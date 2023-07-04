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Число пострадавших от разрушения Каховской ГЭС увеличилось до 134 человек - РИА Новости, 04.07.2023
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10:02 04.07.2023 (обновлено: 10:03 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/ges-1882067307.html
Число пострадавших от разрушения Каховской ГЭС увеличилось до 134 человек
Число пострадавших от разрушения Каховской ГЭС увеличилось до 134 человек - РИА Новости, 04.07.2023
Число пострадавших от разрушения Каховской ГЭС увеличилось до 134 человек
Число пострадавших от разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области увеличилось до 134 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального центра медицины РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T10:02
2023-07-04T10:03
россия
происшествия
разрушение каховской гэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Число пострадавших от разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области увеличилось до 134 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального центра медицины катастроф Минздрава России.Ранее сообщалось, что число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС возросло до 121 человека."Госпитализировано 134 человека", - сказали в пресс-службе.Пострадавшие проходят лечение в больницах Херсонской области и Крыма.Кроме того, в регионе продолжается вакцинация населения от инфекционных заболеваний."Всего вакцинировано 9 711 человек, в том числе 471 ребенок", - подчеркнули в пресс-службе.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20230630/kupanie-1881343179.html
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россия, происшествия, разрушение каховской гэс
Россия, Происшествия, Разрушение Каховской ГЭС
Число пострадавших от разрушения Каховской ГЭС увеличилось до 134 человек

Центр медицины катастроф: число пострадавших при ЧП на Каховской ГЭС достигло 134 человек

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЖенщина в селе Корсунка Новокаховского района Херсонской области, пострадавшем после разрушения Каховской ГЭС
Женщина в селе Корсунка Новокаховского района Херсонской области, пострадавшем после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Женщина в селе Корсунка Новокаховского района Херсонской области, пострадавшем после разрушения Каховской ГЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Число пострадавших от разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области увеличилось до 134 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального центра медицины катастроф Минздрава России.
Ранее сообщалось, что число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС возросло до 121 человека.
"Госпитализировано 134 человека", - сказали в пресс-службе.
Пострадавшие проходят лечение в больницах Херсонской области и Крыма.
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Кроме того, в регионе продолжается вакцинация населения от инфекционных заболеваний.
"Всего вакцинировано 9 711 человек, в том числе 471 ребенок", - подчеркнули в пресс-службе.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
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