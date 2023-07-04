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Минск выступает за сопряжение форматов ШОС, ЕАЭС и БРИКС, заявил Лукашенко - РИА Новости, 04.07.2023
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12:37 04.07.2023 (обновлено: 12:45 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/lukashenko-1882113141.html
Минск выступает за сопряжение форматов ШОС, ЕАЭС и БРИКС, заявил Лукашенко
Минск выступает за сопряжение форматов ШОС, ЕАЭС и БРИКС, заявил Лукашенко - РИА Новости, 04.07.2023
Минск выступает за сопряжение форматов ШОС, ЕАЭС и БРИКС, заявил Лукашенко
Минск последовательно выступает за сопряжение форматов ШОС, ЕАЭС и БРИКС, заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на саммите... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T12:37
2023-07-04T12:45
минск
белоруссия
евразийский экономический союз
шос
брикс
в мире
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МИНСК, 4 июл - РИА Новости. Минск последовательно выступает за сопряжение форматов ШОС, ЕАЭС и БРИКС, заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в онлайн-формате."Запад, цепляясь за ускользающее доминирование в ряде сфер экономики и финансов, пытается сдержать развитие неугодных ему стран и вводит против них незаконные варварские санкции. Чтобы этому эффективно противостоять, Беларусь активно продвигает идею глобального развития. Мы последовательно выступаем как за создание большого евразийского партнерства со странами, с которыми у нас уже сложились тесные отношения (КНР, Индией, Пакистаном, Ираном, нашими партнерами СНГ), так и за сопряжение форматов ЕАЭС, ШОС и БРИКС в широком контексте", - сказал белорусский лидер.
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минск
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минск, белоруссия, евразийский экономический союз, шос, брикс, в мире
Минск, Белоруссия, Евразийский экономический союз, ШОС, БРИКС, В мире
Минск выступает за сопряжение форматов ШОС, ЕАЭС и БРИКС, заявил Лукашенко

Президент Лукашенко: Белоруссия выступает за сопряжение форматов ШОС, ЕАЭС и БРИКС

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 4 июл - РИА Новости. Минск последовательно выступает за сопряжение форматов ШОС, ЕАЭС и БРИКС, заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в онлайн-формате.
"Запад, цепляясь за ускользающее доминирование в ряде сфер экономики и финансов, пытается сдержать развитие неугодных ему стран и вводит против них незаконные варварские санкции. Чтобы этому эффективно противостоять, Беларусь активно продвигает идею глобального развития. Мы последовательно выступаем как за создание большого евразийского партнерства со странами, с которыми у нас уже сложились тесные отношения (КНР, Индией, Пакистаном, Ираном, нашими партнерами СНГ), так и за сопряжение форматов ЕАЭС, ШОС и БРИКС в широком контексте", - сказал белорусский лидер.
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