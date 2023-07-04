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Верующие УПЦ собрались на молитвенное стояние в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 04.07.2023
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Религия
 
10:51 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/lavra-1882074958.html
Верующие УПЦ собрались на молитвенное стояние в Киево-Печерской лавре
Верующие УПЦ собрались на молитвенное стояние в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 04.07.2023
Верующие УПЦ собрались на молитвенное стояние в Киево-Печерской лавре
Верующие канонической Украинской православной церкви собрались на молитвенное стояние у корпуса Киево-Печерской лавры, куда пришла комиссия минкультуры Украины... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T10:51
2023-07-04T10:51
религия
украина
киев
украинская православная церковь
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
ситуация вокруг упц
религия
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Верующие канонической Украинской православной церкви собрались на молитвенное стояние у корпуса Киево-Печерской лавры, куда пришла комиссия минкультуры Украины для опечатывания корпусов обители, сообщила УПЦ в телеграм-канале. Ранее адвокат монастыря Никита Чекман опубликовал указ министерства культуры и информационной политики Украины, где говорилось, что ведомство создало комиссию по опечатыванию помещений Киево-Печерской лавры, призвало монахов УПЦ освободить помещения до 4 июля. В УПЦ заявили, что требование освободить корпуса Киево-Печерской лавры является незаконным, назвали такие действия самоуправством. "Сегодня в Киево-Печерскую обитель Минкульт направил комиссию, чтобы противозаконным способом (поскольку суды еще продолжаются) продолжать опечатывать корпуса монастыря. Верующие собрались на молитвенное стояние у 69 корпуса. Сюда пришли представители комиссии и традиционно собралось много СМИ", - говорится в сообщении УПЦ. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
https://ria.ru/20230704/lavra-1882072627.html
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украина, киев, украинская православная церковь, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), ситуация вокруг упц, религия
Религия, Украина, Киев, Украинская православная церковь, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Ситуация вокруг УПЦ, Религия
Верующие УПЦ собрались на молитвенное стояние в Киево-Печерской лавре

Верующие УПЦ собрались на стояние у корпуса Киево-Печерской лавры, куда пришла комиссия

© Фото : Киево-Печерская лавраВерующие в Киево-Печерской лавре
Верующие в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Фото : Киево-Печерская лавра
Верующие в Киево-Печерской лавре. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Верующие канонической Украинской православной церкви собрались на молитвенное стояние у корпуса Киево-Печерской лавры, куда пришла комиссия минкультуры Украины для опечатывания корпусов обители, сообщила УПЦ в телеграм-канале.
Ранее адвокат монастыря Никита Чекман опубликовал указ министерства культуры и информационной политики Украины, где говорилось, что ведомство создало комиссию по опечатыванию помещений Киево-Печерской лавры, призвало монахов УПЦ освободить помещения до 4 июля. В УПЦ заявили, что требование освободить корпуса Киево-Печерской лавры является незаконным, назвали такие действия самоуправством.
Верующие и монахи на территории Киево-Печерской лавры. 4 июля 2023 - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
В Киево-Печерскую лавру прибыла комиссия по опечатыванию корпусов
Вчера, 10:36
"Сегодня в Киево-Печерскую обитель Минкульт направил комиссию, чтобы противозаконным способом (поскольку суды еще продолжаются) продолжать опечатывать корпуса монастыря. Верующие собрались на молитвенное стояние у 69 корпуса. Сюда пришли представители комиссии и традиционно собралось много СМИ", - говорится в сообщении УПЦ.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
Наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Наместник Киево-Печерской лавры заявил, что следствие предлагало ему сделку
30 июня, 15:54
 
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