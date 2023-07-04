https://ria.ru/20230704/frantsiya-1882065638.html

Во Франции во время беспорядков минувшей ночью сожгли около 160 машин

Во Франции во время беспорядков минувшей ночью сожгли около 160 машин - РИА Новости, 04.07.2023

Во Франции во время беспорядков минувшей ночью сожгли около 160 машин

Около 160 машин были подожжены минувшей ночью во Франции в ходе беспорядков, вспыхнувших после убийства полицейским 17-летнего подростка, сообщила во вторник... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T09:53

2023-07-04T09:53

2023-07-04T09:53

в мире

франция

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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ПАРИЖ, 4 июл – РИА Новости. Около 160 машин были подожжены минувшей ночью во Франции в ходе беспорядков, вспыхнувших после убийства полицейским 17-летнего подростка, сообщила во вторник газета Figaro. "Было зафиксировано 202 возгорания в общественных местах, 159 случаев поджога машин и 24 случая повреждения, поджога или попытки поджога зданий", - говорится в сообщении издания. Во вторник утром на прошлой неделе полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти, около сотни мэрий подверглись нападениям с начала погромов. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров.

https://ria.ru/20230703/besporyadki-1882024080.html

франция

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере