https://ria.ru/20230704/korabli-1882041543.html

Россия ведет переговоры со странами АТР по продаже боевых кораблей

Россия ведет переговоры со странами АТР по продаже боевых кораблей - РИА Новости, 04.07.2023

Россия ведет переговоры со странами АТР по продаже боевых кораблей

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) интересуются российскими фрегатами "Гепард-3.9" и другими боевыми кораблями, идут переговоры на условиях... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T04:03

2023-07-04T04:03

2023-07-04T04:03

россия

атр

вьетнам

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

в мире

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) интересуются российскими фрегатами "Гепард-3.9" и другими боевыми кораблями, идут переговоры на условиях конфиденциальности, сообщил РИА Новости представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России. Ранее Россия реализовала два контракта на продажу Вьетнаму в общей сложности четырех фрегатов проекта 11661Э ("Гепард-3.9"). "Россия имеет огромный опыт в области судостроения. Эффективность российских кораблей признана во всем мире. Именно поэтому страны Азиатско-Тихоокеанского региона проявляют особый интерес не только к фрегатам "Гепард-3.9", но и к другим проектам. Соблюдая договоренности о конфиденциальности, можем лишь сказать, что ведем переговоры со всеми заинтересованными странами", - сказал представитель ФСВТС.

https://ria.ru/20230704/korabli-1882039877.html

россия

атр

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россия, атр, вьетнам, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), в мире