Интерактивная выставка, посвященная ирбису, открылась в Нижнем Новгороде
Интерактивная выставка "Ирбис – кошка-невидимка" открылась в Нижнем Новгороде
Самка снежного барса. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Просветительская выставка "Ирбис – кошка-невидимка" открылась во вторник в нижегородском зоопарке "Лимпопо" в рамках проведения седьмого съезда Союза зоопарков и аквариумов России (СОЗАР), сообщает пресс-служба межрегиональной ассоциации "Центр по изучению и сохранению снежного барса Ирбис".
Проведение выставки стало возможным благодаря достигнутым договоренностям между Московским зоопарком и Попечительским советом Национального парка "Сайлюгемский". Она передана нижегородскому зоопарку "Лимпопо" для временного размещения.
Экспозиция состоит из семи уникальных мультитач-объектов, на которых можно узнать не только общую информацию о снежном барсе в России, но и увидеть мир его глазами.
"Снежный барс - удивительная, грациозная кошка, священное животное для многих коренных народов России. В нашей стране их осталось не более 75 особей. Этот вид находится на грани исчезновения, и основная причина - деятельность человека. Благодаря подобным мероприятиям люди должны задуматься о том, как важно бережно относиться к животным, природе, ведь это богатство и будущее России", - отметил глава Попечительского совета Национального парка "Сайлюгемский" Али Узденов на церемонии открытия.
Ирбис занесен в Красную книгу. Поэтому главной целью выставки является привлечение внимания к проблеме исчезновения популяции снежного барса.
"Выставка "Ирбис – кошка-невидимка" - это уникальный проект, который привлекает внимание и взрослых, и самых маленьких посетителей зоопарка. Мы убедились в этом на своем опыте: проект находился на экспозиции Московского зоопарка на протяжении восьми месяцев, и все это время мы наблюдали высокий интерес наших гостей к мультитач-стендам. А они действительно очень занимательны и, самое главное, информативны. Выставка в доступной форме показывает, насколько удивителен снежный барс, и какую ценность он представляет для природы", - сказала президент СОЗАР и генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, выступая на открытии.
По информации пресс-службы, выставка приурочена к 20-летию первого частного зоопарка России "Лимпопо". На празднование юбилея в Нижний Новгород прибыли представители более 100 зоопарков страны, а также приглашенные директора зоопарков других стран (в частности, Европы, Азии, Объединенных Арабских Эмиратов).