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СМИ: власти КНДР, предположительно, отменили масочный режим - РИА Новости, 04.07.2023
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10:45 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/maski-1882074002.html
СМИ: власти КНДР, предположительно, отменили масочный режим
СМИ: власти КНДР, предположительно, отменили масочный режим - РИА Новости, 04.07.2023
СМИ: власти КНДР, предположительно, отменили масочный режим
Власти КНДР, предположительно, отменили обязательное требование к ношению масок в стране, введенное на фоне пандемии коронавируса, сообщило агентство Рёнхап на... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T10:45
2023-07-04T10:45
в мире
кндр (северная корея)
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
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ТОКИО, 4 июл – РИА Новости. Власти КНДР, предположительно, отменили обязательное требование к ношению масок в стране, введенное на фоне пандемии коронавируса, сообщило агентство Рёнхап на основании анализа публикаций северокорейских СМИ. Так, на кадрах трансляции центрального телеканала КНДР от понедельника видны десятки молодых людей, сидящих в театре без масок. На опубликованных в прессе фотографиях с других мероприятий также изображены люди без масок. В то же время на фотографиях от конца июня видно, что в Северной Корее действовал обязательный масочный режим. На фоне пандемии коронавируса власти КНДР предприняли жесткие меры по изоляции страны. Как рассказывал в интервью РИА Новости в мае посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора, изоляция сопровождалась очень жесткими мерами внутри страны и тотальным контролем за их исполнением. Кроме того, добавил глава дипмиссии, въехать в Северную Корею невозможно ни иностранцам, ни гражданам КНДР, исключение было сделано в марте китайскому послу, которому было дано разрешение приехать в сопровождении 10 новых дипломатов.
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в мире, кндр (северная корея), распространение коронавируса, коронавирус covid-19
В мире, КНДР (Северная Корея), Распространение коронавируса, Коронавирус COVID-19
СМИ: власти КНДР, предположительно, отменили масочный режим

Ренхап: власти КНДР, предположительно, отменили масочный режим, введенный из-за COVID-19

© AP Photo / Cha Song Ho, FileПост дезинфиции перед входом в среднюю школу в Пхеньяне
Пост дезинфиции перед входом в среднюю школу в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© AP Photo / Cha Song Ho, File
Пост дезинфиции перед входом в среднюю школу в Пхеньяне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 4 июл – РИА Новости. Власти КНДР, предположительно, отменили обязательное требование к ношению масок в стране, введенное на фоне пандемии коронавируса, сообщило агентство Рёнхап на основании анализа публикаций северокорейских СМИ.
Так, на кадрах трансляции центрального телеканала КНДР от понедельника видны десятки молодых людей, сидящих в театре без масок. На опубликованных в прессе фотографиях с других мероприятий также изображены люди без масок. В то же время на фотографиях от конца июня видно, что в Северной Корее действовал обязательный масочный режим.
На фоне пандемии коронавируса власти КНДР предприняли жесткие меры по изоляции страны. Как рассказывал в интервью РИА Новости в мае посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора, изоляция сопровождалась очень жесткими мерами внутри страны и тотальным контролем за их исполнением. Кроме того, добавил глава дипмиссии, въехать в Северную Корею невозможно ни иностранцам, ни гражданам КНДР, исключение было сделано в марте китайскому послу, которому было дано разрешение приехать в сопровождении 10 новых дипломатов.
 
В миреКНДР (Северная Корея)Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19
 
 
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