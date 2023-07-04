https://ria.ru/20230704/kurs-1882237285.html

Московская биржа: курсы доллара и юаня по итогам торгов повысились

Московская биржа: курсы доллара и юаня по итогам торгов повысились - РИА Новости, 04.07.2023

Московская биржа: курсы доллара и юаня по итогам торгов повысились

Рубль по итогам торгов вторника снизился к доллару и юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 89,18 рубля и 12,33 рубля, следует из... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T19:12

2023-07-04T19:12

2023-07-04T19:21

экономика

московская биржа

цены на нефть

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Рубль по итогам торгов вторника снизился к доллару и юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 89,18 рубля и 12,33 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 48 копеек, до 89,18 рубля, юаня - на 15 копеек, до 12,33 рубля, евро - на 60 копеек, до 97,24 рубля.

https://ria.ru/20230704/rubl-1882171857.html

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экономика, московская биржа, цены на нефть