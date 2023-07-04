В Киеве около тысячи бомбоубежищ сняли с учета из-за непригодности
Администрация Киева: около тысячи бомбоубежищ сняли с учета из-за непригодности
© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди на станции метро в Киеве, Украина
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди на станции метро в Киеве, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Порядка тысячи бомбоубежищ в Киеве были сняты с учета из-за непригодности, власти призвали местный бизнес отдать имеющиеся у них в собственности подземные пространства для использования их в качестве укрытий, сообщила во вторник городская администрация в телеграм-канале.
"После решения комиссии о непригодности значительного количества укрытий, с учета и карты было снято около одной тысячи объектов. Это в свою очередь требует в кратчайшие сроки нарастить количество укрытий, которые должны обеспечить защиту населения", - говорится в сообщении администрации.
Власти города в этой связи призвали местных предпринимателей предоставить имеющиеся у них в собственности подземные пространства – подземные паркинги, хозпомещения –для использования в качестве бомбоубежищ. В случае положительного решения вопроса указанные укрытия в дальнейшем будут нанесены на карту. Утверждается, что к ним будет круглосуточный беспрепятственный доступ, а оборудованы они будут только самым необходимым – местами для сидения, средствами пожаротушения, аптечками и питьевой водой.
Ранее Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, которым, в частности, предусмотрено привлечение к ответственности должностных лиц за ненадлежащие содержание бомбоубежищ. Также он поручил до 25 июля привести укрытия в надлежащее состояние.
В начале июня в офисе генпрокурора Украины заявили о возбуждении уголовного дела после гибели трех человек, не сумевших попасть в бомбоубежище в Киеве, оно оказалось закрыто во время воздушной тревоги. Ряд чиновников предложили мэру Виталию Кличко уйти в отставку. В стране началась ревизия всех защитных сооружений. По их итогам, пригодными для использования оказались только 65%.