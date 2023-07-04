Рейтинг@Mail.ru
Интерактивная выставка, посвященная ирбису, открылась в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 04.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
 
18:27 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/irbis-1882227001.html
Интерактивная выставка, посвященная ирбису, открылась в Нижнем Новгороде
Интерактивная выставка, посвященная ирбису, открылась в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 04.07.2023
Интерактивная выставка, посвященная ирбису, открылась в Нижнем Новгороде
Просветительская выставка "Ирбис – кошка-невидимка" открылась во вторник в нижегородском зоопарке "Лимпопо" в рамках проведения седьмого съезда Союза зоопарков... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T18:27
2023-07-04T18:27
нижегородская область
светлана акулова
московский зоопарк
россия
нижний новгород
европа
нижегородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828466143_0:172:2613:1642_1920x0_80_0_0_e3a8bc8ad8c33f6784ca9d5b3925cb94.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Просветительская выставка "Ирбис – кошка-невидимка" открылась во вторник в нижегородском зоопарке "Лимпопо" в рамках проведения седьмого съезда Союза зоопарков и аквариумов России (СОЗАР), сообщает пресс-служба межрегиональной ассоциации "Центр по изучению и сохранению снежного барса Ирбис". Проведение выставки стало возможным благодаря достигнутым договоренностям между Московским зоопарком и Попечительским советом Национального парка "Сайлюгемский". Она передана нижегородскому зоопарку "Лимпопо" для временного размещения. Экспозиция состоит из семи уникальных мультитач-объектов, на которых можно узнать не только общую информацию о снежном барсе в России, но и увидеть мир его глазами. "Снежный барс - удивительная, грациозная кошка, священное животное для многих коренных народов России. В нашей стране их осталось не более 75 особей. Этот вид находится на грани исчезновения, и основная причина - деятельность человека. Благодаря подобным мероприятиям люди должны задуматься о том, как важно бережно относиться к животным, природе, ведь это богатство и будущее России", - отметил глава Попечительского совета Национального парка "Сайлюгемский" Али Узденов на церемонии открытия. Ирбис занесен в Красную книгу. Поэтому главной целью выставки является привлечение внимания к проблеме исчезновения популяции снежного барса. "Выставка "Ирбис – кошка-невидимка" - это уникальный проект, который привлекает внимание и взрослых, и самых маленьких посетителей зоопарка. Мы убедились в этом на своем опыте: проект находился на экспозиции Московского зоопарка на протяжении восьми месяцев, и все это время мы наблюдали высокий интерес наших гостей к мультитач-стендам. А они действительно очень занимательны и, самое главное, информативны. Выставка в доступной форме показывает, насколько удивителен снежный барс, и какую ценность он представляет для природы", - сказала президент СОЗАР и генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, выступая на открытии. По информации пресс-службы, выставка приурочена к 20-летию первого частного зоопарка России "Лимпопо". На празднование юбилея в Нижний Новгород прибыли представители более 100 зоопарков страны, а также приглашенные директора зоопарков других стран (в частности, Европы, Азии, Объединенных Арабских Эмиратов).
https://ria.ru/20230629/turizm-1881209623.html
https://ria.ru/20230628/sarov-1880942748.html
россия
нижний новгород
европа
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828466143_0:0:2613:1961_1920x0_80_0_0_673b2b912153f39b8bff3b373960657f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
светлана акулова, московский зоопарк, россия, нижний новгород, европа, нижегородская область
Нижегородская область, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Россия, Нижний Новгород, Европа, Нижегородская область
Интерактивная выставка, посвященная ирбису, открылась в Нижнем Новгороде

Интерактивная выставка "Ирбис – кошка-невидимка" открылась в Нижнем Новгороде

© РИА Новости / Илья НаймушинСамка снежного барса
Самка снежного барса - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Самка снежного барса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Просветительская выставка "Ирбис – кошка-невидимка" открылась во вторник в нижегородском зоопарке "Лимпопо" в рамках проведения седьмого съезда Союза зоопарков и аквариумов России (СОЗАР), сообщает пресс-служба межрегиональной ассоциации "Центр по изучению и сохранению снежного барса Ирбис".
Проведение выставки стало возможным благодаря достигнутым договоренностям между Московским зоопарком и Попечительским советом Национального парка "Сайлюгемский". Она передана нижегородскому зоопарку "Лимпопо" для временного размещения.
Вид на Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Нижегородские предприниматели получат средства на проекты туризма
29 июня, 16:29
Экспозиция состоит из семи уникальных мультитач-объектов, на которых можно узнать не только общую информацию о снежном барсе в России, но и увидеть мир его глазами.
"Снежный барс - удивительная, грациозная кошка, священное животное для многих коренных народов России. В нашей стране их осталось не более 75 особей. Этот вид находится на грани исчезновения, и основная причина - деятельность человека. Благодаря подобным мероприятиям люди должны задуматься о том, как важно бережно относиться к животным, природе, ведь это богатство и будущее России", - отметил глава Попечительского совета Национального парка "Сайлюгемский" Али Узденов на церемонии открытия.
Ирбис занесен в Красную книгу. Поэтому главной целью выставки является привлечение внимания к проблеме исчезновения популяции снежного барса.
"Выставка "Ирбис – кошка-невидимка" - это уникальный проект, который привлекает внимание и взрослых, и самых маленьких посетителей зоопарка. Мы убедились в этом на своем опыте: проект находился на экспозиции Московского зоопарка на протяжении восьми месяцев, и все это время мы наблюдали высокий интерес наших гостей к мультитач-стендам. А они действительно очень занимательны и, самое главное, информативны. Выставка в доступной форме показывает, насколько удивителен снежный барс, и какую ценность он представляет для природы", - сказала президент СОЗАР и генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, выступая на открытии.
По информации пресс-службы, выставка приурочена к 20-летию первого частного зоопарка России "Лимпопо". На празднование юбилея в Нижний Новгород прибыли представители более 100 зоопарков страны, а также приглашенные директора зоопарков других стран (в частности, Европы, Азии, Объединенных Арабских Эмиратов).
Технопарк Саров - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Территорию опережающего развития "Саров" расширят в Нижегородской области
28 июня, 16:39
 
Нижегородская областьСветлана АкуловаМосковский зоопаркРоссияНижний НовгородЕвропаНижегородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала