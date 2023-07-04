Член СПЧ Брод обратится в Генпрокуратуру из-за избиения Милашиной в Чечне
Член СПЧ Брод обратится в Генпрокуратуру из-за избиения Милашиной и Немова в Чечне
© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкЧлен Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод сообщил РИА Новости, что готовит обращение в Генпрокуратуру РФ по ситуации с избиением журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова в Грозном.
Ранее в Telegram-канале блогера Ксении Собчак появилась информация, что в Чечне неизвестные избили адвоката Заремы Мусаевой Александра Немова и работавшую в "Новой газете" журналистку Елену Милашину, которые прилетели в Грозный на приговор к Мусаевой. Также сообщается, что избитая Милашина не транспортабельна. Глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев заявил, что изучает ситуацию, подчеркнув, что нападения на представителей СМИ неприемлемы.
"Инцидент вопиющий. Направил информацию в Союз журналистов России, в аппарат полпреда президента в СКФО, готовлю обращение в Генеральную прокуратуру РФ", - сказал Брод РИА Новости.
Ситуацию также прокомментировал ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов. "Мы (СПЧ – ред.) в курсе, держим ситуацию на контроле", - ответил он РИА Новости.
Жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву 22 января 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". Доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, добавил Кадыров.
После этого Янгулбаев с дочерью уехал из страны. Коллегия судей Чечни 3 февраля лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке". Ахматовский районный суд Грозного во вторник огласит обвинительный приговор Мусаевой по делу о нападении на правоохранителя.