https://ria.ru/20230704/frantsiya-1882065638.html
Во Франции во время беспорядков минувшей ночью сожгли около 160 машин
Во Франции во время беспорядков минувшей ночью сожгли около 160 машин - РИА Новости, 04.07.2023
Во Франции во время беспорядков минувшей ночью сожгли около 160 машин
Около 160 машин были подожжены минувшей ночью во Франции в ходе беспорядков, вспыхнувших после убийства полицейским 17-летнего подростка, сообщила во вторник... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T09:53
2023-07-04T09:53
2023-07-04T09:53
в мире
франция
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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ПАРИЖ, 4 июл – РИА Новости. Около 160 машин были подожжены минувшей ночью во Франции в ходе беспорядков, вспыхнувших после убийства полицейским 17-летнего подростка, сообщила во вторник газета Figaro. "Было зафиксировано 202 возгорания в общественных местах, 159 случаев поджога машин и 24 случая повреждения, поджога или попытки поджога зданий", - говорится в сообщении издания. Во вторник утром на прошлой неделе полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти, около сотни мэрий подверглись нападениям с начала погромов. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров.
https://ria.ru/20230703/besporyadki-1882024080.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Франция, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Во Франции во время беспорядков минувшей ночью сожгли около 160 машин
Во Франции во время беспорядков минувшей ночью сожгли 159 машин, подожгли 24 здания
ПАРИЖ, 4 июл – РИА Новости.
Около 160 машин были подожжены минувшей ночью во Франции в ходе беспорядков, вспыхнувших после убийства полицейским 17-летнего подростка, сообщила во вторник газета Figaro
.
"Было зафиксировано 202 возгорания в общественных местах, 159 случаев поджога машин и 24 случая повреждения, поджога или попытки поджога зданий", - говорится в сообщении издания.
Во вторник утром на прошлой неделе полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти, около сотни мэрий подверглись нападениям с начала погромов. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров.
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