https://ria.ru/20230704/frantsiya-1882062042.html

Во Франции за ночь задержали более 70 участников беспорядков

Во Франции за ночь задержали более 70 участников беспорядков - РИА Новости, 04.07.2023

Во Франции за ночь задержали более 70 участников беспорядков

Более 70 человек задержаны во Франции минувшей ночью в ходе беспорядков, вспыхнувших после убийства полицейским 17-летнего подростка, сообщил телеканал BFMTV. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T09:26

2023-07-04T09:26

2023-07-04T10:33

в мире

франция

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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ПАРИЖ, 4 июл — РИА Новости. Более 70 человек задержаны во Франции минувшей ночью в ходе беспорядков, вспыхнувших после убийства полицейским 17-летнего подростка, сообщил телеканал BFMTV. "Министерство внутренних дел подвело итог данных полиции, согласно которым во Франции этой ночью было произведено 72 задержания", — говорится в сообщении телеканала. В частности, в парижском регионе задержаны 24 человека, передает BFMTV. Во вторник утром на прошлой неделе полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти, около сотни мэрий подверглись нападениям с начала погромов. По данным Минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около десяти торговых центров.

https://ria.ru/20230704/frantsiya-1881960482.html

франция

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере