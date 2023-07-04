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Во Франции за ночь задержали более 70 участников беспорядков - РИА Новости, 04.07.2023
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09:26 04.07.2023 (обновлено: 10:33 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/frantsiya-1882062042.html
Во Франции за ночь задержали более 70 участников беспорядков
Во Франции за ночь задержали более 70 участников беспорядков - РИА Новости, 04.07.2023
Во Франции за ночь задержали более 70 участников беспорядков
Более 70 человек задержаны во Франции минувшей ночью в ходе беспорядков, вспыхнувших после убийства полицейским 17-летнего подростка, сообщил телеканал BFMTV. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T09:26
2023-07-04T10:33
в мире
франция
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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ПАРИЖ, 4 июл — РИА Новости. Более 70 человек задержаны во Франции минувшей ночью в ходе беспорядков, вспыхнувших после убийства полицейским 17-летнего подростка, сообщил телеканал BFMTV. "Министерство внутренних дел подвело итог данных полиции, согласно которым во Франции этой ночью было произведено 72 задержания", — говорится в сообщении телеканала. В частности, в парижском регионе задержаны 24 человека, передает BFMTV. Во вторник утром на прошлой неделе полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти, около сотни мэрий подверглись нападениям с начала погромов. По данным Минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около десяти торговых центров.
https://ria.ru/20230704/frantsiya-1881960482.html
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в мире, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Франция, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Во Франции за ночь задержали более 70 участников беспорядков

Во Франции задержали 72 участника беспорядков, вспыхнувших после убийства подростка

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкУчастники протеста и сотрудники правоохранительных органов на одной из улиц в Париже
Участники протеста и сотрудники правоохранительных органов на одной из улиц в Париже - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
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Участники протеста и сотрудники правоохранительных органов на одной из улиц в Париже
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 4 июл — РИА Новости. Более 70 человек задержаны во Франции минувшей ночью в ходе беспорядков, вспыхнувших после убийства полицейским 17-летнего подростка, сообщил телеканал BFMTV.
"Министерство внутренних дел подвело итог данных полиции, согласно которым во Франции этой ночью было произведено 72 задержания", — говорится в сообщении телеканала.
В частности, в парижском регионе задержаны 24 человека, передает BFMTV.
Во вторник утром на прошлой неделе полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти, около сотни мэрий подверглись нападениям с начала погромов. По данным Минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около десяти торговых центров.
Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
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