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В Киеве около тысячи бомбоубежищ сняли с учета из-за непригодности - РИА Новости, 04.07.2023
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17:19 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/kiev-1882207206.html
В Киеве около тысячи бомбоубежищ сняли с учета из-за непригодности
В Киеве около тысячи бомбоубежищ сняли с учета из-за непригодности - РИА Новости, 04.07.2023
В Киеве около тысячи бомбоубежищ сняли с учета из-за непригодности
Порядка тысячи бомбоубежищ в Киеве были сняты с учета из-за непригодности, власти призвали местный бизнес отдать имеющиеся у них в собственности подземные... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T17:19
2023-07-04T17:19
в мире
киев
украина
владимир зеленский
виталий кличко
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Порядка тысячи бомбоубежищ в Киеве были сняты с учета из-за непригодности, власти призвали местный бизнес отдать имеющиеся у них в собственности подземные пространства для использования их в качестве укрытий, сообщила во вторник городская администрация в телеграм-канале. "После решения комиссии о непригодности значительного количества укрытий, с учета и карты было снято около одной тысячи объектов. Это в свою очередь требует в кратчайшие сроки нарастить количество укрытий, которые должны обеспечить защиту населения", - говорится в сообщении администрации. Власти города в этой связи призвали местных предпринимателей предоставить имеющиеся у них в собственности подземные пространства – подземные паркинги, хозпомещения –для использования в качестве бомбоубежищ. В случае положительного решения вопроса указанные укрытия в дальнейшем будут нанесены на карту. Утверждается, что к ним будет круглосуточный беспрепятственный доступ, а оборудованы они будут только самым необходимым – местами для сидения, средствами пожаротушения, аптечками и питьевой водой. Ранее Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, которым, в частности, предусмотрено привлечение к ответственности должностных лиц за ненадлежащие содержание бомбоубежищ. Также он поручил до 25 июля привести укрытия в надлежащее состояние. В начале июня в офисе генпрокурора Украины заявили о возбуждении уголовного дела после гибели трех человек, не сумевших попасть в бомбоубежище в Киеве, оно оказалось закрыто во время воздушной тревоги. Ряд чиновников предложили мэру Виталию Кличко уйти в отставку. В стране началась ревизия всех защитных сооружений. По их итогам, пригодными для использования оказались только 65%.
https://ria.ru/20230702/korruptsiya-1881708979.html
https://ria.ru/20230623/bomboubezhischa-1880054662.html
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в мире, киев, украина, владимир зеленский, виталий кличко, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Виталий Кличко, Совет национальной безопасности и обороны Украины
В Киеве около тысячи бомбоубежищ сняли с учета из-за непригодности

Администрация Киева: около тысячи бомбоубежищ сняли с учета из-за непригодности

© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди на станции метро в Киеве, Украина
Люди на станции метро в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди на станции метро в Киеве, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Порядка тысячи бомбоубежищ в Киеве были сняты с учета из-за непригодности, власти призвали местный бизнес отдать имеющиеся у них в собственности подземные пространства для использования их в качестве укрытий, сообщила во вторник городская администрация в телеграм-канале.
"После решения комиссии о непригодности значительного количества укрытий, с учета и карты было снято около одной тысячи объектов. Это в свою очередь требует в кратчайшие сроки нарастить количество укрытий, которые должны обеспечить защиту населения", - говорится в сообщении администрации.
Мемориальный комплекс Аллея Славы в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
Источник: в Одессе расследуют хищения при содержании бомбоубежищ
2 июля, 04:39
Власти города в этой связи призвали местных предпринимателей предоставить имеющиеся у них в собственности подземные пространства – подземные паркинги, хозпомещения –для использования в качестве бомбоубежищ. В случае положительного решения вопроса указанные укрытия в дальнейшем будут нанесены на карту. Утверждается, что к ним будет круглосуточный беспрепятственный доступ, а оборудованы они будут только самым необходимым – местами для сидения, средствами пожаротушения, аптечками и питьевой водой.
Ранее Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, которым, в частности, предусмотрено привлечение к ответственности должностных лиц за ненадлежащие содержание бомбоубежищ. Также он поручил до 25 июля привести укрытия в надлежащее состояние.
В начале июня в офисе генпрокурора Украины заявили о возбуждении уголовного дела после гибели трех человек, не сумевших попасть в бомбоубежище в Киеве, оно оказалось закрыто во время воздушной тревоги. Ряд чиновников предложили мэру Виталию Кличко уйти в отставку. В стране началась ревизия всех защитных сооружений. По их итогам, пригодными для использования оказались только 65%.
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В миреКиевУкраинаВладимир ЗеленскийВиталий КличкоСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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