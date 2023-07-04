https://ria.ru/20230704/medvedev-1882238421.html

Медведев: ВСУ продолжают попытки атаковать приграничные районы России

Медведев: ВСУ продолжают попытки атаковать приграничные районы России - РИА Новости, 04.07.2023

Медведев: ВСУ продолжают попытки атаковать приграничные районы России

Украинские войска продолжают попытки атаковать приграничные районы России и гражданское население, запугивают людей террором, заявил председатель Единой России... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T19:17

2023-07-04T19:17

2023-07-04T19:17

в мире

здоровье - общество

россия

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска продолжают попытки атаковать приграничные районы России и гражданское население, запугивают людей террором, заявил председатель Единой России Дмитрий Медведев на заседании генсовета партии во вторник. "С самого начала специальной военной операции наша партия ведет работу по оказанию гуманитарной помощи жителям освобожденных территорий, тем более что для украинских нацистов нет никаких моральных преград. Они предпринимают циничные, абсолютно подлые попытки атаковать приграничные регионы нашей страны, атаковать гражданское население, запугивать людей обстрелами и террором. Поэтому один из важнейших сегодняшних пунктов повестки дня - это поддержка эвакуированных жителей Белгородской области", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20230704/medvedev-1882225963.html

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в мире, здоровье - общество, россия, дмитрий медведев, единая россия