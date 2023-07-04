https://ria.ru/20230704/milashina-1882068000.html

Член СПЧ Брод обратится в Генпрокуратуру из-за избиения Милашиной в Чечне

Член СПЧ Брод обратится в Генпрокуратуру из-за избиения Милашиной в Чечне - РИА Новости, 04.07.2023

Член СПЧ Брод обратится в Генпрокуратуру из-за избиения Милашиной в Чечне

Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод сообщил РИА Новости, что готовит обращение в Генпрокуратуру РФ по ситуации с избиением... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T10:07

2023-07-04T10:07

2023-07-04T15:17

происшествия

грозный

елена милашина

александр брод

чеченская республика (чечня)

нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151928/97/1519289788_0:48:2843:1647_1920x0_80_0_0_18112ba3b60a087962262aeff762f288.jpg

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод сообщил РИА Новости, что готовит обращение в Генпрокуратуру РФ по ситуации с избиением журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова в Грозном. Ранее в Telegram-канале блогера Ксении Собчак появилась информация, что в Чечне неизвестные избили адвоката Заремы Мусаевой Александра Немова и работавшую в "Новой газете" журналистку Елену Милашину, которые прилетели в Грозный на приговор к Мусаевой. Также сообщается, что избитая Милашина не транспортабельна. Глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев заявил, что изучает ситуацию, подчеркнув, что нападения на представителей СМИ неприемлемы. "Инцидент вопиющий. Направил информацию в Союз журналистов России, в аппарат полпреда президента в СКФО, готовлю обращение в Генеральную прокуратуру РФ", - сказал Брод РИА Новости. Ситуацию также прокомментировал ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов. "Мы (СПЧ – ред.) в курсе, держим ситуацию на контроле", - ответил он РИА Новости. Жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву 22 января 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". Доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, добавил Кадыров. После этого Янгулбаев с дочерью уехал из страны. Коллегия судей Чечни 3 февраля лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке". Ахматовский районный суд Грозного во вторник огласит обвинительный приговор Мусаевой по делу о нападении на правоохранителя.

https://ria.ru/20221122/yangulbaev-1833409817.html

грозный

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, грозный, елена милашина, александр брод, чеченская республика (чечня), нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне