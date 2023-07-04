https://ria.ru/20230704/ges-1882067307.html

Число пострадавших от разрушения Каховской ГЭС увеличилось до 134 человек

Число пострадавших от разрушения Каховской ГЭС увеличилось до 134 человек - РИА Новости, 04.07.2023

Число пострадавших от разрушения Каховской ГЭС увеличилось до 134 человек

Число пострадавших от разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области увеличилось до 134 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального центра медицины РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T10:02

2023-07-04T10:02

2023-07-04T10:03

россия

происшествия

разрушение каховской гэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Число пострадавших от разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области увеличилось до 134 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального центра медицины катастроф Минздрава России.Ранее сообщалось, что число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС возросло до 121 человека."Госпитализировано 134 человека", - сказали в пресс-службе.Пострадавшие проходят лечение в больницах Херсонской области и Крыма.Кроме того, в регионе продолжается вакцинация населения от инфекционных заболеваний."Всего вакцинировано 9 711 человек, в том числе 471 ребенок", - подчеркнули в пресс-службе.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20230630/kupanie-1881343179.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, происшествия, разрушение каховской гэс