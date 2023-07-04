https://ria.ru/20230704/krym-1882076775.html

Пробки на дорогах от Кубани к Крымскому мосту начали сокращаться

Пробки на дорогах от Кубани к Крымскому мосту начали сокращаться - РИА Новости, 04.07.2023

Пробки на дорогах от Кубани к Крымскому мосту начали сокращаться

Положительная динамика отмечается на дорогах со стороны Кубани к Крымскому мосту, за ночь на постах досмотра проверили 8,6 тысяч автомобилей, туда привлекли... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T11:43

2023-07-04T11:43

2023-07-04T11:43

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республика крым

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 4 июл - РИА Новости. Положительная динамика отмечается на дорогах со стороны Кубани к Крымскому мосту, за ночь на постах досмотра проверили 8,6 тысяч автомобилей, туда привлекли максимальное количество людей, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. "Есть положительная динамика, количество постов досмотра увеличилось, за ночь проверено 8,6 тысяч автомобилей, количество человек в ночь увеличили до максимума на пунктах досмотра перед мостом", — сказал собеседник агентства. Ранее в надзорном ведомстве информировали, что по факту транспортных заторов, которые образовались по пути Крымскому мосту будет проведена проверка. Там же говорили, что водителей обеспечивают питьевой водой, на месте установили дополнительные биотуалеты через каждые 350 метров. Для помощи водителям на месте также работает аварийно-спасательный отряд Темрюкского района, спасатели "Кубань-СПАС" и МЧС, отметили в оперштабе Кубани. В управлении ведомственной охраны Минтранса РФ ранее информировали, что очереди по пути в Крым связаны с ростом числа автотранспорта и подлежащего досмотру багажа. В ведомстве попросили водителей заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки.По данным оперштаба Кубани к утру понедельника пробка в сторону Крымского моста составляла 13 километров, позже сократилась до девяти. Как сообщил в своём телеграмм-канале министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, к утру вторника пробка на пути к Крымскому мосту со стороны Кубани сократилась до четырех километров.

https://ria.ru/20230704/probka-1882051378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, туристы, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)