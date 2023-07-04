https://ria.ru/20230704/kriptovalyuta-1882132773.html

Россия впервые запросила международную помощь по аресту криптовалюты

Россия впервые запросила международную помощь по аресту криптовалюты - РИА Новости, 04.07.2023

Россия впервые запросила международную помощь по аресту криптовалюты

Генпрокуратура впервые запросила правовую помощь иностранных органов по уголовным делам об аресте переведенной за рубеж криптовалюты, сообщил глава ведомства... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T13:31

2023-07-04T13:31

2023-07-04T14:58

россия

игорь краснов

москва

генеральная прокуратура рф

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Генпрокуратура впервые запросила правовую помощь иностранных органов по уголовным делам об аресте переведенной за рубеж криптовалюты, сообщил глава ведомства Игорь Краснов. "Недавно нами впервые в практике в иностранные компетентные органы направлены запросы о правовой помощи по уголовным делам об аресте криптовалюты, в том числе в Казахстан", — сказал он во время выступления на Межгосударственном совете по противодействию коррупции. Как пояснил Краснов, сохраняются высокие риски использования криптовалют "для перемещения незаконно полученных, в том числе коррупционным путем, доходов за рубеж", поэтому встает вопрос об унификации подходов для ареста и конфискации виртуальных активов.Ранее сообщалось, что Никулинский суд Москвы изъял у бывшего следователя СК, обвиняемого в получении взятки от хакеров, более тысячи биткоинов на сумму свыше 23 миллионов в долларовом эквиваленте.

https://ria.ru/20230617/kriptovalyuta-1878816443.html

россия

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, игорь краснов, москва, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), происшествия