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Пробки на дорогах от Кубани к Крымскому мосту начали сокращаться - РИА Новости, 04.07.2023
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Туризм
 
11:43 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/krym-1882076775.html
Пробки на дорогах от Кубани к Крымскому мосту начали сокращаться
Пробки на дорогах от Кубани к Крымскому мосту начали сокращаться - РИА Новости, 04.07.2023
Пробки на дорогах от Кубани к Крымскому мосту начали сокращаться
Положительная динамика отмечается на дорогах со стороны Кубани к Крымскому мосту, за ночь на постах досмотра проверили 8,6 тысяч автомобилей, туда привлекли... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T11:43
2023-07-04T11:43
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
республика крым
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 4 июл - РИА Новости. Положительная динамика отмечается на дорогах со стороны Кубани к Крымскому мосту, за ночь на постах досмотра проверили 8,6 тысяч автомобилей, туда привлекли максимальное количество людей, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. "Есть положительная динамика, количество постов досмотра увеличилось, за ночь проверено 8,6 тысяч автомобилей, количество человек в ночь увеличили до максимума на пунктах досмотра перед мостом", — сказал собеседник агентства. Ранее в надзорном ведомстве информировали, что по факту транспортных заторов, которые образовались по пути Крымскому мосту будет проведена проверка. Там же говорили, что водителей обеспечивают питьевой водой, на месте установили дополнительные биотуалеты через каждые 350 метров. Для помощи водителям на месте также работает аварийно-спасательный отряд Темрюкского района, спасатели "Кубань-СПАС" и МЧС, отметили в оперштабе Кубани. В управлении ведомственной охраны Минтранса РФ ранее информировали, что очереди по пути в Крым связаны с ростом числа автотранспорта и подлежащего досмотру багажа. В ведомстве попросили водителей заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки.По данным оперштаба Кубани к утру понедельника пробка в сторону Крымского моста составляла 13 километров, позже сократилась до девяти. Как сообщил в своём телеграмм-канале министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, к утру вторника пробка на пути к Крымскому мосту со стороны Кубани сократилась до четырех километров.
https://ria.ru/20230704/probka-1882051378.html
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туризм, новости - туризм, туристы, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Республика Крым, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пробки на дорогах от Кубани к Крымскому мосту начали сокращаться

Прокуратура фиксирует положительную динамику на дорогах от Кубани к Крымскому мосту

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобили на Крымском мосту
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СОЧИ, 4 июл - РИА Новости. Положительная динамика отмечается на дорогах со стороны Кубани к Крымскому мосту, за ночь на постах досмотра проверили 8,6 тысяч автомобилей, туда привлекли максимальное количество людей, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
"Есть положительная динамика, количество постов досмотра увеличилось, за ночь проверено 8,6 тысяч автомобилей, количество человек в ночь увеличили до максимума на пунктах досмотра перед мостом", — сказал собеседник агентства.
Ранее в надзорном ведомстве информировали, что по факту транспортных заторов, которые образовались по пути Крымскому мосту будет проведена проверка. Там же говорили, что водителей обеспечивают питьевой водой, на месте установили дополнительные биотуалеты через каждые 350 метров. Для помощи водителям на месте также работает аварийно-спасательный отряд Темрюкского района, спасатели "Кубань-СПАС" и МЧС, отметили в оперштабе Кубани.
В управлении ведомственной охраны Минтранса РФ ранее информировали, что очереди по пути в Крым связаны с ростом числа автотранспорта и подлежащего досмотру багажа. В ведомстве попросили водителей заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки.
По данным оперштаба Кубани к утру понедельника пробка в сторону Крымского моста составляла 13 километров, позже сократилась до девяти. Как сообщил в своём телеграмм-канале министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, к утру вторника пробка на пути к Крымскому мосту со стороны Кубани сократилась до четырех километров.
Волонтеры раздают воду на подъезде к Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Пробка при въезде на Крымский мост сократилась до четырех километров
Вчера, 07:49
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыРеспублика КрымМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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