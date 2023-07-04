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Рада рассмотрит легализацию лекарств на основе каннабиса - РИА Новости, 04.07.2023
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17:43 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/lekarstva-1882217324.html
Рада рассмотрит легализацию лекарств на основе каннабиса
Рада рассмотрит легализацию лекарств на основе каннабиса - РИА Новости, 04.07.2023
Рада рассмотрит легализацию лекарств на основе каннабиса
Депутаты Верховной рады Украины на ближайшем заседании рассмотрят законопроект о легализации лекарств на основе каннабиса, сообщил во вторник украинский... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T17:43
2023-07-04T17:43
в мире
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины на ближайшем заседании рассмотрят законопроект о легализации лекарств на основе каннабиса, сообщил во вторник украинский парламентарий Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. В конце июня Владимир Зеленский на заседании Верховной рады выступил за легализацию лекарств на основе каннабиса, заявив, что эти препараты должны производиться на территории страны. "На ближайшем пленарном заседании должны вынести проект закона о легализации медицинского каннабиса № 7457. Я давно за, даже готов голосовать за значительно более либеральный подход", - написал Железняк. Зеленский инициировал тему легализации медицинского каннабиса еще в 2020 году, когда являлся кандидатом в президенты. Позднее соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной раде. В июле 2021 года депутаты провалили голосование по законопроекту. В июне 2022 года кабмин страны принял решение разрешить использование марихуаны в медицинских и научных целях.
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в мире, украина, верховная рада украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины
Рада рассмотрит легализацию лекарств на основе каннабиса

Депутат Рады Железняк анонсировал рассмотрение легализации лекарств на основе каннабиса

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины на ближайшем заседании рассмотрят законопроект о легализации лекарств на основе каннабиса, сообщил во вторник украинский парламентарий Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
В конце июня Владимир Зеленский на заседании Верховной рады выступил за легализацию лекарств на основе каннабиса, заявив, что эти препараты должны производиться на территории страны.
«
"На ближайшем пленарном заседании должны вынести проект закона о легализации медицинского каннабиса № 7457. Я давно за, даже готов голосовать за значительно более либеральный подход", - написал Железняк.
Зеленский инициировал тему легализации медицинского каннабиса еще в 2020 году, когда являлся кандидатом в президенты. Позднее соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной раде. В июле 2021 года депутаты провалили голосование по законопроекту. В июне 2022 года кабмин страны принял решение разрешить использование марихуаны в медицинских и научных целях.
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