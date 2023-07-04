https://ria.ru/20230704/mnogopolyarnost-1882134053.html

В ШОС выступили за формирование многополярного миропорядка

В ШОС выступили за формирование многополярного миропорядка - РИА Новости, 04.07.2023

В ШОС выступили за формирование многополярного миропорядка

Государства-члены ШОС подтверждают приверженность формированию более демократического, справедливого и многополярного миропорядка, говорится в опубликованной во РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T13:34

2023-07-04T13:34

2023-07-04T13:34

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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. Государства-члены ШОС подтверждают приверженность формированию более демократического, справедливого и многополярного миропорядка, говорится в опубликованной во вторник нью-делийской декларации совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). "Государства-члены, опираясь на близость или совпадение оценок текущей региональной и международной повестки дня, подтверждают приверженность формированию более представительного, демократического, справедливого и многополярного миропорядка, основанного на общепризнанных принципах международного права, многосторонности, равной, совместной, неделимой, комплексной и устойчивой безопасности, культурно-цивилизационном многообразии, взаимовыгодном и равноправном сотрудничестве государств при центральной координирующей роли ООН", - говорится в документе. Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС прошел в виртуальном формате 4 июля.

https://ria.ru/20230704/ugrozy-1882132023.html

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шос, оон, в мире