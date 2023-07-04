https://ria.ru/20230704/molniya-1882211078.html

При ударе молнии в Воронежской области погиб человек

При ударе молнии в Воронежской области погиб человек - РИА Новости, 04.07.2023

При ударе молнии в Воронежской области погиб человек

Двое детей и взрослый пострадали, еще один взрослый скончался в результате удара молнии в Воронежской области, сообщил во вторник РИА Новости представитель... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T17:29

2023-07-04T17:29

2023-07-04T17:29

происшествия

воронежская область

лискинский район

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ВОРОНЕЖ, 4 июл - РИА Новости. Двое детей и взрослый пострадали, еще один взрослый скончался в результате удара молнии в Воронежской области, сообщил во вторник РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона. По информации Воронежского областного центра медицины катастроф, трагедия произошла около 21.00 в понедельник в Лискинском районе в селе Нижний Икорец. "В результате удара молнии пострадали четыре человека", - сообщил РИА Новости представитель центра медицины катастроф. Как уточнил представитель департамента здравоохранения, среди пострадавших - два ребенка. "Один пострадавший скончался, еще один переведен в ожоговое отделение областной больницы №1 в тяжелом состоянии. Один ребенок проходит лечение в Лискинской районной больнице, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Второй ребенок в крайне тяжелом состоянии готовится к транспортировке в областную детскую больницу №2", - сообщил представитель департамента.

https://ria.ru/20230627/molniya-1880734863.html

воронежская область

лискинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, воронежская область, лискинский район