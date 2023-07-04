https://ria.ru/20230704/kamaz-1882125814.html

На трассе "Таврида" перевернулся Камаз с зерном

На трассе "Таврида" перевернулся Камаз с зерном - РИА Новости, 04.07.2023

На трассе "Таврида" перевернулся Камаз с зерном

"Камаз" с зерном перевернулся на трассе "Таврида" под Севастополем, предварительная причина аварии - неисправность тормозной системы, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T13:11

2023-07-04T13:11

2023-07-04T13:13

севастополь

происшествия

авто

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. "Камаз" с зерном перевернулся на трассе "Таврида" под Севастополем, предварительная причина аварии - неисправность тормозной системы, сообщила пресс-служба полиции Севастополя. ДТП произошло на автодороге "Севастополь - Инкерман". "Установлено, что 60-летний водитель грузовика не справился с управлением и потерял контроль над груженым транспортным средством, в результате чего на спуске автодороги произошло опрокидывание. Предварительной причиной дорожной аварии стала неисправность тормозной системы грузового автомобиля", - говорится в сообщении. В результате ДТП пострадавших нет. Организован объезд данного участка автодороги через город Инкерман. Полиция начала проверку.

https://ria.ru/20230701/avariya-1881682548.html

севастополь

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севастополь, происшествия, авто