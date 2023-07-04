https://ria.ru/20230704/gosoboronzakaz-1882113773.html
Шойгу и Мантуров обсудили вопросы выполнения гособоронзаказа
Шойгу и Мантуров обсудили вопросы выполнения гособоронзаказа - РИА Новости, 04.07.2023
Шойгу и Мантуров обсудили вопросы выполнения гособоронзаказа
Министр обороны Сергей Шойгу и вице-премьер Денис Мантуров приняли участие в совместном заседании коллегий Минобороны и Минпромторга, по его итогам сформированы РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T12:41
2023-07-04T12:41
2023-07-04T12:47
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
безопасность
сергей шойгу
денис мантуров
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу и вице-премьер Денис Мантуров приняли участие в совместном заседании коллегий Минобороны и Минпромторга, по его итогам сформированы поручения и поставлены задачи органам военного управления и предприятиям ОПК, сообщило военное ведомство."На заседании рассмотрены вопросы выполнения государственного оборонного заказа, в том числе исполнение представителями предприятий ОПК обязательств по поставкам вооружения и военной техники в подразделения и воинские части Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении."В завершении заседания были сформированы соответствующие поручения и поставлены задачи профильным органам военного управления, а также руководителям предприятий оборонно-промышленного комплекса", - уточнили в МО РФ.В заседании приняли участие Шойгу, глава Минпромторга Мантуров, руководители предприятий оборонно-промышленного комплекса, центральных органов военного управления и органов государственной власти.
https://ria.ru/20230303/gosoboronzakaz-1855637349.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), безопасность, сергей шойгу, денис мантуров, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Безопасность, Сергей Шойгу, Денис Мантуров, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Шойгу и Мантуров обсудили вопросы выполнения гособоронзаказа
Шойгу и Мантуров приняли участие в совместном заседании коллегий Минобороны и Минпромторга
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу и вице-премьер Денис Мантуров приняли участие в совместном заседании коллегий Минобороны и Минпромторга, по его итогам сформированы поручения и поставлены задачи органам военного управления и предприятиям ОПК, сообщило военное ведомство.
"На заседании рассмотрены вопросы выполнения государственного оборонного заказа, в том числе исполнение представителями предприятий ОПК обязательств по поставкам вооружения и военной техники в подразделения и воинские части Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.
"В завершении заседания были сформированы соответствующие поручения и поставлены задачи профильным органам военного управления, а также руководителям предприятий оборонно-промышленного комплекса", - уточнили в МО РФ
.
В заседании приняли участие Шойгу, глава Минпромторга Мантуров, руководители предприятий оборонно-промышленного комплекса, центральных органов военного управления и органов государственной власти.
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