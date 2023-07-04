https://ria.ru/20230704/frantsiya-1881960482.html

Цепная реакция. Чем обернутся для Европы массовые беспорядки во Франции

Цепная реакция. Чем обернутся для Европы массовые беспорядки во Франции - РИА Новости, 04.07.2023

Цепная реакция. Чем обернутся для Европы массовые беспорядки во Франции

Уличные протесты, охватившие Францию в конце июня, не утихают. Власти применяют силу и, по неподтвержденным данным, ограничивают доступ в интернет. Однако... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T08:00

2023-07-04T08:00

2023-07-04T08:08

в мире

франция

париж

эммануэль макрон

марин ле пен

эрик земмур

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881365425_0:57:1024:633_1920x0_80_0_0_434c9bd6f8fa190503527a73cea87364.jpg

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Уличные протесты, охватившие Францию в конце июня, не утихают. Власти применяют силу и, по неподтвержденным данным, ограничивают доступ в интернет. Однако эскалация продолжается. В стране заговорили о гражданской войне.Сомнительная версияДвадцать седьмого июня в Нантере, студенческом пригороде Парижа, семнадцатилетний Наэль Мерзук — француз алжирского происхождения, недавно бросивший учебу и работавший доставщиком пиццы, — ехал на арендованном автомобиле.По поводу того, что произошло дальше, есть разные версии. По данным прокуратуры, двое полицейских на мотоциклах заметили нарушение правил: Мерзук двигался по автобусной полосе с превышением скорости. Требование остановиться проигнорировал. Стражи порядка начали преследование. Вскоре Мерзук уперся в пробку. Ему приказали заглушить двигатель. Вместо этого он попытался сбить полицейских, те открыли огонь, ранили его. Оказали первую помощь, но молодой человек все же скончался.Однако тот, кто находился вместе с ним автомобиле, утверждает, что полицейские ударили Мерзука после остановки, отчего он, сам того не желая, нажал на газ. И его застрелили.Ситуация накаляетсяПосле сообщения об инциденте в Сети прозвучали призывы выйти на улицы. Хотя стрелявшего полицейского задержали, волнения быстро охватили Нантер и окрестности. В ход пошли коктейли Молотова, митингующие жгли машины, нападали на административные здания, полицейские участки и казармы жандармерии. Досталось школам, ратушам и другим учреждениям.Развернулось массовое мародерство: некоторые супермаркеты полностью разграбили. Региональные власти ограничили движение общественного транспорта, посоветовав людям не покидать дом без крайней необходимости. За пять дней пострадали порядка двухсот полицейских, арестовали больше двух тысяч человек. От шальной пули погиб госслужащий — протестующие и полиция обвиняют в этом друг друга.У тех, кто вышел на улицы, обнаружились внушительные для Европы запасы стрелкового оружия. Кроме того, часть они отобрали у сил правопорядка.Поскольку большинство демонстрантов — молодые люди североафриканского происхождения, французские крайне правые потребовали усмирить мигрантов и дали понять, что готовы самостоятельно навести порядок. Власти некоторых городов на этом фоне задействовали спецподразделения Главного управления внутренней безопасности.Полярные реакцииЭммануэль Макрон срочно покинул саммит Европейского совета в Брюсселе и провел в Париже антикризисное совещание. От лица нации он выразил солидарность с семьей погибшего, чем вызвал недовольство полицейских.Лидер правого "Национального объединения" Марин Ле Пен назвала позицию президента безответственной. "Даже самое драматичное событие, эмоциональные порывы не могут оправдать анархию, нападения на граждан, полицейских, пожарных, поджоги административных зданий и школ, мародерство", — заявила она.Экс-кандидат в президенты Эрик Земмур, тоже придерживающийся правых взглядов (хотя сам — алжирского происхождения), выступил еще радикальнее. "Гражданская война — столкновение населения и органов власти. Именно это сейчас и происходит", — сказал он в телеэфире.Интернет под угрозой?А Макрон полагает, что в беспорядках виноваты видеоигры и социальные сети."Конечно, сейчас не до смеха, но было странно прочитать о том, что какие-то игры спровоцировали происходящее, — отметила в беседе с РИА Новости парижанка Аннетт Моро. — Мы слышали это в Соединенных Штатах, однако у нас президент не может не понимать, что это нечто иное".Распространились слухи о "зачистке" соцсетей от вредного контента и даже об ограничении доступа к ним с 3 июля. В МВД это опровергли."Пока никаких проблем со связью никто не замечал", — уточняет Аннет. Возможно, речь идет только о блокировке групп, где объявляют сбор на акции протеста. Впрочем, беспорядки настолько стихийные, что о какой-либо организации говорить трудно."В Париже полицейских на улицах стало больше, как и по всей стране, в Дефансе (крупнейший деловой район столицы. — Прим. ред.) их очень много. Насколько мне известно от знакомых, в данный момент опаснее в других городах", — добавляет парижанка.Убийство как предлогБабушка Наэля Надия Мерзук в воскресенье в телеэфире призвала прекратить беспорядки. По ее мнению, протестующие используют гибель внука как предлог для агрессии. "Мы не хотим, чтобы били окна, громили автобусы и школы", — сказала она. А мать погибшего сообщила, что у нее претензии только к тому, кто стрелял. Но все это, видимо, уже неважно."На улице выкрикивают самые разные лозунги, не вспоминая об убийстве, — делится впечатлениями с РИА Новости Жан-Этьен Льенно из Тулузы. — Там просто общее недовольство всем подряд, от стоимости парковочных мест до полицейских как таковых".По словам тулузца, местным силам правопорядка удалось быстро рассредоточить протестующих, которые в первые дни сожгли десятки автомобилей. "В соцсетях постоянно публиковали кадры с пожарами, сейчас этого нет, но негодование не улеглось. Люди толпятся у полицейских участков, требуя выпустить арестованных. Со "штурмами" пока не спешат. Возможно, из-за того, что у нас не так много задержанных. К тому же в городе спецназ", — объясняет Жан-Этьен.Что дальшеПо меньшей мере троих погромщиков приговорили к тюрьме сроком до четырех месяцев. Из Франции волнения перекинулись на Бельгию и Швейцарию. В Брюсселе демонстрации начинались мирно и походили скорее на акции солидарности, рассказывают очевидцы. Но в итоге полиция задержала нескольких примкнувших к манифестациям радикалов.В Швейцарии силовики пресекли ряд попыток поджогов и разграбления магазинов. Канцлер Олаф Шольц, выразив обеспокоенность ситуацией у соседей, подчеркнул, что предпосылок для подобного в ФРГ нет.Что касается французского президента, то на него давят не столько митингующие, сколько политические оппоненты. "Почти нет персонифицированной ненависти к Макрону, как это было в предыдущих протестах (из-за пенсионной реформы. — Прим. ред.)", — говорит Аннетт Моро.Однако для "Национального объединения" и других правых нынешние события — хороший повод снова завести речь о проблемах с мигрантами. Макрон же сознательно дистанцируется от такой риторики, что в конечном счете сыграет ему на руку.

франция

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, париж, эммануэль макрон, марин ле пен, эрик земмур, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере