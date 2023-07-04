https://ria.ru/20230704/kiev-1882207206.html

В Киеве около тысячи бомбоубежищ сняли с учета из-за непригодности

В Киеве около тысячи бомбоубежищ сняли с учета из-за непригодности - РИА Новости, 04.07.2023

В Киеве около тысячи бомбоубежищ сняли с учета из-за непригодности

Порядка тысячи бомбоубежищ в Киеве были сняты с учета из-за непригодности, власти призвали местный бизнес отдать имеющиеся у них в собственности подземные... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T17:19

2023-07-04T17:19

2023-07-04T17:19

в мире

киев

украина

владимир зеленский

виталий кличко

совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Порядка тысячи бомбоубежищ в Киеве были сняты с учета из-за непригодности, власти призвали местный бизнес отдать имеющиеся у них в собственности подземные пространства для использования их в качестве укрытий, сообщила во вторник городская администрация в телеграм-канале. "После решения комиссии о непригодности значительного количества укрытий, с учета и карты было снято около одной тысячи объектов. Это в свою очередь требует в кратчайшие сроки нарастить количество укрытий, которые должны обеспечить защиту населения", - говорится в сообщении администрации. Власти города в этой связи призвали местных предпринимателей предоставить имеющиеся у них в собственности подземные пространства – подземные паркинги, хозпомещения –для использования в качестве бомбоубежищ. В случае положительного решения вопроса указанные укрытия в дальнейшем будут нанесены на карту. Утверждается, что к ним будет круглосуточный беспрепятственный доступ, а оборудованы они будут только самым необходимым – местами для сидения, средствами пожаротушения, аптечками и питьевой водой. Ранее Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, которым, в частности, предусмотрено привлечение к ответственности должностных лиц за ненадлежащие содержание бомбоубежищ. Также он поручил до 25 июля привести укрытия в надлежащее состояние. В начале июня в офисе генпрокурора Украины заявили о возбуждении уголовного дела после гибели трех человек, не сумевших попасть в бомбоубежище в Киеве, оно оказалось закрыто во время воздушной тревоги. Ряд чиновников предложили мэру Виталию Кличко уйти в отставку. В стране началась ревизия всех защитных сооружений. По их итогам, пригодными для использования оказались только 65%.

https://ria.ru/20230702/korruptsiya-1881708979.html

https://ria.ru/20230623/bomboubezhischa-1880054662.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, украина, владимир зеленский, виталий кличко, совет национальной безопасности и обороны украины