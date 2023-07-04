https://ria.ru/20230704/medvedev-1882239157.html

Медведев поблагодарил тех, кто 24 июня выступил в поддержку президента

Медведев поблагодарил тех, кто 24 июня выступил в поддержку президента - РИА Новости, 04.07.2023

Медведев поблагодарил тех, кто 24 июня выступил в поддержку президента

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на заседании генерального совета партии поблагодарил тех, кто 24 июня выступил в поддержку президента... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T19:25

2023-07-04T19:25

2023-07-04T19:25

россия

дмитрий медведев

единая россия

владимир путин

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на заседании генерального совета партии поблагодарил тех, кто 24 июня выступил в поддержку президента России Владимира Путина и не допустил раскола общества. "Хотел бы начать заседание генерального совета партии со слов благодарности тем, кто в весьма непростой период нашей истории, нашей страны решительно выступил в поддержку президента и Вооруженных сил России. Не допустил раскола и дестабилизации общества, не оставил никакого шанса организаторам вооруженного мятежа", - сказал Медведев на заседании Генсовета партии. Он отметил, что совместная работа по противостоянию внешнему давлению со стороны врагов, недружественных стран, а также ответственная работа для достижения всех целей СВО продолжится. "Провокация тех, кто затеял вооруженный мятеж, не удалась", - добавил он.

https://ria.ru/20230704/medvedev-1882238421.html

https://ria.ru/20230704/medvedev-1882225963.html

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россия, дмитрий медведев, единая россия, владимир путин