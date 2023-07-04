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Макрон объявил о скором введении в действие закона о ЧП во Франции - РИА Новости, 04.07.2023
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17:45 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/frantsiya-1882218067.html
Макрон объявил о скором введении в действие закона о ЧП во Франции
Макрон объявил о скором введении в действие закона о ЧП во Франции - РИА Новости, 04.07.2023
Макрон объявил о скором введении в действие закона о ЧП во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в скором времени будет введен в действие закон о чрезвычайном положении в стране для ускоренного восстановления... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T17:45
2023-07-04T17:45
эммануэль макрон
франция
в мире
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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ПАРИЖ, 4 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в скором времени будет введен в действие закон о чрезвычайном положении в стране для ускоренного восстановления ущерба, нанесенного в ходе прошедших беспорядков, сообщает во вторник телеканал BFMTV. "Мы представим закон о чрезвычайном положении, чтобы срезать все сроки, установить процедуру по ускоренному восстановлению", - приводит канал его слова со ссылкой на участника встречи Макрона с мэрами городов, пострадавших от беспорядков. Во вторник Макрон встречается с мэрами 241 французского города, которые пострадали от массовых беспорядков в течение последней недели. В прошлый вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны более 3 тысяч человек, среди них много несовершеннолетних.
https://ria.ru/20230704/besporyadki-1882208749.html
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эммануэль макрон, франция, в мире, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
Эммануэль Макрон, Франция, В мире, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Макрон объявил о скором введении в действие закона о ЧП во Франции

BFMTV: Макрон объявил о скором введении в действие закона о чрезвычайном положении

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 4 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в скором времени будет введен в действие закон о чрезвычайном положении в стране для ускоренного восстановления ущерба, нанесенного в ходе прошедших беспорядков, сообщает во вторник телеканал BFMTV.
«
"Мы представим закон о чрезвычайном положении, чтобы срезать все сроки, установить процедуру по ускоренному восстановлению", - приводит канал его слова со ссылкой на участника встречи Макрона с мэрами городов, пострадавших от беспорядков.
Во вторник Макрон встречается с мэрами 241 французского города, которые пострадали от массовых беспорядков в течение последней недели.
В прошлый вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны более 3 тысяч человек, среди них много несовершеннолетних.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Премьер-министр Франции обвинила оппозицию в оправдании беспорядков
Вчера, 17:25
 
Эммануэль МакронФранцияВ миреБеспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
 
 
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