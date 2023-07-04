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Сальдо рассказал о ситуации в Херсонской области

Сальдо рассказал о ситуации в Херсонской области - РИА Новости, 04.07.2023

Сальдо рассказал о ситуации в Херсонской области

Шесть населенных пунктов и восемь тысяч жилых домов остаются частично подтопленными в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, сообщил во вторник в... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T12:38

2023-07-04T12:38

2023-07-04T12:46

разрушение каховской гэс

херсонская область

владимир сальдо

следственный комитет россии (ск рф)

днепр (город)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Шесть населенных пунктов и восемь тысяч жилых домов остаются частично подтопленными в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, сообщил во вторник в своем телеграм-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо."В Новокаховском городском округе завершены все восстановительные работы, вода полностью сошла. В Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах остаются частично подтопленными шесть населенных пунктов и восемь тысяч жилых домов", - написал Сальдо.По его словам, основные усилия спасателей и коммунальщиков направлены на принудительный спуск воды с последующей специальной обработкой зданий, восстановлением энерго-, газо-, водоснабжения и связи."В зону ЧС доставлено более 600 тонн бутилированной питьевой воды", - подчеркнул врио губернатора.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

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разрушение каховской гэс, херсонская область , владимир сальдо, следственный комитет россии (ск рф), днепр (город), россия