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Прокуратура в Забайкалье начала проверку из-за отравления мясом медведя
Прокуратура в Забайкалье начала проверку из-за отравления мясом медведя - РИА Новости, 04.07.2023
Прокуратура в Забайкалье начала проверку из-за отравления мясом медведя
Прокуратура Забайкальского края начала проверку из-за отравления девяти человек диким мясом медведя в селе Куанда Каларского округа, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T07:19
2023-07-04T07:19
2023-07-04T07:19
происшествия
забайкальский край
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ЧИТА, 4 июл - РИА Новости. Прокуратура Забайкальского края начала проверку из-за отравления девяти человек диким мясом медведя в селе Куанда Каларского округа, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее девять человек, в том числе ребенок, отравились диким мясом медведя в селе Куанда. Шесть человек были госпитализированы. "Прокуратура Забайкальского края организовала проверку по поступившей из контролирующих органов информации о массовом отравлении жителей села Куанда Каларского района после употребления мяса дикого животного", - говорится в сообщении. Уточняется, что представители надзорного ведомства оценят исполнение требований законодательства об охоте и ветеринарного законодательства, а также проконтролируют соблюдение прав граждан на оказание медицинской помощи.
https://ria.ru/20230630/priamure-1881360932.html
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происшествия, забайкальский край
Происшествия, Забайкальский край
Прокуратура в Забайкалье начала проверку из-за отравления мясом медведя
Прокуратура в Забайкалье начала проверку из-за отравления девяти человек мясом медведя
ЧИТА, 4 июл - РИА Новости. Прокуратура Забайкальского края начала проверку из-за отравления девяти человек диким мясом медведя в селе Куанда Каларского округа, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее девять человек, в том числе ребенок, отравились диким мясом медведя в селе Куанда. Шесть человек были госпитализированы.
Число госпитализированных после отравления в лагере Приамурья выросло до 18
"Прокуратура Забайкальского края организовала проверку по поступившей из контролирующих органов информации о массовом отравлении жителей села Куанда Каларского района после употребления мяса дикого животного", - говорится в сообщении.
Уточняется, что представители надзорного ведомства оценят исполнение требований законодательства об охоте и ветеринарного законодательства, а также проконтролируют соблюдение прав граждан на оказание медицинской помощи.
Стала известна причина отравления в лагере "Белые горы" в Приамурье