https://ria.ru/20230704/gosoboronzakaz-1882113773.html

Шойгу и Мантуров обсудили вопросы выполнения гособоронзаказа

Шойгу и Мантуров обсудили вопросы выполнения гособоронзаказа - РИА Новости, 04.07.2023

Шойгу и Мантуров обсудили вопросы выполнения гособоронзаказа

Министр обороны Сергей Шойгу и вице-премьер Денис Мантуров приняли участие в совместном заседании коллегий Минобороны и Минпромторга, по его итогам сформированы РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T12:41

2023-07-04T12:41

2023-07-04T12:47

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

безопасность

сергей шойгу

денис мантуров

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу и вице-премьер Денис Мантуров приняли участие в совместном заседании коллегий Минобороны и Минпромторга, по его итогам сформированы поручения и поставлены задачи органам военного управления и предприятиям ОПК, сообщило военное ведомство."На заседании рассмотрены вопросы выполнения государственного оборонного заказа, в том числе исполнение представителями предприятий ОПК обязательств по поставкам вооружения и военной техники в подразделения и воинские части Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении."В завершении заседания были сформированы соответствующие поручения и поставлены задачи профильным органам военного управления, а также руководителям предприятий оборонно-промышленного комплекса", - уточнили в МО РФ.В заседании приняли участие Шойгу, глава Минпромторга Мантуров, руководители предприятий оборонно-промышленного комплекса, центральных органов военного управления и органов государственной власти.

https://ria.ru/20230303/gosoboronzakaz-1855637349.html

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Кирилл Волков

россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), безопасность, сергей шойгу, денис мантуров, министерство обороны рф (минобороны рф)