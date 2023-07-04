https://ria.ru/20230704/kuban-1882233886.html
В Краснодарском крае ожидается жара почти в 40 градусов
В Краснодарском крае ожидается жара почти в 40 градусов - РИА Новости, 04.07.2023
В Краснодарском крае ожидается жара почти в 40 градусов
Температура воздуха на Кубани достигнет 39 градусов тепла, жара в регионе продлится до 7 июля, сообщили в министерстве гражданской обороны и чрезвычайных... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T19:44
2023-07-04T19:44
2023-07-04T19:44
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
краснодарский край
отдых на море
отдых в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876190104_0:169:3341:2048_1920x0_80_0_0_f58510a3ccb114b3834be0ac33a8fee8.jpg
КРАСНОДАР, 4 июл - РИА Новости. Температура воздуха на Кубани достигнет 39 градусов тепла, жара в регионе продлится до 7 июля, сообщили в министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края во вторник. "В крае ожидается сильная жара! Завтра днем и в течение 6 и 7 июля по региону температура воздуха достигнет плюс 39 градусов", — говорится в телеграм-канале ведомства. Власти просят людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, воздержаться от выходов на улицу, остальных жителей и гостей региона — пользоваться головными уборами, иметь достаточный запас воды и необходимые медикаменты.
https://ria.ru/20230704/most-1882190977.html
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876190104_439:236:2855:2048_1920x0_80_0_0_e83350d4f258f4b39b2420467b158e8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, краснодарский край, отдых на море, отдых в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Краснодарский край, Отдых на море, отдых в России
В Краснодарском крае ожидается жара почти в 40 градусов
ГО и ЧС: в Краснодарском крае ожидается 39-градусная жара до пятницы
КРАСНОДАР, 4 июл - РИА Новости. Температура воздуха на Кубани достигнет 39 градусов тепла, жара в регионе продлится до 7 июля, сообщили в министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края во вторник.
"В крае ожидается сильная жара! Завтра днем и в течение 6 и 7 июля по региону температура воздуха достигнет плюс 39 градусов", — говорится в телеграм-канале ведомства.
Власти просят людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, воздержаться от выходов на улицу, остальных жителей и гостей региона — пользоваться головными уборами, иметь достаточный запас воды и необходимые медикаменты.
Очередь на въезд на Крымский мост вырастет к выходным, предупредили власти