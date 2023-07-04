https://ria.ru/20230704/gibel-1882063324.html

В США раскрыли, как Запад серьезно подставил Украину

В США раскрыли, как Запад серьезно подставил Украину - РИА Новости, 04.07.2023

В США раскрыли, как Запад серьезно подставил Украину

Поставленная Францией военная техника пополняет список плохого западного оборудования, которое привело к гибели украинских солдат во время наступления ВСУ,... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T09:36

2023-07-04T09:36

2023-07-04T16:20

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франция

россия

германия

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Поставленная Францией военная техника пополняет список плохого западного оборудования, которое привело к гибели украинских солдат во время наступления ВСУ, сообщил американский портал Military Watch Magazine."Украинские старшие офицеры сетуют на ограниченные возможности поставляемой из Франции бронетехники на поле боя в конфликте против России. Броня колесного танка AMX-10RC считается недостаточно эффективной для боевых операций на передовой и приводит ненужной гибели экипажей", — говорится в материале.Ссылаясь на слова одного из солдат ВСУ, который пожаловался на французские военные бронемашины, обозреватели утверждают, что это не первый подобный случай, поскольку некоторые виды вооружения, предоставленные такими странами, как Германия и Италия, также были признаны ВСУ некачественными, неисправными и опасными."Качество вооружений, поставляемых многими европейскими государствами, оставляет желать лучшего", — указали авторы.С 4 июня началось давно обещанное киевским режимом контрнаступление на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украинское командование бросило в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Тем не менее они несут большие потери и за это время не добились успеха ни на одном направлении.

https://ria.ru/20230704/samolety-1882037955.html

франция

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в мире, франция, россия, германия, вооруженные силы украины, нато