https://ria.ru/20230704/medvezhatina-1882048977.html

Прокуратура в Забайкалье начала проверку из-за отравления мясом медведя

Прокуратура в Забайкалье начала проверку из-за отравления мясом медведя - РИА Новости, 04.07.2023

Прокуратура в Забайкалье начала проверку из-за отравления мясом медведя

Прокуратура Забайкальского края начала проверку из-за отравления девяти человек диким мясом медведя в селе Куанда Каларского округа, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T07:19

2023-07-04T07:19

2023-07-04T07:19

происшествия

забайкальский край

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ЧИТА, 4 июл - РИА Новости. Прокуратура Забайкальского края начала проверку из-за отравления девяти человек диким мясом медведя в селе Куанда Каларского округа, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее девять человек, в том числе ребенок, отравились диким мясом медведя в селе Куанда. Шесть человек были госпитализированы. "Прокуратура Забайкальского края организовала проверку по поступившей из контролирующих органов информации о массовом отравлении жителей села Куанда Каларского района после употребления мяса дикого животного", - говорится в сообщении. Уточняется, что представители надзорного ведомства оценят исполнение требований законодательства об охоте и ветеринарного законодательства, а также проконтролируют соблюдение прав граждан на оказание медицинской помощи.

https://ria.ru/20230630/priamure-1881360932.html

https://ria.ru/20230629/norovirus-1881048522.html

забайкальский край

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2023

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происшествия, забайкальский край