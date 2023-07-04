https://ria.ru/20230704/kultura-1882153593.html

Путин назвал уничтожение российской культуры за рубежом самоубийством

Путин назвал уничтожение российской культуры за рубежом самоубийством - РИА Новости, 04.07.2023

Путин назвал уничтожение российской культуры за рубежом самоубийством

Президент России Владимир Путин назвал попыткой самоубийства кампанию по "отмене", стремление уничтожить за рубежом российскую культуру. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T14:36

2023-07-04T14:36

2023-07-04T14:52

владимир путин

культура

россия

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал попыткой самоубийства кампанию по "отмене", стремление уничтожить за рубежом российскую культуру."Что касается кампании по отмене русской культуры. Мы много на этот счет говорили - и смеялись, и серьезно говорили, ведь русская культура, российская культура является частью европейской культуры и мировой культуры. И когда кто-то пытается уничтожить российскую культуру, то это попытка самоубийства, потому что они уничтожают сами себя", - сказал Путин на встрече с выпускниками высшей школы госуправления РАНХиГС."Можно убить человека, но нельзя убить культуру, носителем которой он является. И уж точно невозможно убить культуру целого народа, тем более такого великого, как российский", - добавил президент РФ.

https://ria.ru/20230530/levykin-1875025798.html

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владимир путин, россия