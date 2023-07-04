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Московская биржа: курсы доллара и юаня по итогам торгов повысились - РИА Новости, 04.07.2023
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19:12 04.07.2023 (обновлено: 19:21 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/kurs-1882237285.html
Московская биржа: курсы доллара и юаня по итогам торгов повысились
Московская биржа: курсы доллара и юаня по итогам торгов повысились - РИА Новости, 04.07.2023
Московская биржа: курсы доллара и юаня по итогам торгов повысились
Рубль по итогам торгов вторника снизился к доллару и юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 89,18 рубля и 12,33 рубля, следует из... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T19:12
2023-07-04T19:21
экономика
московская биржа
цены на нефть
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Рубль по итогам торгов вторника снизился к доллару и юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 89,18 рубля и 12,33 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 48 копеек, до 89,18 рубля, юаня - на 15 копеек, до 12,33 рубля, евро - на 60 копеек, до 97,24 рубля.
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экономика, московская биржа, цены на нефть
Экономика, Московская биржа, Цены на нефть
Московская биржа: курсы доллара и юаня по итогам торгов повысились

По данным Московской биржи курсы доллара и юаня по итогам торгов повысились

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЭлектронное табло пункта обмена валют в Москве
Электронное табло пункта обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Электронное табло пункта обмена валют в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Рубль по итогам торгов вторника снизился к доллару и юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 89,18 рубля и 12,33 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 48 копеек, до 89,18 рубля, юаня - на 15 копеек, до 12,33 рубля, евро - на 60 копеек, до 97,24 рубля.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
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