https://ria.ru/20230704/kontraktniki-1882240781.html
В Казани открыли центр приема контрактников по принципу "одного окна"
В Казани открыли центр приема контрактников по принципу "одного окна" - РИА Новости, 04.07.2023
В Казани открыли центр приема контрактников по принципу "одного окна"
Первый в Татарстане центр по приему на контрактную службу "Батыр", работающий по принципу "одного окна", открылся в Казани, сообщает республиканское агентство... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T19:36
2023-07-04T19:36
2023-07-04T19:36
республика татарстан
казань
владислав кузнецов
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КАЗАНЬ, 4 июл – РИА Новости. Первый в Татарстане центр по приему на контрактную службу "Батыр", работающий по принципу "одного окна", открылся в Казани, сообщает республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа". "В Казани открылся первый в Татарстане центр по приему на контрактную службу "Батыр". Он позволяет значительно сэкономить время при сборе необходимых документов и медицинских справок", - говорится в сообщении. Как отметил руководитель центра оформления на контрактную службу в Вооруженные силы РФ Владислав Кузнецов, если раньше на сбор всех необходимых для оформления документов требовалось порядка трех месяцев, то в новом центре все это будут делать за день или два. Центр "Батыр" принимает по принципу "единого окна", необходимо сделать пять простых шагов. Обратившихся встречает в центре администратор, который дает общую информацию о предстоящей службе и распределяет по группам в зависимости от имеющегося опыта. Рекрутер рассказывает о выплатах, льготах и условиях службы, предварительно определяет воинскую специальность кандидатов. Менеджер помогает сформировать личное дело из необходимых документов: от заявления и автобиографии до копий необходимых документов. При необходимости представитель военкомата помогает восстановить военный билет, представитель ЗАГС - свидетельство о рождении, а сотрудник МВД делает соответствующие запросы, проверяет данные и прочее. После этого кандидата на контрактную службу на дежурной машине отвозят в поликлинику, где он по "зеленому коридору" проходит полное обследование у хирурга, стоматолога, дерматовенеролога, психиатра, офтальмолога, терапевта, отоларинголога, невролога. Проводится также лабораторная диагностика (токсикология, общий анализ крови, кардиограмма, флюорография), выдаются необходимые справки. Если кандидата признают годным к военной службе, то уже на следующий день с ним подписывают контракт. Оформить документы в новом центре в Казани могут жители любого региона РФ.
https://ria.ru/20230622/gosoboronzakaz-1879825355.html
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казань, владислав кузнецов
Республика Татарстан, Казань, Владислав Кузнецов
В Казани открыли центр приема контрактников по принципу "одного окна"
В Казани открыли центр приема контрактников "Батыр", работающий по принципу "одного окна"
КАЗАНЬ, 4 июл – РИА Новости. Первый в Татарстане центр по приему на контрактную службу "Батыр", работающий по принципу "одного окна", открылся в Казани, сообщает республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа".
"В Казани открылся первый в Татарстане центр по приему на контрактную службу "Батыр". Он позволяет значительно сэкономить время при сборе необходимых документов и медицинских справок", - говорится в сообщении.
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Как отметил руководитель центра оформления на контрактную службу в Вооруженные силы РФ Владислав Кузнецов, если раньше на сбор всех необходимых для оформления документов требовалось порядка трех месяцев, то в новом центре все это будут делать за день или два.
Центр "Батыр" принимает по принципу "единого окна", необходимо сделать пять простых шагов. Обратившихся встречает в центре администратор, который дает общую информацию о предстоящей службе и распределяет по группам в зависимости от имеющегося опыта. Рекрутер рассказывает о выплатах, льготах и условиях службы, предварительно определяет воинскую специальность кандидатов. Менеджер помогает сформировать личное дело из необходимых документов: от заявления и автобиографии до копий необходимых документов.
При необходимости представитель военкомата помогает восстановить военный билет, представитель ЗАГС - свидетельство о рождении, а сотрудник МВД делает соответствующие запросы, проверяет данные и прочее.
После этого кандидата на контрактную службу на дежурной машине отвозят в поликлинику, где он по "зеленому коридору" проходит полное обследование у хирурга, стоматолога, дерматовенеролога, психиатра, офтальмолога, терапевта, отоларинголога, невролога. Проводится также лабораторная диагностика (токсикология, общий анализ крови, кардиограмма, флюорография), выдаются необходимые справки.
Если кандидата признают годным к военной службе, то уже на следующий день с ним подписывают контракт. Оформить документы в новом центре в Казани могут жители любого региона РФ.
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