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Следствие попросило суд в Москве арестовать россиянина за госизмену - РИА Новости, 04.07.2023
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21:02 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/gosizmena-1882251354.html
Следствие попросило суд в Москве арестовать россиянина за госизмену
Следствие попросило суд в Москве арестовать россиянина за госизмену - РИА Новости, 04.07.2023
Следствие попросило суд в Москве арестовать россиянина за госизмену
Лефортовский суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия об аресте россиянина по фамилии Наухацкий за государственную измену, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T21:02
2023-07-04T21:02
москва
происшествия
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия об аресте россиянина по фамилии Наухацкий за государственную измену, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Наухацкого А.В.", - рассказал собеседник агентства. В суде подробности дела не раскрыли из-за его секретности. Гражданин с аналогичной фамилией и инициалами – индивидуальный предприниматель из Крыма, который на разных площадках предлагает детективные услуги. На сервисе "Яндекс.Услуги", где у Наухацкого есть свежие положительные отзывы, последнее обновление страницы произошло два дня назад. По указанному в профиле номеру корреспонденту РИА Новости дозвониться не удалось, автоответчик говорит о недоступности абонента. Статья УК "Госизмена" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
https://ria.ru/20230704/shpionazh-1882186824.html
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
Следствие попросило суд в Москве арестовать россиянина за госизмену

Следствие попросило суд в Москве арестовать россиянина Наухацкого за госизмену

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВывеска на здании Лефортовского районного суда Москвы
Вывеска на здании Лефортовского районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вывеска на здании Лефортовского районного суда Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия об аресте россиянина по фамилии Наухацкий за государственную измену, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Наухацкого А.В.", - рассказал собеседник агентства.
Зал суда - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
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В суде подробности дела не раскрыли из-за его секретности. Гражданин с аналогичной фамилией и инициалами – индивидуальный предприниматель из Крыма, который на разных площадках предлагает детективные услуги. На сервисе "Яндекс.Услуги", где у Наухацкого есть свежие положительные отзывы, последнее обновление страницы произошло два дня назад. По указанному в профиле номеру корреспонденту РИА Новости дозвониться не удалось, автоответчик говорит о недоступности абонента.
Статья УК "Госизмена" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
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