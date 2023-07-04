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Кулеба заявил, что одна из стран еще не готова обучать пилотов F-16
Кулеба заявил, что одна из стран еще не готова обучать пилотов F-16 - РИА Новости, 04.07.2023
Кулеба заявил, что одна из стран еще не готова обучать пилотов F-16
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что одна неназванная страна обещала начать в июне обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16, но график... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T00:40
2023-07-04T00:40
2023-07-04T00:40
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что одна неназванная страна обещала начать в июне обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16, но график сдвигается из-за ошибки в расчетах. "В июне тренировки не начались. Это означает, что график начинает сдвигаться... Было обещание начать обучение в июне от одной из стран, теперь они говорят, что продолжают подготовку к началу обучения, ошиблись в расчетах, им надо больше времени. Но у нас времени нет", - приводит слова Кулебы издание "Украинская правда". Согласно министру, Киев работает с причастными сторонами над максимальным ускорением процессов. Украина рассчитывает получить F-16 в 2023 году, но, как писало издание Politico со ссылкой на пожелавших остаться неизвестными западных чиновников, это случится не раньше начала 2024 года. Президент РФ Владимир Путин в середине июня заявил, что, если Украина получит F-16 и будет использовать их в бою, но базироваться они будут за ее пределами, российские военные рассмотрят варианты поражения американских истребителей, это серьёзная опасность дальнейшего втягивания НАТО в вооружённый конфликт.
https://ria.ru/20230703/f-16-1881938893.html
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в мире, украина, киев, дмитрий кулеба, f-16
В мире, Украина, Киев, Дмитрий Кулеба, F-16
Кулеба заявил, что одна из стран еще не готова обучать пилотов F-16
Глава МИД Кулеба: одна из стран еще не начала обучение пилотов ВСУ на F-16