https://ria.ru/20230704/milashina-1882148978.html

Омбудсмен Северной Осетии рассказал о травмах Милашиной и адвоката Немова

Омбудсмен Северной Осетии рассказал о травмах Милашиной и адвоката Немова - РИА Новости, 04.07.2023

Омбудсмен Северной Осетии рассказал о травмах Милашиной и адвоката Немова

Журналистка Елена Милашина при нападении в Чечне получила переломы пальцев на руке и травму головы, а адвокат Александр Немов – ножевое ранение, сообщил РИА... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T14:23

2023-07-04T14:23

2023-07-04T14:32

елена милашина

происшествия

россия

здоровье - общество

нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне

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НАЛЬЧИК, 4 июл – РИА Новости. Журналистка Елена Милашина при нападении в Чечне получила переломы пальцев на руке и травму головы, а адвокат Александр Немов – ножевое ранение, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев."У Елены переломы пальцев на руке, травма головы, она также жалуется на боли в спине. У Алексея – ножевое ранение в ногу, ушибы, ссадины", - сказал Цгоев.Ранее глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев заявил, что изучает ситуацию с избиением в Чечне адвоката Александра Немова и работавшей в "Новой газете" Милашиной, подчеркнув, что нападения на представителей СМИ неприемлемы. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что получила информацию о том, что Милашина была избита в аэропорту Грозного, омбудсмен обратилась в СК и прокуратуру Чечни. Глава СПЧ Валерий Фадеев сказал, что обратится в генеральную прокуратуру РФ и Следственный комитет.

https://ria.ru/20230704/napadenie-1882143376.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

елена милашина, происшествия, россия, здоровье - общество, нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне