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В Чечне заявили, что нападение на Милашину может быть подстроено Западом - РИА Новости, 04.07.2023
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18:42 04.07.2023 (обновлено: 19:00 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/milashina-1882229662.html
В Чечне заявили, что нападение на Милашину может быть подстроено Западом
В Чечне заявили, что нападение на Милашину может быть подстроено Западом - РИА Новости, 04.07.2023
В Чечне заявили, что нападение на Милашину может быть подстроено Западом
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что в деле нападение на журналистку Елена Милашину и адвоката... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T18:42
2023-07-04T19:00
нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне
в мире
вильнюс
ахмед дудаев
нато
елена милашина
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ГРОЗНЫЙ, 4 июль – РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что в деле нападение на журналистку Елена Милашину и адвоката Александра Немова четко прослеживается "характерный почерк западных спецслужб"."Произошедший случай является экстраординарным для республики и правоохранителям еще предстоит выяснить истинные причины этой провокации и установить её зачинщиков. Тут логично задать вопрос: если это не выгодно ни чеченцам, ни республике, ни властям, то кому? Конечно, первым, что приходит в голову является мотив раздувания судебного процесса над гражданкой Мусаевой, на который, судя по словам, ехали Милашина с Немовым. Однако ввиду глобальных процессов проходящих на фоне специальной военной операции, нельзя исключать, что авторы сценария нападения преследовали цель очередной дискредитации нашей страны перед предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе. Характерный почерк западных спецслужб здесь прослеживается четко", - написал Дудаев в телеграм-канале.Он выразил уверенность, что чеченские правоохранительные органы сделают всё возможное для установления заказчиков и исполнителей этого вопиющего правонарушения."Не оправдывая сегодняшнее нападение, можно и нужно говорить о лицемерии и политике двойных стандартов либеральных масс, которые всегда выгораживают "своего", даже если он оскорбляет целую нацию", - добавил министр.
https://ria.ru/20230704/kadyrov-1882213405.html
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нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне, в мире, вильнюс, ахмед дудаев, нато, елена милашина
Нападение на журналистку Милашину и адвоката Немова в Чечне, В мире, Вильнюс, Ахмед Дудаев, НАТО, Елена Милашина
В Чечне заявили, что нападение на Милашину может быть подстроено Западом

В Чечне заявили, что нападение на Милашину и Немова может быть подстроено Западом

© Фото : Команда против пыток/TelegramАдвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения
Адвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Фото : Команда против пыток/Telegram
Адвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 4 июль – РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что в деле нападение на журналистку Елена Милашину и адвоката Александра Немова четко прослеживается "характерный почерк западных спецслужб".
"Произошедший случай является экстраординарным для республики и правоохранителям еще предстоит выяснить истинные причины этой провокации и установить её зачинщиков. Тут логично задать вопрос: если это не выгодно ни чеченцам, ни республике, ни властям, то кому? Конечно, первым, что приходит в голову является мотив раздувания судебного процесса над гражданкой Мусаевой, на который, судя по словам, ехали Милашина с Немовым. Однако ввиду глобальных процессов проходящих на фоне специальной военной операции, нельзя исключать, что авторы сценария нападения преследовали цель очередной дискредитации нашей страны перед предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе. Характерный почерк западных спецслужб здесь прослеживается четко", - написал Дудаев в телеграм-канале.
Он выразил уверенность, что чеченские правоохранительные органы сделают всё возможное для установления заказчиков и исполнителей этого вопиющего правонарушения.
«
"Не оправдывая сегодняшнее нападение, можно и нужно говорить о лицемерии и политике двойных стандартов либеральных масс, которые всегда выгораживают "своего", даже если он оскорбляет целую нацию", - добавил министр.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Кадыров поручил установить личности напавших на журналистку Милашину
Вчера, 17:34
 
Нападение на журналистку Милашину и адвоката Немова в ЧечнеВ миреВильнюсАхмед ДудаевНАТОЕлена Милашина
 
 
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