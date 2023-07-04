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Путин назвал уничтожение российской культуры за рубежом самоубийством - РИА Новости, 04.07.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:36 04.07.2023 (обновлено: 14:52 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/kultura-1882153593.html
Путин назвал уничтожение российской культуры за рубежом самоубийством
Путин назвал уничтожение российской культуры за рубежом самоубийством - РИА Новости, 04.07.2023
Путин назвал уничтожение российской культуры за рубежом самоубийством
Президент России Владимир Путин назвал попыткой самоубийства кампанию по "отмене", стремление уничтожить за рубежом российскую культуру. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T14:36
2023-07-04T14:52
владимир путин
культура
россия
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал попыткой самоубийства кампанию по "отмене", стремление уничтожить за рубежом российскую культуру."Что касается кампании по отмене русской культуры. Мы много на этот счет говорили - и смеялись, и серьезно говорили, ведь русская культура, российская культура является частью европейской культуры и мировой культуры. И когда кто-то пытается уничтожить российскую культуру, то это попытка самоубийства, потому что они уничтожают сами себя", - сказал Путин на встрече с выпускниками высшей школы госуправления РАНХиГС."Можно убить человека, но нельзя убить культуру, носителем которой он является. И уж точно невозможно убить культуру целого народа, тем более такого великого, как российский", - добавил президент РФ.
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Культура, Россия
Путин назвал уничтожение российской культуры за рубежом самоубийством

Путин назвал уничтожение российской культуры за рубежом попыткой самоубийства

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал попыткой самоубийства кампанию по "отмене", стремление уничтожить за рубежом российскую культуру.
«
"Что касается кампании по отмене русской культуры. Мы много на этот счет говорили - и смеялись, и серьезно говорили, ведь русская культура, российская культура является частью европейской культуры и мировой культуры. И когда кто-то пытается уничтожить российскую культуру, то это попытка самоубийства, потому что они уничтожают сами себя", - сказал Путин на встрече с выпускниками высшей школы госуправления РАНХиГС.
"Можно убить человека, но нельзя убить культуру, носителем которой он является. И уж точно невозможно убить культуру целого народа, тем более такого великого, как российский", - добавил президент РФ.
Директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Алексей Левыкин: отмена российской культуры – глобальный вандализм
30 мая, 12:00
 
КультураВладимир ПутинРоссия
 
 
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