https://ria.ru/20230704/gruziya-1882194519.html

Никто не сможет повлиять на отношения Грузии и Украины, заявили в Тбилиси

Никто не сможет повлиять на отношения Грузии и Украины, заявили в Тбилиси - РИА Новости, 04.07.2023

Никто не сможет повлиять на отношения Грузии и Украины, заявили в Тбилиси

Отношения между народами Грузии и Украины всегда были дружественными, на это не сможет повлиять ни один политик, заявил во вторник генсек правящей партии... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T16:42

2023-07-04T16:42

2023-07-04T17:10

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грузия

украина

тбилиси

каха каладзе (мэр тбилиси)

михаил саакашвили

петр порошенко

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ТБИЛИСИ, 4 июл - РИА Новости. Отношения между народами Грузии и Украины всегда были дружественными, на это не сможет повлиять ни один политик, заявил во вторник генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, комментируя заявление МИД Украины о том, что послу Грузии в Киеве рекомендуется вернуться в Тбилиси для консультаций. В понедельник бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после долгого перерыва принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Он продемонстрировал свое исхудавшее тело и обратился к грузинским властям, призвав их извиниться за то, что они довели его до такого состояния. Позже Владимир Зеленский заявил, что поручил МИД Украины вызвать посла Грузии и выразить решительный протест из-за ситуации с Саакашвили, предложив дипломату покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси. Во вторник МИД Украины предложил послу Грузии в Киеве Георгию Закарашвили вернуться в Тбилиси для консультаций по поиску путей решения сложившейся ситуации с Саакашвили. "Обидно, что принято такое решение в адрес Грузии, однако нужно отметить, что исторически грузинский и украинский народ всегда дружили. Они всегда поддерживали друг друга, и эти отношения не сможет изменить ни один политик. Мы сделаем все для того, чтобы эти отношения существовали", - заявил Каладзе журналистам. Отвечая на вопрос о том, будет ли Грузия принимать ответные шаги в адрес Украины, Каладзе заявил, что "партия Грузинская мечта" не принимает решения на эмоциях". Комментируя ситуацию с Саакашвили, генсек партии заявил, что вся история с ухудшением состояния политика и болезнях была симуляцией, нацеленной на то, чтобы добиться его освобождения по состоянию здоровья. "Все его болезни оказались ложью. Нас даже обвиняли в том, что мы его якобы отравили. Пускай теперь все, кто это говорил, извинятся перед народом за ложную кампанию", - добавил Каладзе. При экс-президенте Украины Петре Порошенко Саакашвили недолго возглавлял Одесскую область, но затем был уволен. Как заявлял Порошенко, Саакашвили не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Второй раз украинский паспорт политик получил уже при Зеленском. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20230704/saakashvili-1882107601.html

https://ria.ru/20230703/protest-1882013106.html

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в мире, грузия, украина, тбилиси, каха каладзе (мэр тбилиси), михаил саакашвили, петр порошенко