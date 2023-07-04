СМИ: власти КНДР, предположительно, отменили масочный режим
Ренхап: власти КНДР, предположительно, отменили масочный режим, введенный из-за COVID-19
© AP Photo / Cha Song Ho, FileПост дезинфиции перед входом в среднюю школу в Пхеньяне
© AP Photo / Cha Song Ho, File
Пост дезинфиции перед входом в среднюю школу в Пхеньяне. Архивное фото
ТОКИО, 4 июл – РИА Новости. Власти КНДР, предположительно, отменили обязательное требование к ношению масок в стране, введенное на фоне пандемии коронавируса, сообщило агентство Рёнхап на основании анализа публикаций северокорейских СМИ.
Так, на кадрах трансляции центрального телеканала КНДР от понедельника видны десятки молодых людей, сидящих в театре без масок. На опубликованных в прессе фотографиях с других мероприятий также изображены люди без масок. В то же время на фотографиях от конца июня видно, что в Северной Корее действовал обязательный масочный режим.
На фоне пандемии коронавируса власти КНДР предприняли жесткие меры по изоляции страны. Как рассказывал в интервью РИА Новости в мае посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора, изоляция сопровождалась очень жесткими мерами внутри страны и тотальным контролем за их исполнением. Кроме того, добавил глава дипмиссии, въехать в Северную Корею невозможно ни иностранцам, ни гражданам КНДР, исключение было сделано в марте китайскому послу, которому было дано разрешение приехать в сопровождении 10 новых дипломатов.