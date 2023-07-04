https://ria.ru/20230704/lekarstva-1882217324.html

Рада рассмотрит легализацию лекарств на основе каннабиса

Рада рассмотрит легализацию лекарств на основе каннабиса - РИА Новости, 04.07.2023

Рада рассмотрит легализацию лекарств на основе каннабиса

Депутаты Верховной рады Украины на ближайшем заседании рассмотрят законопроект о легализации лекарств на основе каннабиса, сообщил во вторник украинский... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T17:43

2023-07-04T17:43

2023-07-04T17:43

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верховная рада украины

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины на ближайшем заседании рассмотрят законопроект о легализации лекарств на основе каннабиса, сообщил во вторник украинский парламентарий Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. В конце июня Владимир Зеленский на заседании Верховной рады выступил за легализацию лекарств на основе каннабиса, заявив, что эти препараты должны производиться на территории страны. "На ближайшем пленарном заседании должны вынести проект закона о легализации медицинского каннабиса № 7457. Я давно за, даже готов голосовать за значительно более либеральный подход", - написал Железняк. Зеленский инициировал тему легализации медицинского каннабиса еще в 2020 году, когда являлся кандидатом в президенты. Позднее соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной раде. В июле 2021 года депутаты провалили голосование по законопроекту. В июне 2022 года кабмин страны принял решение разрешить использование марихуаны в медицинских и научных целях.

https://ria.ru/20230523/mertvets-1873531778.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, верховная рада украины