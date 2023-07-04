Рейтинг@Mail.ru
Шойгу и Мантуров обсудили вопросы выполнения гособоронзаказа - РИА Новости, 04.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:41 04.07.2023 (обновлено: 12:47 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/gosoboronzakaz-1882113773.html
Шойгу и Мантуров обсудили вопросы выполнения гособоронзаказа
Шойгу и Мантуров обсудили вопросы выполнения гособоронзаказа - РИА Новости, 04.07.2023
Шойгу и Мантуров обсудили вопросы выполнения гособоронзаказа
Министр обороны Сергей Шойгу и вице-премьер Денис Мантуров приняли участие в совместном заседании коллегий Минобороны и Минпромторга, по его итогам сформированы РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T12:41
2023-07-04T12:47
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
безопасность
сергей шойгу
денис мантуров
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135807/92/1358079237_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_642ba2175a8f664b6cba0c9025daf30b.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу и вице-премьер Денис Мантуров приняли участие в совместном заседании коллегий Минобороны и Минпромторга, по его итогам сформированы поручения и поставлены задачи органам военного управления и предприятиям ОПК, сообщило военное ведомство."На заседании рассмотрены вопросы выполнения государственного оборонного заказа, в том числе исполнение представителями предприятий ОПК обязательств по поставкам вооружения и военной техники в подразделения и воинские части Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении."В завершении заседания были сформированы соответствующие поручения и поставлены задачи профильным органам военного управления, а также руководителям предприятий оборонно-промышленного комплекса", - уточнили в МО РФ.В заседании приняли участие Шойгу, глава Минпромторга Мантуров, руководители предприятий оборонно-промышленного комплекса, центральных органов военного управления и органов государственной власти.
https://ria.ru/20230303/gosoboronzakaz-1855637349.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135807/92/1358079237_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_3668391b9daf1ca22cf6b6611bd88ed3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), безопасность, сергей шойгу, денис мантуров, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Безопасность, Сергей Шойгу, Денис Мантуров, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Шойгу и Мантуров обсудили вопросы выполнения гособоронзаказа

Шойгу и Мантуров приняли участие в совместном заседании коллегий Минобороны и Минпромторга

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГерб на ограде здания министерства обороны РФ на Арбатской площади в Москве
Герб на ограде здания министерства обороны РФ на Арбатской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Герб на ограде здания министерства обороны РФ на Арбатской площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу и вице-премьер Денис Мантуров приняли участие в совместном заседании коллегий Минобороны и Минпромторга, по его итогам сформированы поручения и поставлены задачи органам военного управления и предприятиям ОПК, сообщило военное ведомство.
"На заседании рассмотрены вопросы выполнения государственного оборонного заказа, в том числе исполнение представителями предприятий ОПК обязательств по поставкам вооружения и военной техники в подразделения и воинские части Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.
"В завершении заседания были сформированы соответствующие поручения и поставлены задачи профильным органам военного управления, а также руководителям предприятий оборонно-промышленного комплекса", - уточнили в МО РФ.
В заседании приняли участие Шойгу, глава Минпромторга Мантуров, руководители предприятий оборонно-промышленного комплекса, центральных органов военного управления и органов государственной власти.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
Путин подписал указ о мерах за срыв предприятиями гособоронзаказа
3 марта, 14:51
 
РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)БезопасностьСергей ШойгуДенис МантуровМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала