https://ria.ru/20230704/khanterbayden-1882259584.html

СМИ: Хантер Байден находился в Белом доме до обнаружения там белого порошка

СМИ: Хантер Байден находился в Белом доме до обнаружения там белого порошка - РИА Новости, 04.07.2023

СМИ: Хантер Байден находился в Белом доме до обнаружения там белого порошка

Сын президента США Хантер Байден, известный связанными с наркотиками и коррупцией скандалами, находился в Белом доме незадолго до того, как там был обнаружен... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T22:11

2023-07-04T22:11

2023-07-04T22:19

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ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Сын президента США Хантер Байден, известный связанными с наркотиками и коррупцией скандалами, находился в Белом доме незадолго до того, как там был обнаружен порошок, по предварительным данным, оказавшийся кокаином, пишет газета New York Post. "Хантер Байден, который ранее признавался в зависимости от кокаина, был на территории Белого дома в пятницу до того, как отправился в Кэмп-Дэвид со своим отцом на праздничные выходные", - сообщает издание. Уточняется, что порошок был обнаружен в библиотеке в воскресенье. При этом официально власти не сообщали, как порошок оказался на территории Белого дома и кем он был оставлен. Как сообщила ранее газета Washington Post, Секретная служба США, занимающаяся охраной президента США и высокопоставленных чиновников, расследует инцидент с обнаружением белого порошка на территории Белого дома, по предварительным данным, оказавшегося кокаином. Как заявил представитель Секретной службы Энтони Гульельми, вещество проходит дальнейшее тестирование. Сейчас власти выясняют, как оно попало в Белый дом. По данным службы, вещество не представляет какой-либо угрозы. Подозрительный порошок был обнаружен сотрудниками отдела USSS, которые проводили обход здания. После этого была объявлена эвакуация, президента США Джо Байдена в Белом доме на тот момент не было. В понедельник New York Post сообщила об очередной порции личных фотографий Хантера Байдена, оказавшихся в общественном доступе, на которых он запечатлел себя употребляющим наркотики за рулем движущегося автомобиля, а также разъезжал на скорости 172 мили в час (почти 277 км/ч) по дороге в Лас-Вегас. Хантер Байден известен скандалами, связанными с наркотиками и коррупцией. В сентябре 2020 года сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Чак Грассли обнародовали доклад, где утверждалось, что сын являвшегося тогда кандидатом в президенты США Джо Байдена Хантер и его партнер получали миллионы долларов от иностранных граждан с сомнительным прошлым.

https://radiosputnik.ria.ru/20230621/khanter-bayden-1879590783.html

https://ria.ru/20230704/bayden-1882219096.html

https://ria.ru/20230703/biden-1882031397.html

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в мире, сша, лас-вегас, хантер байден, джо байден, рон джонсон