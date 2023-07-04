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На трассе "Таврида" перевернулся Камаз с зерном - РИА Новости, 04.07.2023
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13:11 04.07.2023 (обновлено: 13:13 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/kamaz-1882125814.html
На трассе "Таврида" перевернулся Камаз с зерном
На трассе "Таврида" перевернулся Камаз с зерном - РИА Новости, 04.07.2023
На трассе "Таврида" перевернулся Камаз с зерном
"Камаз" с зерном перевернулся на трассе "Таврида" под Севастополем, предварительная причина аварии - неисправность тормозной системы, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T13:11
2023-07-04T13:13
севастополь
происшествия
авто
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. "Камаз" с зерном перевернулся на трассе "Таврида" под Севастополем, предварительная причина аварии - неисправность тормозной системы, сообщила пресс-служба полиции Севастополя. ДТП произошло на автодороге "Севастополь - Инкерман". "Установлено, что 60-летний водитель грузовика не справился с управлением и потерял контроль над груженым транспортным средством, в результате чего на спуске автодороги произошло опрокидывание. Предварительной причиной дорожной аварии стала неисправность тормозной системы грузового автомобиля", - говорится в сообщении. В результате ДТП пострадавших нет. Организован объезд данного участка автодороги через город Инкерман. Полиция начала проверку.
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севастополь, происшествия, авто
Севастополь, Происшествия, Авто
На трассе "Таврида" перевернулся Камаз с зерном

Под Севастополем на трассе "Таврида" перевернулся Камаз с зерном, никто не пострадал

© УМВД России по Севастополю На месте ДТП на трассе "Таврида", где перевернулся "Камаз" с зерном. Кадр видео
 На месте ДТП на трассе Таврида, где перевернулся Камаз с зерном. Кадр видео
© УМВД России по Севастополю
На месте ДТП на трассе "Таврида", где перевернулся "Камаз" с зерном. Кадр видео
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. "Камаз" с зерном перевернулся на трассе "Таврида" под Севастополем, предварительная причина аварии - неисправность тормозной системы, сообщила пресс-служба полиции Севастополя.
ДТП произошло на автодороге "Севастополь - Инкерман".
"Установлено, что 60-летний водитель грузовика не справился с управлением и потерял контроль над груженым транспортным средством, в результате чего на спуске автодороги произошло опрокидывание. Предварительной причиной дорожной аварии стала неисправность тормозной системы грузового автомобиля", - говорится в сообщении.
В результате ДТП пострадавших нет. Организован объезд данного участка автодороги через город Инкерман. Полиция начала проверку.
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СевастопольПроисшествияАвто
 
 
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