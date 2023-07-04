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Власти Кубани рассказали о ситуации на подъезде к Крымскому мосту - РИА Новости, 04.07.2023
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Туризм
 
15:58 04.07.2023 (обновлено: 16:09 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/most-1882182083.html
Власти Кубани рассказали о ситуации на подъезде к Крымскому мосту
Власти Кубани рассказали о ситуации на подъезде к Крымскому мосту - РИА Новости, 04.07.2023
Власти Кубани рассказали о ситуации на подъезде к Крымскому мосту
Ситуация на подъезде к Крымскому мосту контролируемая, ожидание проезда составляет от 30 минут до 1 часа, сообщил президенту России Владимиру Путину губернатор... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T15:58
2023-07-04T16:09
туризм
новости - туризм
краснодарский край
вениамин кондратьев
республика крым
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Ситуация на подъезде к Крымскому мосту контролируемая, ожидание проезда составляет от 30 минут до 1 часа, сообщил президенту России Владимиру Путину губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Во вторник Путин провел совещание с членами правительства в режиме видеоконференции, где в том числе обсуждали ситуацию на Крымском мосту."Ситуация на подъезде к Крымскому мосту контролируемая. Сегодня к обеду пробка сократилась к 1,5 километрам, в очереди около 100-150 легковых автомобилей, время ожидания проезда через него составляет где-то от 30 минут до 1 часа", - сказал Кондратьев."Мы будем следить за ситуацией, и при необходимости мы готовы развернуть пункты питания и временного размещения автотуристов, которые путешествуют с детьми", - добавил он.
https://ria.ru/20230704/most-1882185406.html
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новости - туризм, краснодарский край, вениамин кондратьев, республика крым
Туризм, Новости - Туризм, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Республика Крым
Власти Кубани рассказали о ситуации на подъезде к Крымскому мосту

Губернатор Кондратьев назвал ситуацию на подъезде к Крымскому мосту контролируемой

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВид на Крымский мост
Вид на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Вид на Крымский мост. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Ситуация на подъезде к Крымскому мосту контролируемая, ожидание проезда составляет от 30 минут до 1 часа, сообщил президенту России Владимиру Путину губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Во вторник Путин провел совещание с членами правительства в режиме видеоконференции, где в том числе обсуждали ситуацию на Крымском мосту.
"Ситуация на подъезде к Крымскому мосту контролируемая. Сегодня к обеду пробка сократилась к 1,5 километрам, в очереди около 100-150 легковых автомобилей, время ожидания проезда через него составляет где-то от 30 минут до 1 часа", - сказал Кондратьев.
"Мы будем следить за ситуацией, и при необходимости мы готовы развернуть пункты питания и временного размещения автотуристов, которые путешествуют с детьми", - добавил он.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
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ТуризмНовости - ТуризмКраснодарский крайВениамин КондратьевРеспублика Крым
 
 
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