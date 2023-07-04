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Прокуратура в Забайкалье начала проверку из-за отравления мясом медведя - РИА Новости, 04.07.2023
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07:19 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/medvezhatina-1882048977.html
Прокуратура в Забайкалье начала проверку из-за отравления мясом медведя
Прокуратура в Забайкалье начала проверку из-за отравления мясом медведя - РИА Новости, 04.07.2023
Прокуратура в Забайкалье начала проверку из-за отравления мясом медведя
Прокуратура Забайкальского края начала проверку из-за отравления девяти человек диким мясом медведя в селе Куанда Каларского округа, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T07:19
2023-07-04T07:19
происшествия
забайкальский край
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ЧИТА, 4 июл - РИА Новости. Прокуратура Забайкальского края начала проверку из-за отравления девяти человек диким мясом медведя в селе Куанда Каларского округа, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее девять человек, в том числе ребенок, отравились диким мясом медведя в селе Куанда. Шесть человек были госпитализированы. "Прокуратура Забайкальского края организовала проверку по поступившей из контролирующих органов информации о массовом отравлении жителей села Куанда Каларского района после употребления мяса дикого животного", - говорится в сообщении. Уточняется, что представители надзорного ведомства оценят исполнение требований законодательства об охоте и ветеринарного законодательства, а также проконтролируют соблюдение прав граждан на оказание медицинской помощи.
https://ria.ru/20230630/priamure-1881360932.html
https://ria.ru/20230629/norovirus-1881048522.html
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происшествия, забайкальский край
Происшествия, Забайкальский край
Прокуратура в Забайкалье начала проверку из-за отравления мясом медведя

Прокуратура в Забайкалье начала проверку из-за отравления девяти человек мясом медведя

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЧИТА, 4 июл - РИА Новости. Прокуратура Забайкальского края начала проверку из-за отравления девяти человек диким мясом медведя в селе Куанда Каларского округа, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее девять человек, в том числе ребенок, отравились диким мясом медведя в селе Куанда. Шесть человек были госпитализированы.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Число госпитализированных после отравления в лагере Приамурья выросло до 18
30 июня, 09:26
"Прокуратура Забайкальского края организовала проверку по поступившей из контролирующих органов информации о массовом отравлении жителей села Куанда Каларского района после употребления мяса дикого животного", - говорится в сообщении.
Уточняется, что представители надзорного ведомства оценят исполнение требований законодательства об охоте и ветеринарного законодательства, а также проконтролируют соблюдение прав граждан на оказание медицинской помощи.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Стала известна причина отравления в лагере "Белые горы" в Приамурье
29 июня, 10:10
 
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