернуть пункты питания и временного размещения автотуристов, которые путешествуют с детьми", - добавил он.

https://ria.ru/20230704/most-1882185406.html

краснодарский край

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, краснодарский край, вениамин кондратьев, республика крым