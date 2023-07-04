https://ria.ru/20230704/gosizmena-1882251354.html

Следствие попросило суд в Москве арестовать россиянина за госизмену

Следствие попросило суд в Москве арестовать россиянина за госизмену - РИА Новости, 04.07.2023

Следствие попросило суд в Москве арестовать россиянина за госизмену

Лефортовский суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия об аресте россиянина по фамилии Наухацкий за государственную измену, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T21:02

2023-07-04T21:02

2023-07-04T21:02

москва

происшествия

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия об аресте россиянина по фамилии Наухацкий за государственную измену, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Наухацкого А.В.", - рассказал собеседник агентства. В суде подробности дела не раскрыли из-за его секретности. Гражданин с аналогичной фамилией и инициалами – индивидуальный предприниматель из Крыма, который на разных площадках предлагает детективные услуги. На сервисе "Яндекс.Услуги", где у Наухацкого есть свежие положительные отзывы, последнее обновление страницы произошло два дня назад. По указанному в профиле номеру корреспонденту РИА Новости дозвониться не удалось, автоответчик говорит о недоступности абонента. Статья УК "Госизмена" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

https://ria.ru/20230704/shpionazh-1882186824.html

https://ria.ru/20230618/shpionazh-1878948600.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия