https://ria.ru/20230704/inokhodets-1881935539.html

"У этого дрона необычная роль". В зоне СВО применили новую тактику

"У этого дрона необычная роль". В зоне СВО применили новую тактику - РИА Новости, 04.07.2023

"У этого дрона необычная роль". В зоне СВО применили новую тактику

Российская армия испытала в бою перспективный дрон "Иноходец". Причем в нетипичной роли. Это, как отмечают военные, позволит свести на нет одно из главных... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T08:00

2023-07-04T08:00

2023-07-04T08:08

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

россия

вооруженные силы украины

кронштадт

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Российская армия испытала в бою перспективный дрон "Иноходец". Причем в нетипичной роли. Это, как отмечают военные, позволит свести на нет одно из главных преимуществ артиллерии ВСУ.Универсальный солдатДо недавних пор в Сети было лишь одно свидетельство от Минобороны о боевом применении этого БПЛА. Еще летом прошлого года ведомство опубликовало кадры удара по бронетехнике.А первый полет "Иноходец" совершил 10 октября 2016-го. Это дрон самолетного типа, средневысотный, большой продолжительности полета (MALE — Medium-Altitude Long-Endurance). У экспортной версии (называется "Орион") взлетная масса — до 1000 килограммов, боевой радиус — 250 километров, высота — 7500 метров, скорость — до 200 километров в час. У "домашнего" варианта характеристики, скорее всего, куда лучше.Но даже "Орион" превосходит турецкий разведывательно-ударный Bayraktar TB2. Хотя оба из одной ниши тактических беспилотников.Дрон многофункциональный. В зависимости от полезной нагрузки способен снимать фото и видео в высоком разрешении, работать как летучая РЛС, ретранслятор радиосигнала, вести радиотехническую разведку.Против HIMARSХорош он и в ударной роли. Помимо управляемых противотанковых ракет, берет небольшие авиабомбы: корректируемые КАБ-20 и КАБ-50, планирующие УПАБ-50 и свободнопадающие ФАБ-50. Они, конечно, уступают тяжелым ФАБ-500 или ФАБ-1000, предназначенным для бомбардировщиков. Но задача БПЛА — точечно поразить цель, а не накрыть всю площадь.Эффективность малогабаритных боеприпасов всему миру впервые продемонстрировал карабахский конфликт в 2020-м. Азербайджанские "Байрактары", вооруженные малыми управляемыми авиабомбами MAM-C и MAM-L, стали настоящим бичом армянских войск. БПЛА поражали объекты противовоздушной обороны, позиции артиллерии, штабы, а в некоторых случаях — даже пехотные подразделения.Этим оружием широко пользуются сейчас и российская, и украинская армии. Кроме того, ударные беспилотники применяют в связке с артиллерийскими расчетами — для контрбатарейной борьбы.Как говорят военные, подобные "птички" существенно все облегчают. Во-первых, легкие планирующие авиабомбы позволяют дронам "кошмарить" ближние тылы ВСУ, не входя в зону действия их ПВО. Во-вторых, благодаря ракетному вооружению они здорово помогают армейской и тактической авиации уничтожать бронетехнику.Есть еще и третий, очень важный, аспект.Тяжелый аргументАртиллерийские дуэли на донецком фронте не утихают. За контрбатарейную борьбу здесь отвечают расчеты 152-миллиметровых гаубиц "Гиацинт". Целеуказание получают от разведки, наблюдателей на местности, корректировщиков и коммерческих квадрокоптеров.С "Иноходцем" эффективность батареи возрастает в разы. Пушки могут стрелять корректируемыми снарядами "Краснополь", наводящимися по лазеру. А беспилотник "подсвечивает" цель. Причем с куда большего расстояния, чем "Орланы", — формально это основное средство наведения."Нам бы одну такую "птичку" на 50 километров фронта — и об украинской артиллерии можно было бы забыть, — поясняет командир одного из артдивизионов 1-го армейского корпуса. — "Гиацинты" бьют на 30 километров. Ствольную арту мы им накрываем, но "Хаймарсы" не достаем. А такой дрон легко выследит РСЗО".В декабре 2021-го компания "Кронштадт" завершила строительство первого в России завода по серийному производству БПЛА самолетных и вертолетных типов. Поэтому в ближайшем будущем "Иноходцев" в зоне боевых действий наверняка станет больше.

https://radiosputnik.ria.ru/20230703/tanki-1881891636.html

https://ria.ru/20230702/pvo-1881733440.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230703/taktika-1881795415.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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безопасность, технологии, россия, вооруженные силы украины, кронштадт