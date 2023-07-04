Рейтинг@Mail.ru
СЖР прокомментировал нападение на журналистку Милашину в Чечне - РИА Новости, 04.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:34 04.07.2023 (обновлено: 15:17 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/milashina-1882063002.html
СЖР прокомментировал нападение на журналистку Милашину в Чечне
СЖР прокомментировал нападение на журналистку Милашину в Чечне - РИА Новости, 04.07.2023
СЖР прокомментировал нападение на журналистку Милашину в Чечне
Союз журналистов России (СЖР) изучает ситуацию с нападением на корреспондента "Новой газеты" Елену Милашину, за помощью в союз никто не обращался, но атаки на... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T09:34
2023-07-04T15:17
союз журналистов россии
елена милашина
медиа - общество
грозный
чеченская республика (чечня)
происшествия
нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/61893/36/618933682_0:30:604:370_1920x0_80_0_0_c26e788b69df1046ef42c443c28ea8b2.jpg
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Союз журналистов России (СЖР) изучает ситуацию с нападением на корреспондента "Новой газеты" Елену Милашину, за помощью в союз никто не обращался, но атаки на журналистов неприемлемы в любом случае, заявил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев. "Изучаем ситуацию, за помощью к нам никто не обращался", — сказал он.Ранее в телеграм-канале блогера Ксении Собчак появилась информация, что в Чечне неизвестные избили адвоката Заремы Мусаевой Александра Немова и журналистку Елену Милашину, которые прилетели в Грозный на оглашение приговора фигурантке дела.По данным Собчак, у журналистки сломаны пальцы, она несколько раз теряла сознание и находится в нетранспортабельном состоянии. Жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву 22 января 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. Глава республики Рамзан Кадыров заявил, что действия силовиков проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". По словам Кадырова, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции.После этого Янгулбаев с дочерью уехал из страны. Коллегия судей Чечни 3 февраля лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя Совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке". Ахматовский районный суд Грозного во вторник огласит обвинительный приговор Мусаевой по делу о нападении на правоохранителя.
https://ria.ru/20220924/napadenie-1819245986.html
грозный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/61893/36/618933682_21:0:557:402_1920x0_80_0_0_f0994636aaef0b00e3483618aefabfa5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
союз журналистов россии, елена милашина, медиа - общество, грозный, чеченская республика (чечня), происшествия, нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне
Союз журналистов России, Елена Милашина, Медиа - Общество, Грозный, Чеченская республика (Чечня), Происшествия, Нападение на журналистку Милашину и адвоката Немова в Чечне
СЖР прокомментировал нападение на журналистку Милашину в Чечне

СЖР изучает ЧП с нападением на журналистку "Новой газеты" Милашину в Чечне

© Фото : страница Елены Милашиной в соцсетиКорреспондент "Новой газеты" Елена Милашина
Корреспондент Новой газеты Елена Милашина - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Фото : страница Елены Милашиной в соцсети
Корреспондент "Новой газеты" Елена Милашина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Союз журналистов России (СЖР) изучает ситуацию с нападением на корреспондента "Новой газеты" Елену Милашину, за помощью в союз никто не обращался, но атаки на журналистов неприемлемы в любом случае, заявил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.
"Изучаем ситуацию, за помощью к нам никто не обращался", — сказал он.
Ранее в телеграм-канале блогера Ксении Собчак появилась информация, что в Чечне неизвестные избили адвоката Заремы Мусаевой Александра Немова и журналистку Елену Милашину, которые прилетели в Грозный на оглашение приговора фигурантке дела.
По данным Собчак, у журналистки сломаны пальцы, она несколько раз теряла сознание и находится в нетранспортабельном состоянии.
Жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву 22 января 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный.
Глава республики Рамзан Кадыров заявил, что действия силовиков проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". По словам Кадырова, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции.
После этого Янгулбаев с дочерью уехал из страны. Коллегия судей Чечни 3 февраля лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя Совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке". Ахматовский районный суд Грозного во вторник огласит обвинительный приговор Мусаевой по делу о нападении на правоохранителя.
Автомобиль Следственного комитета на дороге - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
В Москве задержали подозреваемых в нападении на журналиста
24 сентября 2022, 22:56
 
Союз журналистов РоссииЕлена МилашинаМедиа - ОбществоГрозныйЧеченская республика (Чечня)ПроисшествияНападение на журналистку Милашину и адвоката Немова в Чечне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала