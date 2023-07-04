В Чечне заявили, что нападение на Милашину может быть подстроено Западом
В Чечне заявили, что нападение на Милашину и Немова может быть подстроено Западом
© Фото : Команда против пыток/TelegramАдвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения
Адвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 4 июль – РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что в деле нападение на журналистку Елена Милашину и адвоката Александра Немова четко прослеживается "характерный почерк западных спецслужб".
"Произошедший случай является экстраординарным для республики и правоохранителям еще предстоит выяснить истинные причины этой провокации и установить её зачинщиков. Тут логично задать вопрос: если это не выгодно ни чеченцам, ни республике, ни властям, то кому? Конечно, первым, что приходит в голову является мотив раздувания судебного процесса над гражданкой Мусаевой, на который, судя по словам, ехали Милашина с Немовым. Однако ввиду глобальных процессов проходящих на фоне специальной военной операции, нельзя исключать, что авторы сценария нападения преследовали цель очередной дискредитации нашей страны перед предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе. Характерный почерк западных спецслужб здесь прослеживается четко", - написал Дудаев в телеграм-канале.
Он выразил уверенность, что чеченские правоохранительные органы сделают всё возможное для установления заказчиков и исполнителей этого вопиющего правонарушения.
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"Не оправдывая сегодняшнее нападение, можно и нужно говорить о лицемерии и политике двойных стандартов либеральных масс, которые всегда выгораживают "своего", даже если он оскорбляет целую нацию", - добавил министр.