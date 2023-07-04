Рейтинг@Mail.ru
Гладков рассказал о восстановлении инфраструктуры в Белгородской области - РИА Новости, 04.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:07 04.07.2023 (обновлено: 23:31 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/infrastruktura-1882245473.html
Гладков рассказал о восстановлении инфраструктуры в Белгородской области
Гладков рассказал о восстановлении инфраструктуры в Белгородской области - РИА Новости, 04.07.2023
Гладков рассказал о восстановлении инфраструктуры в Белгородской области
В Белгородской области начали восстанавливать поврежденную из-за обстрелов ВСУ инфраструктуру, приводит сайт "Единой России" слова губернатора региона Вячеслава РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T20:07
2023-07-04T23:31
белгородская область
вячеслав гладков
единая россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877792528_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0a07c8d9361cfb605e35d312725b35ad.jpg
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Белгородской области начали восстанавливать поврежденную из-за обстрелов ВСУ инфраструктуру, приводит сайт "Единой России" слова губернатора региона Вячеслава Гладкова. &quot;Общий объем, мы сейчас посчитали, предварительно: пять миллиардов — на восстановление жилья, десять миллиардов — на восстановление предприятий, более пяти миллиардов — на восстановление учреждений социальной сферы&quot;, — сказал он на заседании генсовета партии.По словам главы области, пять многоквартирных и 81 частный дом полностью разрушены, более 1200 домов и квартир требуют ремонта.Сегодня Гладков в своем телеграм-канале опубликовал информацию об обстрелах региона со стороны Украины за 3 июля. ВСУ выпустили 129 снарядов, удары зафиксировали в пяти приграничных муниципалитетах. Накануне обстрелам подверглись шесть приграничных районов, противник выпустил 150 боеприпасов.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230704/zamestitel-1882053825.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877792528_162:0:1122:720_1920x0_80_0_0_b389afa79b47f87e5266650dac4d7805.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, вячеслав гладков, единая россия, экономика
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Единая Россия, Экономика
Гладков рассказал о восстановлении инфраструктуры в Белгородской области

Глава Белгородской области Гладков оценил ремонт инфраструктуры в 20 миллиардов рублей

© РИА Новости / Давид НарманияПопавшее под обстрел здание в Шебекино
Попавшее под обстрел здание в Шебекино - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Попавшее под обстрел здание в Шебекино. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Белгородской области начали восстанавливать поврежденную из-за обстрелов ВСУ инфраструктуру, приводит сайт "Единой России" слова губернатора региона Вячеслава Гладкова.
«

"Общий объем, мы сейчас посчитали, предварительно: пять миллиардов — на восстановление жилья, десять миллиардов — на восстановление предприятий, более пяти миллиардов — на восстановление учреждений социальной сферы", — сказал он на заседании генсовета партии.

По словам главы области, пять многоквартирных и 81 частный дом полностью разрушены, более 1200 домов и квартир требуют ремонта.
Сегодня Гладков в своем телеграм-канале опубликовал информацию об обстрелах региона со стороны Украины за 3 июля. ВСУ выпустили 129 снарядов, удары зафиксировали в пяти приграничных муниципалитетах. Накануне обстрелам подверглись шесть приграничных районов, противник выпустил 150 боеприпасов.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует желтый уровень террористической опасности.
Заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Белгородский губернатор отстранил заместителя за некачественную работу
Вчера, 08:21
 
Белгородская областьВячеслав ГладковЕдиная РоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала