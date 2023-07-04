https://ria.ru/20230704/kontrnastuplenie-1882120287.html

Немецкое СМИ заявило, что надежды на быстрое продвижение ВСУ не оправдались

Немецкое СМИ заявило, что надежды на быстрое продвижение ВСУ не оправдались - РИА Новости, 04.07.2023

Немецкое СМИ заявило, что надежды на быстрое продвижение ВСУ не оправдались

Наступление Киева идет уже около месяца, надежды на быстрое продвижение украинской армии, несмотря на поставленное ей вооружение НАТО и обучение ее военных по... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T12:56

2023-07-04T12:56

2023-07-04T12:56

специальная военная операция на украине

в мире

нато

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/02/1881719956_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9759b43603b187f31fb6b42c4f73981f.jpg

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Наступление Киева идет уже около месяца, надежды на быстрое продвижение украинской армии, несмотря на поставленное ей вооружение НАТО и обучение ее военных по стандартам альянса, не оправдались, сообщает немецкое издание Handelsblatt. "Надежды на быстрое продвижение Украины не оправдались. В прошлом году ВСУ удалось добиться значительного продвижения на юге и востоке страны. Для нынешнего наступления страны Запада поставляли Украине танки и боеприпасы, что было сопряжено с большими ожиданиями", - пишет газета. Констатируется, что российская армия смогла выдержать контрудар Киева, несмотря на поставки Украине новейших систем вооружения и обучение украинских военнослужащих по стандартам стран НАТО. Кроме того, по данным издания, спутниковые снимки демонстрируют, что ВС РФ значительно укрепили свои оборонительные рубежи. Как отмечает немецкое издание, разочарованными остались и те, кто надеялся на успешное для украинской армии развитие событий после событий 24 июня в России. Издание также приводит мнение главы комитета начальников штабов США Марка Милли, который в конце июня на брифинге предположил, что контрнаступление Киева продлится не менее десяти недель и будет "очень сложным". Газета утверждает, что перед Украиной сейчас стоят две главные проблемы: минные поля и Военно-космические силы России. Отмечается, что последние представляют собой серьезный потенциал, кроме того, они почти не понесли потерь в рамках спецоперации. Западные эксперты не имеют единого мнения в вопросе, почему Москва не реализует весь потенциал ВКС, однако наиболее распространенной версией является, что "они сохранены для того, чтобы быть готовыми к нападению стран НАТО на территорию России", отмечает издание. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс. Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта". Помимо танков, ВС РФ также успешно уничтожают и другую современную западную бронетехнику, в частности поставленные из США БМП Bradley. По данным NYT на 26 июня, из обещанных в марте Киеву 113 бронемашин этого типа с начала украинского контрнаступления уничтожено не менее 17 Bradley, или более 15%. Ощутимые потери Bradley косвенно подтверждаются анонсированной 27 июня экстренной поставкой из США еще 30 Bradley для восполнения парка.

https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html

https://ria.ru/20230703/oborona-1881420308.html

https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нато, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр