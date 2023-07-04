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В Краснодарском крае ожидается жара почти в 40 градусов - РИА Новости, 04.07.2023
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Туризм
 
19:44 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/kuban-1882233886.html
В Краснодарском крае ожидается жара почти в 40 градусов
В Краснодарском крае ожидается жара почти в 40 градусов - РИА Новости, 04.07.2023
В Краснодарском крае ожидается жара почти в 40 градусов
Температура воздуха на Кубани достигнет 39 градусов тепла, жара в регионе продлится до 7 июля, сообщили в министерстве гражданской обороны и чрезвычайных... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T19:44
2023-07-04T19:44
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КРАСНОДАР, 4 июл - РИА Новости. Температура воздуха на Кубани достигнет 39 градусов тепла, жара в регионе продлится до 7 июля, сообщили в министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края во вторник. "В крае ожидается сильная жара! Завтра днем и в течение 6 и 7 июля по региону температура воздуха достигнет плюс 39 градусов", — говорится в телеграм-канале ведомства. Власти просят людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, воздержаться от выходов на улицу, остальных жителей и гостей региона — пользоваться головными уборами, иметь достаточный запас воды и необходимые медикаменты.
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туризм, новости - туризм, туристы, краснодарский край, отдых на море, отдых в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Краснодарский край, Отдых на море, отдых в России
В Краснодарском крае ожидается жара почти в 40 градусов

ГО и ЧС: в Краснодарском крае ожидается 39-градусная жара до пятницы

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже в Сочи
Отдыхающие на пляже в Сочи - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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КРАСНОДАР, 4 июл - РИА Новости. Температура воздуха на Кубани достигнет 39 градусов тепла, жара в регионе продлится до 7 июля, сообщили в министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края во вторник.
"В крае ожидается сильная жара! Завтра днем и в течение 6 и 7 июля по региону температура воздуха достигнет плюс 39 градусов", — говорится в телеграм-канале ведомства.
Власти просят людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, воздержаться от выходов на улицу, остальных жителей и гостей региона — пользоваться головными уборами, иметь достаточный запас воды и необходимые медикаменты.
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