https://ria.ru/20230704/lavra-1882074958.html

Верующие УПЦ собрались на молитвенное стояние в Киево-Печерской лавре

Верующие УПЦ собрались на молитвенное стояние в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 04.07.2023

Верующие УПЦ собрались на молитвенное стояние в Киево-Печерской лавре

Верующие канонической Украинской православной церкви собрались на молитвенное стояние у корпуса Киево-Печерской лавры, куда пришла комиссия минкультуры Украины... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T10:51

2023-07-04T10:51

2023-07-04T10:51

религия

украина

киев

украинская православная церковь

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

ситуация вокруг упц

религия

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Верующие канонической Украинской православной церкви собрались на молитвенное стояние у корпуса Киево-Печерской лавры, куда пришла комиссия минкультуры Украины для опечатывания корпусов обители, сообщила УПЦ в телеграм-канале. Ранее адвокат монастыря Никита Чекман опубликовал указ министерства культуры и информационной политики Украины, где говорилось, что ведомство создало комиссию по опечатыванию помещений Киево-Печерской лавры, призвало монахов УПЦ освободить помещения до 4 июля. В УПЦ заявили, что требование освободить корпуса Киево-Печерской лавры является незаконным, назвали такие действия самоуправством. "Сегодня в Киево-Печерскую обитель Минкульт направил комиссию, чтобы противозаконным способом (поскольку суды еще продолжаются) продолжать опечатывать корпуса монастыря. Верующие собрались на молитвенное стояние у 69 корпуса. Сюда пришли представители комиссии и традиционно собралось много СМИ", - говорится в сообщении УПЦ. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.

https://ria.ru/20230704/lavra-1882072627.html

https://ria.ru/20230630/lavra-1881490326.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, киев, украинская православная церковь, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), ситуация вокруг упц, религия