Рейтинг@Mail.ru
Медведев: ВСУ продолжают попытки атаковать приграничные районы России - РИА Новости, 04.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:17 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/medvedev-1882238421.html
Медведев: ВСУ продолжают попытки атаковать приграничные районы России
Медведев: ВСУ продолжают попытки атаковать приграничные районы России - РИА Новости, 04.07.2023
Медведев: ВСУ продолжают попытки атаковать приграничные районы России
Украинские войска продолжают попытки атаковать приграничные районы России и гражданское население, запугивают людей террором, заявил председатель Единой России... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T19:17
2023-07-04T19:17
в мире
здоровье - общество
россия
дмитрий медведев
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882228121_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cb7ca99deeec299e53267249024b43ce.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска продолжают попытки атаковать приграничные районы России и гражданское население, запугивают людей террором, заявил председатель Единой России Дмитрий Медведев на заседании генсовета партии во вторник. "С самого начала специальной военной операции наша партия ведет работу по оказанию гуманитарной помощи жителям освобожденных территорий, тем более что для украинских нацистов нет никаких моральных преград. Они предпринимают циничные, абсолютно подлые попытки атаковать приграничные регионы нашей страны, атаковать гражданское население, запугивать людей обстрелами и террором. Поэтому один из важнейших сегодняшних пунктов повестки дня - это поддержка эвакуированных жителей Белгородской области", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20230704/medvedev-1882225963.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882228121_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_553e5e8cb07bb857bdb5b1d832f9d4cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, здоровье - общество, россия, дмитрий медведев, единая россия
В мире, Здоровье - Общество, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев: ВСУ продолжают попытки атаковать приграничные районы России

Дмитрий Медведев: ВСУ продолжают попытки атаковать приграничные районы России

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска продолжают попытки атаковать приграничные районы России и гражданское население, запугивают людей террором, заявил председатель Единой России Дмитрий Медведев на заседании генсовета партии во вторник.
«
"С самого начала специальной военной операции наша партия ведет работу по оказанию гуманитарной помощи жителям освобожденных территорий, тем более что для украинских нацистов нет никаких моральных преград. Они предпринимают циничные, абсолютно подлые попытки атаковать приграничные регионы нашей страны, атаковать гражданское население, запугивать людей обстрелами и террором. Поэтому один из важнейших сегодняшних пунктов повестки дня - это поддержка эвакуированных жителей Белгородской области", - сказал Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Медведев: попытка мятежа не изменила отношение людей к службе по контракту
Вчера, 18:23
 
В миреЗдоровье - ОбществоРоссияДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала