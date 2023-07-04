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Россия впервые запросила международную помощь по аресту криптовалюты - РИА Новости, 04.07.2023
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13:31 04.07.2023 (обновлено: 14:58 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/kriptovalyuta-1882132773.html
Россия впервые запросила международную помощь по аресту криптовалюты
Россия впервые запросила международную помощь по аресту криптовалюты - РИА Новости, 04.07.2023
Россия впервые запросила международную помощь по аресту криптовалюты
Генпрокуратура впервые запросила правовую помощь иностранных органов по уголовным делам об аресте переведенной за рубеж криптовалюты, сообщил глава ведомства... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T13:31
2023-07-04T14:58
россия
игорь краснов
москва
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Генпрокуратура впервые запросила правовую помощь иностранных органов по уголовным делам об аресте переведенной за рубеж криптовалюты, сообщил глава ведомства Игорь Краснов. "Недавно нами впервые в практике в иностранные компетентные органы направлены запросы о правовой помощи по уголовным делам об аресте криптовалюты, в том числе в Казахстан", — сказал он во время выступления на Межгосударственном совете по противодействию коррупции. Как пояснил Краснов, сохраняются высокие риски использования криптовалют "для перемещения незаконно полученных, в том числе коррупционным путем, доходов за рубеж", поэтому встает вопрос об унификации подходов для ареста и конфискации виртуальных активов.Ранее сообщалось, что Никулинский суд Москвы изъял у бывшего следователя СК, обвиняемого в получении взятки от хакеров, более тысячи биткоинов на сумму свыше 23 миллионов в долларовом эквиваленте.
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россия, игорь краснов, москва, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Игорь Краснов, Москва, Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Россия впервые запросила международную помощь по аресту криптовалюты

Глава ГП Краснов: Россия впервые запросила помощь за рубежом по аресту криптовалюты

© РИА Новости / Евгений Козырев | Перейти в медиабанкСтойка с асиками на одной из майнинговых ферм в Иркутской области
Стойка с асиками на одной из майнинговых ферм в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Евгений Козырев
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Стойка с асиками на одной из майнинговых ферм в Иркутской области. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Генпрокуратура впервые запросила правовую помощь иностранных органов по уголовным делам об аресте переведенной за рубеж криптовалюты, сообщил глава ведомства Игорь Краснов.
"Недавно нами впервые в практике в иностранные компетентные органы направлены запросы о правовой помощи по уголовным делам об аресте криптовалюты, в том числе в Казахстан", — сказал он во время выступления на Межгосударственном совете по противодействию коррупции.
Как пояснил Краснов, сохраняются высокие риски использования криптовалют "для перемещения незаконно полученных, в том числе коррупционным путем, доходов за рубеж", поэтому встает вопрос об унификации подходов для ареста и конфискации виртуальных активов.
Ранее сообщалось, что Никулинский суд Москвы изъял у бывшего следователя СК, обвиняемого в получении взятки от хакеров, более тысячи биткоинов на сумму свыше 23 миллионов в долларовом эквиваленте.
Эмблема криптовалюты биткоин - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
В ЦБ заявили об иностранной блокировке операций бизнеса в криптовалютах
17 июня, 01:08
 
РоссияИгорь КрасновМоскваГенеральная прокуратура РФСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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