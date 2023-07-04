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СМИ: власти КНДР, предположительно, отменили масочный режим

СМИ: власти КНДР, предположительно, отменили масочный режим - РИА Новости, 04.07.2023

СМИ: власти КНДР, предположительно, отменили масочный режим

Власти КНДР, предположительно, отменили обязательное требование к ношению масок в стране, введенное на фоне пандемии коронавируса, сообщило агентство Рёнхап на... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T10:45

2023-07-04T10:45

2023-07-04T10:45

в мире

кндр (северная корея)

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

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ТОКИО, 4 июл – РИА Новости. Власти КНДР, предположительно, отменили обязательное требование к ношению масок в стране, введенное на фоне пандемии коронавируса, сообщило агентство Рёнхап на основании анализа публикаций северокорейских СМИ. Так, на кадрах трансляции центрального телеканала КНДР от понедельника видны десятки молодых людей, сидящих в театре без масок. На опубликованных в прессе фотографиях с других мероприятий также изображены люди без масок. В то же время на фотографиях от конца июня видно, что в Северной Корее действовал обязательный масочный режим. На фоне пандемии коронавируса власти КНДР предприняли жесткие меры по изоляции страны. Как рассказывал в интервью РИА Новости в мае посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора, изоляция сопровождалась очень жесткими мерами внутри страны и тотальным контролем за их исполнением. Кроме того, добавил глава дипмиссии, въехать в Северную Корею невозможно ни иностранцам, ни гражданам КНДР, исключение было сделано в марте китайскому послу, которому было дано разрешение приехать в сопровождении 10 новых дипломатов.

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, кндр (северная корея), распространение коронавируса, коронавирус covid-19