https://ria.ru/20230704/molniya-1882211078.html
При ударе молнии в Воронежской области погиб человек
При ударе молнии в Воронежской области погиб человек - РИА Новости, 04.07.2023
При ударе молнии в Воронежской области погиб человек
Двое детей и взрослый пострадали, еще один взрослый скончался в результате удара молнии в Воронежской области, сообщил во вторник РИА Новости представитель... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T17:29
2023-07-04T17:29
2023-07-04T17:29
происшествия
воронежская область
лискинский район
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ВОРОНЕЖ, 4 июл - РИА Новости. Двое детей и взрослый пострадали, еще один взрослый скончался в результате удара молнии в Воронежской области, сообщил во вторник РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона. По информации Воронежского областного центра медицины катастроф, трагедия произошла около 21.00 в понедельник в Лискинском районе в селе Нижний Икорец. "В результате удара молнии пострадали четыре человека", - сообщил РИА Новости представитель центра медицины катастроф. Как уточнил представитель департамента здравоохранения, среди пострадавших - два ребенка. "Один пострадавший скончался, еще один переведен в ожоговое отделение областной больницы №1 в тяжелом состоянии. Один ребенок проходит лечение в Лискинской районной больнице, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Второй ребенок в крайне тяжелом состоянии готовится к транспортировке в областную детскую больницу №2", - сообщил представитель департамента.
https://ria.ru/20230627/molniya-1880734863.html
воронежская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область, лискинский район
Происшествия, Воронежская область, Лискинский район
При ударе молнии в Воронежской области погиб человек
При ударе молнии в Воронежской области погиб человек, еще трое пострадали
ВОРОНЕЖ, 4 июл - РИА Новости. Двое детей и взрослый пострадали, еще один взрослый скончался в результате удара молнии в Воронежской области, сообщил во вторник РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона.
По информации Воронежского областного центра медицины катастроф, трагедия произошла около 21.00 в понедельник в Лискинском районе
в селе Нижний Икорец.
"В результате удара молнии пострадали четыре человека", - сообщил РИА Новости представитель центра медицины катастроф.
Как уточнил представитель департамента здравоохранения, среди пострадавших - два ребенка.
"Один пострадавший скончался, еще один переведен в ожоговое отделение областной больницы №1 в тяжелом состоянии. Один ребенок проходит лечение в Лискинской районной больнице, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Второй ребенок в крайне тяжелом состоянии готовится к транспортировке в областную детскую больницу №2", - сообщил представитель департамента.
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