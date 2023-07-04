https://ria.ru/20230704/milashina-1882063002.html

СЖР прокомментировал нападение на журналистку Милашину в Чечне

СЖР прокомментировал нападение на журналистку Милашину в Чечне - РИА Новости, 04.07.2023

СЖР прокомментировал нападение на журналистку Милашину в Чечне

Союз журналистов России (СЖР) изучает ситуацию с нападением на корреспондента "Новой газеты" Елену Милашину, за помощью в союз никто не обращался, но атаки на... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T09:34

2023-07-04T09:34

2023-07-04T15:17

союз журналистов россии

елена милашина

медиа - общество

грозный

чеченская республика (чечня)

происшествия

нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/61893/36/618933682_0:30:604:370_1920x0_80_0_0_c26e788b69df1046ef42c443c28ea8b2.jpg

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Союз журналистов России (СЖР) изучает ситуацию с нападением на корреспондента "Новой газеты" Елену Милашину, за помощью в союз никто не обращался, но атаки на журналистов неприемлемы в любом случае, заявил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев. "Изучаем ситуацию, за помощью к нам никто не обращался", — сказал он.Ранее в телеграм-канале блогера Ксении Собчак появилась информация, что в Чечне неизвестные избили адвоката Заремы Мусаевой Александра Немова и журналистку Елену Милашину, которые прилетели в Грозный на оглашение приговора фигурантке дела.По данным Собчак, у журналистки сломаны пальцы, она несколько раз теряла сознание и находится в нетранспортабельном состоянии. Жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву 22 января 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. Глава республики Рамзан Кадыров заявил, что действия силовиков проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". По словам Кадырова, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции.После этого Янгулбаев с дочерью уехал из страны. Коллегия судей Чечни 3 февраля лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя Совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке". Ахматовский районный суд Грозного во вторник огласит обвинительный приговор Мусаевой по делу о нападении на правоохранителя.

https://ria.ru/20220924/napadenie-1819245986.html

грозный

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

союз журналистов россии, елена милашина, медиа - общество, грозный, чеченская республика (чечня), происшествия, нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне