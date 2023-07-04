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В Краснодарском крае ожидается жара почти в 40 градусов

В Краснодарском крае ожидается жара почти в 40 градусов - РИА Новости, 04.07.2023

В Краснодарском крае ожидается жара почти в 40 градусов

Температура воздуха на Кубани достигнет 39 градусов тепла, жара в регионе продлится до 7 июля, сообщили в министерстве гражданской обороны и чрезвычайных... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T19:44

2023-07-04T19:44

2023-07-04T19:44

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КРАСНОДАР, 4 июл - РИА Новости. Температура воздуха на Кубани достигнет 39 градусов тепла, жара в регионе продлится до 7 июля, сообщили в министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края во вторник. "В крае ожидается сильная жара! Завтра днем и в течение 6 и 7 июля по региону температура воздуха достигнет плюс 39 градусов", — говорится в телеграм-канале ведомства. Власти просят людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, воздержаться от выходов на улицу, остальных жителей и гостей региона — пользоваться головными уборами, иметь достаточный запас воды и необходимые медикаменты.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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