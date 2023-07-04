https://ria.ru/20230704/milashina-1882063002.html
СЖР прокомментировал нападение на журналистку Милашину в Чечне
СЖР прокомментировал нападение на журналистку Милашину в Чечне - РИА Новости, 04.07.2023
СЖР прокомментировал нападение на журналистку Милашину в Чечне
Союз журналистов России (СЖР) изучает ситуацию с нападением на корреспондента "Новой газеты" Елену Милашину, за помощью в союз никто не обращался, но атаки на... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T09:34
2023-07-04T09:34
2023-07-04T15:17
союз журналистов россии
елена милашина
медиа - общество
грозный
чеченская республика (чечня)
происшествия
нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Союз журналистов России (СЖР) изучает ситуацию с нападением на корреспондента "Новой газеты" Елену Милашину, за помощью в союз никто не обращался, но атаки на журналистов неприемлемы в любом случае, заявил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев. "Изучаем ситуацию, за помощью к нам никто не обращался", — сказал он.Ранее в телеграм-канале блогера Ксении Собчак появилась информация, что в Чечне неизвестные избили адвоката Заремы Мусаевой Александра Немова и журналистку Елену Милашину, которые прилетели в Грозный на оглашение приговора фигурантке дела.По данным Собчак, у журналистки сломаны пальцы, она несколько раз теряла сознание и находится в нетранспортабельном состоянии. Жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву 22 января 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. Глава республики Рамзан Кадыров заявил, что действия силовиков проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". По словам Кадырова, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции.После этого Янгулбаев с дочерью уехал из страны. Коллегия судей Чечни 3 февраля лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя Совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке". Ахматовский районный суд Грозного во вторник огласит обвинительный приговор Мусаевой по делу о нападении на правоохранителя.
https://ria.ru/20220924/napadenie-1819245986.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
союз журналистов россии, елена милашина, медиа - общество, грозный, чеченская республика (чечня), происшествия, нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне
Союз журналистов России, Елена Милашина, Медиа - Общество, Грозный, Чеченская республика (Чечня), Происшествия, Нападение на журналистку Милашину и адвоката Немова в Чечне
СЖР прокомментировал нападение на журналистку Милашину в Чечне
СЖР изучает ЧП с нападением на журналистку "Новой газеты" Милашину в Чечне
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Союз журналистов России (СЖР) изучает ситуацию с нападением на корреспондента "Новой газеты" Елену Милашину, за помощью в союз никто не обращался, но атаки на журналистов неприемлемы в любом случае, заявил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.
"Изучаем ситуацию, за помощью к нам никто не обращался", — сказал он.
Ранее в телеграм-канале блогера Ксении Собчак
появилась информация, что в Чечне неизвестные избили адвоката Заремы Мусаевой Александра Немова и журналистку Елену Милашину, которые прилетели в Грозный
на оглашение приговора фигурантке дела.
По данным Собчак, у журналистки сломаны пальцы, она несколько раз теряла сознание и находится в нетранспортабельном состоянии.
Жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву 22 января 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде
чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный.
Глава республики Рамзан Кадыров
заявил, что действия силовиков проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". По словам Кадырова, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции.
После этого Янгулбаев с дочерью уехал из страны. Коллегия судей Чечни 3 февраля лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя Совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке". Ахматовский районный суд Грозного во вторник огласит обвинительный приговор Мусаевой по делу о нападении на правоохранителя.
В Москве задержали подозреваемых в нападении на журналиста