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Медведев поблагодарил тех, кто 24 июня выступил в поддержку президента - РИА Новости, 04.07.2023
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19:25 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/medvedev-1882239157.html
Медведев поблагодарил тех, кто 24 июня выступил в поддержку президента
Медведев поблагодарил тех, кто 24 июня выступил в поддержку президента - РИА Новости, 04.07.2023
Медведев поблагодарил тех, кто 24 июня выступил в поддержку президента
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на заседании генерального совета партии поблагодарил тех, кто 24 июня выступил в поддержку президента... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T19:25
2023-07-04T19:25
россия
дмитрий медведев
единая россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на заседании генерального совета партии поблагодарил тех, кто 24 июня выступил в поддержку президента России Владимира Путина и не допустил раскола общества. "Хотел бы начать заседание генерального совета партии со слов благодарности тем, кто в весьма непростой период нашей истории, нашей страны решительно выступил в поддержку президента и Вооруженных сил России. Не допустил раскола и дестабилизации общества, не оставил никакого шанса организаторам вооруженного мятежа", - сказал Медведев на заседании Генсовета партии. Он отметил, что совместная работа по противостоянию внешнему давлению со стороны врагов, недружественных стран, а также ответственная работа для достижения всех целей СВО продолжится. "Провокация тех, кто затеял вооруженный мятеж, не удалась", - добавил он.
https://ria.ru/20230704/medvedev-1882238421.html
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россия, дмитрий медведев, единая россия, владимир путин
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Владимир Путин
Медведев поблагодарил тех, кто 24 июня выступил в поддержку президента

Дмитрий Медведев поблагодарил тех, кто 24 июня выступил в поддержку Путина

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на заседании генерального совета партии поблагодарил тех, кто 24 июня выступил в поддержку президента России Владимира Путина и не допустил раскола общества.
«
"Хотел бы начать заседание генерального совета партии со слов благодарности тем, кто в весьма непростой период нашей истории, нашей страны решительно выступил в поддержку президента и Вооруженных сил России. Не допустил раскола и дестабилизации общества, не оставил никакого шанса организаторам вооруженного мятежа", - сказал Медведев на заседании Генсовета партии.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
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Он отметил, что совместная работа по противостоянию внешнему давлению со стороны врагов, недружественных стран, а также ответственная работа для достижения всех целей СВО продолжится.
«
"Провокация тех, кто затеял вооруженный мятеж, не удалась", - добавил он.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
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РоссияДмитрий МедведевЕдиная РоссияВладимир Путин
 
 
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