https://ria.ru/20230704/lukashenko-1882113141.html

Минск выступает за сопряжение форматов ШОС, ЕАЭС и БРИКС, заявил Лукашенко

Минск выступает за сопряжение форматов ШОС, ЕАЭС и БРИКС, заявил Лукашенко - РИА Новости, 04.07.2023

Минск выступает за сопряжение форматов ШОС, ЕАЭС и БРИКС, заявил Лукашенко

Минск последовательно выступает за сопряжение форматов ШОС, ЕАЭС и БРИКС, заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на саммите... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T12:37

2023-07-04T12:37

2023-07-04T12:45

минск

белоруссия

евразийский экономический союз

шос

брикс

в мире

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МИНСК, 4 июл - РИА Новости. Минск последовательно выступает за сопряжение форматов ШОС, ЕАЭС и БРИКС, заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в онлайн-формате."Запад, цепляясь за ускользающее доминирование в ряде сфер экономики и финансов, пытается сдержать развитие неугодных ему стран и вводит против них незаконные варварские санкции. Чтобы этому эффективно противостоять, Беларусь активно продвигает идею глобального развития. Мы последовательно выступаем как за создание большого евразийского партнерства со странами, с которыми у нас уже сложились тесные отношения (КНР, Индией, Пакистаном, Ираном, нашими партнерами СНГ), так и за сопряжение форматов ЕАЭС, ШОС и БРИКС в широком контексте", - сказал белорусский лидер.

https://ria.ru/20230704/belorussiya-1882096316.html

минск

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

минск, белоруссия, евразийский экономический союз, шос, брикс, в мире