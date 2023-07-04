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Член СПЧ Брод обратится в Генпрокуратуру из-за избиения Милашиной в Чечне - РИА Новости, 04.07.2023
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10:07 04.07.2023 (обновлено: 15:17 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/milashina-1882068000.html
Член СПЧ Брод обратится в Генпрокуратуру из-за избиения Милашиной в Чечне
Член СПЧ Брод обратится в Генпрокуратуру из-за избиения Милашиной в Чечне - РИА Новости, 04.07.2023
Член СПЧ Брод обратится в Генпрокуратуру из-за избиения Милашиной в Чечне
Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод сообщил РИА Новости, что готовит обращение в Генпрокуратуру РФ по ситуации с избиением... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T10:07
2023-07-04T15:17
происшествия
грозный
елена милашина
александр брод
чеченская республика (чечня)
нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод сообщил РИА Новости, что готовит обращение в Генпрокуратуру РФ по ситуации с избиением журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова в Грозном. Ранее в Telegram-канале блогера Ксении Собчак появилась информация, что в Чечне неизвестные избили адвоката Заремы Мусаевой Александра Немова и работавшую в "Новой газете" журналистку Елену Милашину, которые прилетели в Грозный на приговор к Мусаевой. Также сообщается, что избитая Милашина не транспортабельна. Глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев заявил, что изучает ситуацию, подчеркнув, что нападения на представителей СМИ неприемлемы. "Инцидент вопиющий. Направил информацию в Союз журналистов России, в аппарат полпреда президента в СКФО, готовлю обращение в Генеральную прокуратуру РФ", - сказал Брод РИА Новости. Ситуацию также прокомментировал ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов. "Мы (СПЧ – ред.) в курсе, держим ситуацию на контроле", - ответил он РИА Новости. Жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву 22 января 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". Доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, добавил Кадыров. После этого Янгулбаев с дочерью уехал из страны. Коллегия судей Чечни 3 февраля лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке". Ахматовский районный суд Грозного во вторник огласит обвинительный приговор Мусаевой по делу о нападении на правоохранителя.
https://ria.ru/20221122/yangulbaev-1833409817.html
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происшествия, грозный, елена милашина, александр брод, чеченская республика (чечня), нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне
Происшествия, Грозный, Елена Милашина, Александр Брод, Чеченская республика (Чечня), Нападение на журналистку Милашину и адвоката Немова в Чечне
Член СПЧ Брод обратится в Генпрокуратуру из-за избиения Милашиной в Чечне

Член СПЧ Брод обратится в Генпрокуратуру из-за избиения Милашиной и Немова в Чечне

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкЧлен Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод сообщил РИА Новости, что готовит обращение в Генпрокуратуру РФ по ситуации с избиением журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова в Грозном.
Ранее в Telegram-канале блогера Ксении Собчак появилась информация, что в Чечне неизвестные избили адвоката Заремы Мусаевой Александра Немова и работавшую в "Новой газете" журналистку Елену Милашину, которые прилетели в Грозный на приговор к Мусаевой. Также сообщается, что избитая Милашина не транспортабельна. Глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев заявил, что изучает ситуацию, подчеркнув, что нападения на представителей СМИ неприемлемы.
"Инцидент вопиющий. Направил информацию в Союз журналистов России, в аппарат полпреда президента в СКФО, готовлю обращение в Генеральную прокуратуру РФ", - сказал Брод РИА Новости.
Ситуацию также прокомментировал ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов. "Мы (СПЧ – ред.) в курсе, держим ситуацию на контроле", - ответил он РИА Новости.
Байсангур Янгулбаев. Кадр видео из соцсетей
Второго сына Янгулбаева внесли в список террористов и экстремистов
22 ноября 2022, 16:12
Жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву 22 января 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". Доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, добавил Кадыров.
После этого Янгулбаев с дочерью уехал из страны. Коллегия судей Чечни 3 февраля лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке". Ахматовский районный суд Грозного во вторник огласит обвинительный приговор Мусаевой по делу о нападении на правоохранителя.
 
ПроисшествияГрозныйЕлена МилашинаАлександр БродЧеченская республика (Чечня)Нападение на журналистку Милашину и адвоката Немова в Чечне
 
 
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