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Россия ведет переговоры со странами АТР по продаже боевых кораблей - РИА Новости, 04.07.2023
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04:03 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/korabli-1882041543.html
Россия ведет переговоры со странами АТР по продаже боевых кораблей
Россия ведет переговоры со странами АТР по продаже боевых кораблей - РИА Новости, 04.07.2023
Россия ведет переговоры со странами АТР по продаже боевых кораблей
Страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) интересуются российскими фрегатами "Гепард-3.9" и другими боевыми кораблями, идут переговоры на условиях... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T04:03
2023-07-04T04:03
россия
атр
вьетнам
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
в мире
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) интересуются российскими фрегатами "Гепард-3.9" и другими боевыми кораблями, идут переговоры на условиях конфиденциальности, сообщил РИА Новости представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России. Ранее Россия реализовала два контракта на продажу Вьетнаму в общей сложности четырех фрегатов проекта 11661Э ("Гепард-3.9"). "Россия имеет огромный опыт в области судостроения. Эффективность российских кораблей признана во всем мире. Именно поэтому страны Азиатско-Тихоокеанского региона проявляют особый интерес не только к фрегатам "Гепард-3.9", но и к другим проектам. Соблюдая договоренности о конфиденциальности, можем лишь сказать, что ведем переговоры со всеми заинтересованными странами", - сказал представитель ФСВТС.
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россия, атр, вьетнам, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), в мире
Россия, АТР, Вьетнам, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), В мире
Россия ведет переговоры со странами АТР по продаже боевых кораблей

ФСВТС: Россия ведет конфиденциальные переговоры со странами АТР по продаже боевых кораблей

© Фото : Акционерное общество "Объединенная судостроительная корпорация"Сторожевой корабль Гепард-3.9
Сторожевой корабль Гепард-3.9 - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Фото : Акционерное общество "Объединенная судостроительная корпорация"
Сторожевой корабль Гепард-3.9. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) интересуются российскими фрегатами "Гепард-3.9" и другими боевыми кораблями, идут переговоры на условиях конфиденциальности, сообщил РИА Новости представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.
Ранее Россия реализовала два контракта на продажу Вьетнаму в общей сложности четырех фрегатов проекта 11661Э ("Гепард-3.9").
"Россия имеет огромный опыт в области судостроения. Эффективность российских кораблей признана во всем мире. Именно поэтому страны Азиатско-Тихоокеанского региона проявляют особый интерес не только к фрегатам "Гепард-3.9", но и к другим проектам. Соблюдая договоренности о конфиденциальности, можем лишь сказать, что ведем переговоры со всеми заинтересованными странами", - сказал представитель ФСВТС.
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РоссияАТРВьетнамФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)В мире
 
 
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