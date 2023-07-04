Верующие УПЦ собрались на молитвенное стояние в Киево-Печерской лавре
Верующие УПЦ собрались на стояние у корпуса Киево-Печерской лавры, куда пришла комиссия
Верующие в Киево-Печерской лавре. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Верующие канонической Украинской православной церкви собрались на молитвенное стояние у корпуса Киево-Печерской лавры, куда пришла комиссия минкультуры Украины для опечатывания корпусов обители, сообщила УПЦ в телеграм-канале.
Ранее адвокат монастыря Никита Чекман опубликовал указ министерства культуры и информационной политики Украины, где говорилось, что ведомство создало комиссию по опечатыванию помещений Киево-Печерской лавры, призвало монахов УПЦ освободить помещения до 4 июля. В УПЦ заявили, что требование освободить корпуса Киево-Печерской лавры является незаконным, назвали такие действия самоуправством.
"Сегодня в Киево-Печерскую обитель Минкульт направил комиссию, чтобы противозаконным способом (поскольку суды еще продолжаются) продолжать опечатывать корпуса монастыря. Верующие собрались на молитвенное стояние у 69 корпуса. Сюда пришли представители комиссии и традиционно собралось много СМИ", - говорится в сообщении УПЦ.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.