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Омбудсмен Северной Осетии рассказал о травмах Милашиной и адвоката Немова
Омбудсмен Северной Осетии рассказал о травмах Милашиной и адвоката Немова - РИА Новости, 04.07.2023
Омбудсмен Северной Осетии рассказал о травмах Милашиной и адвоката Немова
Журналистка Елена Милашина при нападении в Чечне получила переломы пальцев на руке и травму головы, а адвокат Александр Немов – ножевое ранение, сообщил РИА... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T14:23
2023-07-04T14:23
2023-07-04T14:32
елена милашина
происшествия
россия
здоровье - общество
нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне
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НАЛЬЧИК, 4 июл – РИА Новости. Журналистка Елена Милашина при нападении в Чечне получила переломы пальцев на руке и травму головы, а адвокат Александр Немов – ножевое ранение, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев."У Елены переломы пальцев на руке, травма головы, она также жалуется на боли в спине. У Алексея – ножевое ранение в ногу, ушибы, ссадины", - сказал Цгоев.Ранее глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев заявил, что изучает ситуацию с избиением в Чечне адвоката Александра Немова и работавшей в "Новой газете" Милашиной, подчеркнув, что нападения на представителей СМИ неприемлемы. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что получила информацию о том, что Милашина была избита в аэропорту Грозного, омбудсмен обратилась в СК и прокуратуру Чечни. Глава СПЧ Валерий Фадеев сказал, что обратится в генеральную прокуратуру РФ и Следственный комитет.
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РИА Новости
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РИА Новости
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елена милашина, происшествия, россия, здоровье - общество, нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне
Елена Милашина, Происшествия, Россия, Здоровье - Общество, Нападение на журналистку Милашину и адвоката Немова в Чечне
Омбудсмен Северной Осетии рассказал о травмах Милашиной и адвоката Немова
Омбудсмен Северной Осетии: у Милашиной травма головы и переломы, у Немова ножевое ранение