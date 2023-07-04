https://ria.ru/20230704/gosizmena-1882251354.html
Следствие попросило суд в Москве арестовать россиянина за госизмену
Следствие попросило суд в Москве арестовать россиянина за госизмену - РИА Новости, 04.07.2023
Следствие попросило суд в Москве арестовать россиянина за госизмену
Лефортовский суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия об аресте россиянина по фамилии Наухацкий за государственную измену, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T21:02
2023-07-04T21:02
2023-07-04T21:02
москва
происшествия
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия об аресте россиянина по фамилии Наухацкий за государственную измену, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Наухацкого А.В.", - рассказал собеседник агентства. В суде подробности дела не раскрыли из-за его секретности. Гражданин с аналогичной фамилией и инициалами – индивидуальный предприниматель из Крыма, который на разных площадках предлагает детективные услуги. На сервисе "Яндекс.Услуги", где у Наухацкого есть свежие положительные отзывы, последнее обновление страницы произошло два дня назад. По указанному в профиле номеру корреспонденту РИА Новости дозвониться не удалось, автоответчик говорит о недоступности абонента. Статья УК "Госизмена" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
https://ria.ru/20230704/shpionazh-1882186824.html
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москва, происшествия
Следствие попросило суд в Москве арестовать россиянина за госизмену
Следствие попросило суд в Москве арестовать россиянина Наухацкого за госизмену
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия об аресте россиянина по фамилии Наухацкий за государственную измену, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Наухацкого А.В.", - рассказал собеседник агентства.
Суд в Москве арестовал иностранца Ерменко за шпионаж
В суде подробности дела не раскрыли из-за его секретности. Гражданин с аналогичной фамилией и инициалами – индивидуальный предприниматель из Крыма, который на разных площадках предлагает детективные услуги. На сервисе "Яндекс.Услуги", где у Наухацкого есть свежие положительные отзывы, последнее обновление страницы произошло два дня назад. По указанному в профиле номеру корреспонденту РИА Новости дозвониться не удалось, автоответчик говорит о недоступности абонента.
Статья УК "Госизмена" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
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