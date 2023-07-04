https://ria.ru/20230704/lukashenko-1882113141.html
Минск выступает за сопряжение форматов ШОС, ЕАЭС и БРИКС, заявил Лукашенко
Минск выступает за сопряжение форматов ШОС, ЕАЭС и БРИКС, заявил Лукашенко - РИА Новости, 04.07.2023
Минск выступает за сопряжение форматов ШОС, ЕАЭС и БРИКС, заявил Лукашенко
Минск последовательно выступает за сопряжение форматов ШОС, ЕАЭС и БРИКС, заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на саммите... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T12:37
2023-07-04T12:37
2023-07-04T12:45
минск
белоруссия
евразийский экономический союз
шос
брикс
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863507454_0:0:3011:1695_1920x0_80_0_0_bc7e157c7ff10c9bc980c0d7d63ff231.jpg
МИНСК, 4 июл - РИА Новости. Минск последовательно выступает за сопряжение форматов ШОС, ЕАЭС и БРИКС, заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в онлайн-формате."Запад, цепляясь за ускользающее доминирование в ряде сфер экономики и финансов, пытается сдержать развитие неугодных ему стран и вводит против них незаконные варварские санкции. Чтобы этому эффективно противостоять, Беларусь активно продвигает идею глобального развития. Мы последовательно выступаем как за создание большого евразийского партнерства со странами, с которыми у нас уже сложились тесные отношения (КНР, Индией, Пакистаном, Ираном, нашими партнерами СНГ), так и за сопряжение форматов ЕАЭС, ШОС и БРИКС в широком контексте", - сказал белорусский лидер.
https://ria.ru/20230704/belorussiya-1882096316.html
минск
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863507454_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_d643efe850c1d76d2ab3d3fd0ae6c7ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, евразийский экономический союз, шос, брикс, в мире
Минск, Белоруссия, Евразийский экономический союз, ШОС, БРИКС, В мире
Минск выступает за сопряжение форматов ШОС, ЕАЭС и БРИКС, заявил Лукашенко
Президент Лукашенко: Белоруссия выступает за сопряжение форматов ШОС, ЕАЭС и БРИКС