https://ria.ru/20230704/milashina-1882146531.html

В ГД рассчитывают, что генпрокуратура возьмет на контроль нападение в Чечне

В ГД рассчитывают, что генпрокуратура возьмет на контроль нападение в Чечне - РИА Новости, 04.07.2023

В ГД рассчитывают, что генпрокуратура возьмет на контроль нападение в Чечне

Замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Евгений Ревенко сообщил, что рассчитывает на то, что следственный комитет и генеральная прокуратура возьмут на... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T14:17

2023-07-04T14:17

2023-07-04T15:18

происшествия

здоровье - общество

россия

грозный

елена милашина

евгений ревенко

владимир соловьев (телеведущий)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Евгений Ревенко сообщил, что рассчитывает на то, что следственный комитет и генеральная прокуратура возьмут на контроль нападение в Чечне на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. "Рассчитываю, что правоохранительные органы Чеченской Республики оперативно расследуют данное преступление, найдут и предадут суду виновных, а генеральная прокуратура и следственный комитет РФ возьмут это дело на особый контроль", - сообщил Ревенко в своем телеграм-канале. По его словам, новость о нападении на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне вызывает возмущение. "Насилие в отношении журналистов вне зависимости от их взглядов недопустимо. И здесь я солидарен и с коллегами из комитета по информполитике Госдумы, Союза журналистов России и СПЧ… Мы живем и выстраиваем правовое государство. И только в правовом поле должны решать все возникающие вопросы", - добавил Ревенко. Ранее глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев заявил, что изучает ситуацию с избиением в Чечне Немова и Милашиной, подчеркнув, что нападения на представителей СМИ неприемлемы. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что получила информацию о том, что Милашина была избита в аэропорту Грозного, омбудсмен обратилась в СК и прокуратуру Чечни. Глава СПЧ Валерий Фадеев сказал, что обратится в генеральную прокуратуру РФ и следственный комитет.

https://ria.ru/20230704/milashina-1882135078.html

https://ria.ru/20230704/milashina-1882109355.html

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происшествия, здоровье - общество, россия, грозный, елена милашина, евгений ревенко, владимир соловьев (телеведущий), следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне