https://ria.ru/20230704/kontraktniki-1882240781.html

В Казани открыли центр приема контрактников по принципу "одного окна"

В Казани открыли центр приема контрактников по принципу "одного окна" - РИА Новости, 04.07.2023

В Казани открыли центр приема контрактников по принципу "одного окна"

Первый в Татарстане центр по приему на контрактную службу "Батыр", работающий по принципу "одного окна", открылся в Казани, сообщает республиканское агентство... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T19:36

2023-07-04T19:36

2023-07-04T19:36

республика татарстан

казань

владислав кузнецов

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КАЗАНЬ, 4 июл – РИА Новости. Первый в Татарстане центр по приему на контрактную службу "Батыр", работающий по принципу "одного окна", открылся в Казани, сообщает республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа". "В Казани открылся первый в Татарстане центр по приему на контрактную службу "Батыр". Он позволяет значительно сэкономить время при сборе необходимых документов и медицинских справок", - говорится в сообщении. Как отметил руководитель центра оформления на контрактную службу в Вооруженные силы РФ Владислав Кузнецов, если раньше на сбор всех необходимых для оформления документов требовалось порядка трех месяцев, то в новом центре все это будут делать за день или два. Центр "Батыр" принимает по принципу "единого окна", необходимо сделать пять простых шагов. Обратившихся встречает в центре администратор, который дает общую информацию о предстоящей службе и распределяет по группам в зависимости от имеющегося опыта. Рекрутер рассказывает о выплатах, льготах и условиях службы, предварительно определяет воинскую специальность кандидатов. Менеджер помогает сформировать личное дело из необходимых документов: от заявления и автобиографии до копий необходимых документов. При необходимости представитель военкомата помогает восстановить военный билет, представитель ЗАГС - свидетельство о рождении, а сотрудник МВД делает соответствующие запросы, проверяет данные и прочее. После этого кандидата на контрактную службу на дежурной машине отвозят в поликлинику, где он по "зеленому коридору" проходит полное обследование у хирурга, стоматолога, дерматовенеролога, психиатра, офтальмолога, терапевта, отоларинголога, невролога. Проводится также лабораторная диагностика (токсикология, общий анализ крови, кардиограмма, флюорография), выдаются необходимые справки. Если кандидата признают годным к военной службе, то уже на следующий день с ним подписывают контракт. Оформить документы в новом центре в Казани могут жители любого региона РФ.

https://ria.ru/20230622/gosoboronzakaz-1879825355.html

https://ria.ru/20230512/rubezhnoe-1871230028.html

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казань, владислав кузнецов