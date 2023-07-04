https://ria.ru/20230704/milashina-1882156981.html

Омбудсмен Северной Осетии: Милашину и Немова могут доставить в Москву

Омбудсмен Северной Осетии: Милашину и Немова могут доставить в Москву - РИА Новости, 04.07.2023

Омбудсмен Северной Осетии: Милашину и Немова могут доставить в Москву

Подвергшихся нападению в Чечне адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину могут доставить в Москву, этот вопрос будет решаться после их... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T14:48

2023-07-04T14:48

2023-07-04T15:11

происшествия

здоровье - общество

россия

грозный

москва

елена милашина

владимир соловьев (телеведущий)

татьяна москалькова

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НАЛЬЧИК, 4 июл – РИА Новости. Подвергшихся нападению в Чечне адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину могут доставить в Москву, этот вопрос будет решаться после их обследования в больнице в Беслане, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев. "Я пообщался с Немовым и Милашиной, которых доставили в больницу в Беслане. Сейчас их обследуют, проводят МРТ и другие необходимые исследования. После этого будет решаться вопрос об их возможной доставке в Москву, если, конечно, не будет никаких противопоказаний для перелета", - сказал Цгоев. Как он отметил, Милашина при нападении получила переломы пальцев на руке и травму головы, а адвокат Александр Немов – ножевое ранение в ногу, ушибы, ссадины. Ранее глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев заявил, что изучает ситуацию с избиением в Чечне адвоката Александра Немова и работавшей в "Новой газете" Милашиной, подчеркнув, что нападения на представителей СМИ неприемлемы. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что получила информацию о том, что Милашина была избита в аэропорту Грозного, омбудсмен обратилась в СК и прокуратуру Чечни. Глава СПЧ Валерий Фадеев сказал, что обратится в генеральную прокуратуру РФ и Следственный комитет. Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев сопровождал избитых по пути в больницу в Беслан, он назвал нападение диверсией и провокацией против Чеченской республики.

https://ria.ru/20230704/milashina-1882146531.html

https://ria.ru/20230704/napadenie-1882143376.html

россия

грозный

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происшествия, здоровье - общество, россия, грозный, москва, елена милашина, владимир соловьев (телеведущий), татьяна москалькова, следственный комитет россии (ск рф), нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне