Рейтинг@Mail.ru
Никто не сможет повлиять на отношения Грузии и Украины, заявили в Тбилиси - РИА Новости, 04.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:42 04.07.2023 (обновлено: 17:10 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/gruziya-1882194519.html
Никто не сможет повлиять на отношения Грузии и Украины, заявили в Тбилиси
Никто не сможет повлиять на отношения Грузии и Украины, заявили в Тбилиси - РИА Новости, 04.07.2023
Никто не сможет повлиять на отношения Грузии и Украины, заявили в Тбилиси
Отношения между народами Грузии и Украины всегда были дружественными, на это не сможет повлиять ни один политик, заявил во вторник генсек правящей партии... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T16:42
2023-07-04T17:10
в мире
грузия
украина
тбилиси
каха каладзе (мэр тбилиси)
михаил саакашвили
петр порошенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852917618_0:74:2297:1366_1920x0_80_0_0_8887c4138946021399c729805cf0a51e.jpg
ТБИЛИСИ, 4 июл - РИА Новости. Отношения между народами Грузии и Украины всегда были дружественными, на это не сможет повлиять ни один политик, заявил во вторник генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, комментируя заявление МИД Украины о том, что послу Грузии в Киеве рекомендуется вернуться в Тбилиси для консультаций. В понедельник бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после долгого перерыва принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Он продемонстрировал свое исхудавшее тело и обратился к грузинским властям, призвав их извиниться за то, что они довели его до такого состояния. Позже Владимир Зеленский заявил, что поручил МИД Украины вызвать посла Грузии и выразить решительный протест из-за ситуации с Саакашвили, предложив дипломату покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси. Во вторник МИД Украины предложил послу Грузии в Киеве Георгию Закарашвили вернуться в Тбилиси для консультаций по поиску путей решения сложившейся ситуации с Саакашвили. "Обидно, что принято такое решение в адрес Грузии, однако нужно отметить, что исторически грузинский и украинский народ всегда дружили. Они всегда поддерживали друг друга, и эти отношения не сможет изменить ни один политик. Мы сделаем все для того, чтобы эти отношения существовали", - заявил Каладзе журналистам. Отвечая на вопрос о том, будет ли Грузия принимать ответные шаги в адрес Украины, Каладзе заявил, что "партия Грузинская мечта" не принимает решения на эмоциях". Комментируя ситуацию с Саакашвили, генсек партии заявил, что вся история с ухудшением состояния политика и болезнях была симуляцией, нацеленной на то, чтобы добиться его освобождения по состоянию здоровья. "Все его болезни оказались ложью. Нас даже обвиняли в том, что мы его якобы отравили. Пускай теперь все, кто это говорил, извинятся перед народом за ложную кампанию", - добавил Каладзе. При экс-президенте Украины Петре Порошенко Саакашвили недолго возглавлял Одесскую область, но затем был уволен. Как заявлял Порошенко, Саакашвили не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Второй раз украинский паспорт политик получил уже при Зеленском. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
https://ria.ru/20230704/saakashvili-1882107601.html
https://ria.ru/20230703/protest-1882013106.html
грузия
украина
тбилиси
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852917618_210:0:2297:1565_1920x0_80_0_0_68db93ee538bd2622c9d2f24a6a662e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, украина, тбилиси, каха каладзе (мэр тбилиси), михаил саакашвили, петр порошенко
В мире, Грузия, Украина, Тбилиси, Каха Каладзе (мэр Тбилиси), Михаил Саакашвили, Петр Порошенко
Никто не сможет повлиять на отношения Грузии и Украины, заявили в Тбилиси

Мэр Тбилиси Каладзе: никто не сможет повлиять на отношения между народами Грузии и Украины

© РИА Новости / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкКахабер Каладзе - генсек правящей партии "Грузинская мечта"
Кахабер Каладзе - генсек правящей партии Грузинская мечта - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Александр Имедашвили
Перейти в медиабанк
Кахабер Каладзе - генсек правящей партии "Грузинская мечта". Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 4 июл - РИА Новости. Отношения между народами Грузии и Украины всегда были дружественными, на это не сможет повлиять ни один политик, заявил во вторник генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, комментируя заявление МИД Украины о том, что послу Грузии в Киеве рекомендуется вернуться в Тбилиси для консультаций.
В понедельник бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после долгого перерыва принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Он продемонстрировал свое исхудавшее тело и обратился к грузинским властям, призвав их извиниться за то, что они довели его до такого состояния. Позже Владимир Зеленский заявил, что поручил МИД Украины вызвать посла Грузии и выразить решительный протест из-за ситуации с Саакашвили, предложив дипломату покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси. Во вторник МИД Украины предложил послу Грузии в Киеве Георгию Закарашвили вернуться в Тбилиси для консультаций по поиску путей решения сложившейся ситуации с Саакашвили.
Здание министерства иностранных дел Украины - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
МИД Украины вызвал посла Грузии из-за ситуации с Саакашвили
Вчера, 12:32
«
"Обидно, что принято такое решение в адрес Грузии, однако нужно отметить, что исторически грузинский и украинский народ всегда дружили. Они всегда поддерживали друг друга, и эти отношения не сможет изменить ни один политик. Мы сделаем все для того, чтобы эти отношения существовали", - заявил Каладзе журналистам.
Отвечая на вопрос о том, будет ли Грузия принимать ответные шаги в адрес Украины, Каладзе заявил, что "партия Грузинская мечта" не принимает решения на эмоциях".
Комментируя ситуацию с Саакашвили, генсек партии заявил, что вся история с ухудшением состояния политика и болезнях была симуляцией, нацеленной на то, чтобы добиться его освобождения по состоянию здоровья. "Все его болезни оказались ложью. Нас даже обвиняли в том, что мы его якобы отравили. Пускай теперь все, кто это говорил, извинятся перед народом за ложную кампанию", - добавил Каладзе.
При экс-президенте Украины Петре Порошенко Саакашвили недолго возглавлял Одесскую область, но затем был уволен. Как заявлял Порошенко, Саакашвили не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Второй раз украинский паспорт политик получил уже при Зеленском.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
Президент Украины Владимир Зеленский с фотографиями Михаила Саакашвили - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Зеленский поручил выразить протест послу Грузии из-за ситуации с Саакашвили
3 июля, 20:13
 
В миреГрузияУкраинаТбилисиКаха Каладзе (мэр Тбилиси)Михаил СаакашвилиПетр Порошенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала