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Омбудсмен Северной Осетии: Милашину и Немова могут доставить в Москву - РИА Новости, 04.07.2023
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14:48 04.07.2023 (обновлено: 15:11 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/milashina-1882156981.html
Омбудсмен Северной Осетии: Милашину и Немова могут доставить в Москву
Омбудсмен Северной Осетии: Милашину и Немова могут доставить в Москву - РИА Новости, 04.07.2023
Омбудсмен Северной Осетии: Милашину и Немова могут доставить в Москву
Подвергшихся нападению в Чечне адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину могут доставить в Москву, этот вопрос будет решаться после их... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T14:48
2023-07-04T15:11
происшествия
здоровье - общество
россия
грозный
москва
елена милашина
владимир соловьев (телеведущий)
татьяна москалькова
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НАЛЬЧИК, 4 июл – РИА Новости. Подвергшихся нападению в Чечне адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину могут доставить в Москву, этот вопрос будет решаться после их обследования в больнице в Беслане, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев. "Я пообщался с Немовым и Милашиной, которых доставили в больницу в Беслане. Сейчас их обследуют, проводят МРТ и другие необходимые исследования. После этого будет решаться вопрос об их возможной доставке в Москву, если, конечно, не будет никаких противопоказаний для перелета", - сказал Цгоев. Как он отметил, Милашина при нападении получила переломы пальцев на руке и травму головы, а адвокат Александр Немов – ножевое ранение в ногу, ушибы, ссадины. Ранее глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев заявил, что изучает ситуацию с избиением в Чечне адвоката Александра Немова и работавшей в "Новой газете" Милашиной, подчеркнув, что нападения на представителей СМИ неприемлемы. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что получила информацию о том, что Милашина была избита в аэропорту Грозного, омбудсмен обратилась в СК и прокуратуру Чечни. Глава СПЧ Валерий Фадеев сказал, что обратится в генеральную прокуратуру РФ и Следственный комитет. Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев сопровождал избитых по пути в больницу в Беслан, он назвал нападение диверсией и провокацией против Чеченской республики.
https://ria.ru/20230704/milashina-1882146531.html
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происшествия, здоровье - общество, россия, грозный, москва, елена милашина, владимир соловьев (телеведущий), татьяна москалькова, следственный комитет россии (ск рф), нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Грозный, Москва, Елена Милашина, Владимир Соловьев (телеведущий), Татьяна Москалькова, Следственный комитет России (СК РФ), Нападение на журналистку Милашину и адвоката Немова в Чечне
Омбудсмен Северной Осетии: Милашину и Немова могут доставить в Москву

Омбудсмен Цгоев: подвергшихся нападению в Чечне Милашину и Немова могут доставить в Москву

© Фото : Команда против пыток/TelegramАдвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения
Адвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Фото : Команда против пыток/Telegram
Адвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 4 июл – РИА Новости. Подвергшихся нападению в Чечне адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину могут доставить в Москву, этот вопрос будет решаться после их обследования в больнице в Беслане, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев.
«
"Я пообщался с Немовым и Милашиной, которых доставили в больницу в Беслане. Сейчас их обследуют, проводят МРТ и другие необходимые исследования. После этого будет решаться вопрос об их возможной доставке в Москву, если, конечно, не будет никаких противопоказаний для перелета", - сказал Цгоев.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
В ГД рассчитывают, что генпрокуратура возьмет на контроль нападение в Чечне
Вчера, 14:17
Как он отметил, Милашина при нападении получила переломы пальцев на руке и травму головы, а адвокат Александр Немов – ножевое ранение в ногу, ушибы, ссадины.
Ранее глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев заявил, что изучает ситуацию с избиением в Чечне адвоката Александра Немова и работавшей в "Новой газете" Милашиной, подчеркнув, что нападения на представителей СМИ неприемлемы. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что получила информацию о том, что Милашина была избита в аэропорту Грозного, омбудсмен обратилась в СК и прокуратуру Чечни. Глава СПЧ Валерий Фадеев сказал, что обратится в генеральную прокуратуру РФ и Следственный комитет.
Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев сопровождал избитых по пути в больницу в Беслан, он назвал нападение диверсией и провокацией против Чеченской республики.
Адвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Омбудсмен Чечни назвал нападение на Милашину и Немова диверсией
Вчера, 14:04
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоРоссияГрозныйМоскваЕлена МилашинаВладимир Соловьев (телеведущий)Татьяна МоскальковаСледственный комитет России (СК РФ)Нападение на журналистку Милашину и адвоката Немова в Чечне
 
 
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