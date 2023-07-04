https://ria.ru/20230704/frantsiya-1882218067.html

Макрон объявил о скором введении в действие закона о ЧП во Франции

Макрон объявил о скором введении в действие закона о ЧП во Франции - РИА Новости, 04.07.2023

Макрон объявил о скором введении в действие закона о ЧП во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в скором времени будет введен в действие закон о чрезвычайном положении в стране для ускоренного восстановления... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T17:45

2023-07-04T17:45

2023-07-04T17:45

эммануэль макрон

франция

в мире

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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ПАРИЖ, 4 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в скором времени будет введен в действие закон о чрезвычайном положении в стране для ускоренного восстановления ущерба, нанесенного в ходе прошедших беспорядков, сообщает во вторник телеканал BFMTV. "Мы представим закон о чрезвычайном положении, чтобы срезать все сроки, установить процедуру по ускоренному восстановлению", - приводит канал его слова со ссылкой на участника встречи Макрона с мэрами городов, пострадавших от беспорядков. Во вторник Макрон встречается с мэрами 241 французского города, которые пострадали от массовых беспорядков в течение последней недели. В прошлый вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны более 3 тысяч человек, среди них много несовершеннолетних.

https://ria.ru/20230704/besporyadki-1882208749.html

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эммануэль макрон, франция, в мире, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере