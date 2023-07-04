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Москва выделила грант НПО "Алмаз" на совершенствование сил ПВО - РИА Новости, 04.07.2023
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14:47 04.07.2023
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Москва выделила грант НПО "Алмаз" на совершенствование сил ПВО
Москва выделила грант НПО "Алмаз" на совершенствование сил ПВО - РИА Новости, 04.07.2023
Москва выделила грант НПО "Алмаз" на совершенствование сил ПВО
Москва выделила грант НПО "Алмаз" на совершенствование систем противовоздушной обороны, деньги из городского бюджета направят на совершенствование средств... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T14:47
2023-07-04T14:47
москва
россия
сергей собянин
концерн пво "алмаз-антей"
с-400 «триумф»
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Москва выделила грант НПО "Алмаз" на совершенствование систем противовоздушной обороны, деньги из городского бюджета направят на совершенствование средств обнаружения маловысотных целей, в том числе беспилотников, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы."Правительство Москвы выделило грант научно-производственному объединению (НПО) "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина на совершенствование систем противовоздушной обороны с учетом актуальных вызовов и угроз. Соответствующее постановление на заседании президиума правительства Москвы подписал Сергей Собянин", - говорится в сообщении.Отмечается, что выделенные из городского бюджета деньги направят на совершенствование средств обнаружения маловысотных целей, в том числе беспилотных летательных аппаратов."Улучшение системы мониторинга воздушного пространства повысит безопасность населения и объектов инфраструктуры Московского региона", - дополняется в сообщении.Научно-производственное объединение "Алмаз" основано в 1947 году и сегодня является системообразующим предприятием оборонно-промышленного комплекса России. Входит в состав концерна "Алмаз-Антей". Среди знаковых разработок - ЗРС С-25 (1955 год), ЗРК С-75 (1959), ЗРК С-125 (1961), ЗРС С-200 (1967), семейство многоканальных зенитных ракетных систем С-300П (1979-1990), ЗРС С-400 "Триумф" (2007). Кроме того, "Алмаз" производит аэродромные радиолокационные комплексы, метеорологические радиолокаторы и системы управления воздушным движением.
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москва, россия, сергей собянин, концерн пво "алмаз-антей", с-400 «триумф»
Москва, Россия, Сергей Собянин, Концерн ПВО "Алмаз-Антей", С-400 «Триумф»
Москва выделила грант НПО "Алмаз" на совершенствование сил ПВО

Мэр Собянин подписал указ о выделении гранта НПО "Алмаз" на совершенствование систем ПВО

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на Москву
Вид на Москву - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Москва выделила грант НПО "Алмаз" на совершенствование систем противовоздушной обороны, деньги из городского бюджета направят на совершенствование средств обнаружения маловысотных целей, в том числе беспилотников, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Правительство Москвы выделило грант научно-производственному объединению (НПО) "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина на совершенствование систем противовоздушной обороны с учетом актуальных вызовов и угроз. Соответствующее постановление на заседании президиума правительства Москвы подписал Сергей Собянин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что выделенные из городского бюджета деньги направят на совершенствование средств обнаружения маловысотных целей, в том числе беспилотных летательных аппаратов.
"Улучшение системы мониторинга воздушного пространства повысит безопасность населения и объектов инфраструктуры Московского региона", - дополняется в сообщении.
Научно-производственное объединение "Алмаз" основано в 1947 году и сегодня является системообразующим предприятием оборонно-промышленного комплекса России. Входит в состав концерна "Алмаз-Антей". Среди знаковых разработок - ЗРС С-25 (1955 год), ЗРК С-75 (1959), ЗРК С-125 (1961), ЗРС С-200 (1967), семейство многоканальных зенитных ракетных систем С-300П (1979-1990), ЗРС С-400 "Триумф" (2007). Кроме того, "Алмаз" производит аэродромные радиолокационные комплексы, метеорологические радиолокаторы и системы управления воздушным движением.
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