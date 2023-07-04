https://ria.ru/20230704/infrastruktura-1882245473.html

Гладков рассказал о восстановлении инфраструктуры в Белгородской области

Гладков рассказал о восстановлении инфраструктуры в Белгородской области - РИА Новости, 04.07.2023

Гладков рассказал о восстановлении инфраструктуры в Белгородской области

В Белгородской области начали восстанавливать поврежденную из-за обстрелов ВСУ инфраструктуру, приводит сайт "Единой России" слова губернатора региона Вячеслава РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T20:07

2023-07-04T20:07

2023-07-04T23:31

белгородская область

вячеслав гладков

единая россия

экономика

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Белгородской области начали восстанавливать поврежденную из-за обстрелов ВСУ инфраструктуру, приводит сайт "Единой России" слова губернатора региона Вячеслава Гладкова. "Общий объем, мы сейчас посчитали, предварительно: пять миллиардов — на восстановление жилья, десять миллиардов — на восстановление предприятий, более пяти миллиардов — на восстановление учреждений социальной сферы", — сказал он на заседании генсовета партии.По словам главы области, пять многоквартирных и 81 частный дом полностью разрушены, более 1200 домов и квартир требуют ремонта.Сегодня Гладков в своем телеграм-канале опубликовал информацию об обстрелах региона со стороны Украины за 3 июля. ВСУ выпустили 129 снарядов, удары зафиксировали в пяти приграничных муниципалитетах. Накануне обстрелам подверглись шесть приграничных районов, противник выпустил 150 боеприпасов.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230704/zamestitel-1882053825.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков, единая россия, экономика