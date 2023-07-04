https://ria.ru/20230704/figuranty-1882221525.html
В Подмосковье арестовали обвиняемых по делу о нападении на полицейских
В Подмосковье арестовали обвиняемых по делу о нападении на полицейских - РИА Новости, 04.07.2023
В Подмосковье арестовали обвиняемых по делу о нападении на полицейских
Орехово-Зуевский городской суд Подмосковья отправил под стражу четырех обвиняемых по делу о нападении с оружием на двух полицейских, один из которых в итоге... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T18:03
2023-07-04T18:03
2023-07-04T18:03
происшествия
московская область (подмосковье)
татьяна петрова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823734382_0:226:3004:1916_1920x0_80_0_0_dfd26eb03ef40a92c8a882ddaadd154d.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Орехово-Зуевский городской суд Подмосковья отправил под стражу четырех обвиняемых по делу о нападении с оружием на двух полицейских, один из которых в итоге погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Орехово-Зуевским городским судом Московской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Али Алиева, Рамзана Алиева, Станислава Чартаева и Ахмеда Темирова на срок два месяца", - говорится в сообщении. В суде уточнили, что всем им вменяется вымогательство группой лиц и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Как сообщил РИА Новости информированный источник, фигурантам дела предъявлено обвинение, "не все из них с ним согласны". По данным следствия, 28 июня проводилось задержание четырех подозреваемых в вымогательстве, один из которых не менее пяти раз выстрелил из пистолета в сотрудников полиции. Один из стражей закона скончался от ранения, второй попал в больницу. Как рассказала журналистам начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова, в полицию поступило заявление от местного жителя о том, что "у него вымогают 100 тысяч рублей под предлогом компенсации за низкое качество ремонта автомашины, угрожая расправой ему и членам его семьи". Когда полицейские приехали задерживать подозреваемых, те оказали "активное сопротивление", открыв стрельбу. Полицейские в ответ применили табельное оружие. В итоге всех злоумышленников все-таки удалось задержать.
https://ria.ru/20230629/ogon-1881056877.html
https://ria.ru/20230703/krasnodar-1881964813.html
https://ria.ru/20230704/musaeva-1882090733.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823734382_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_df8f80c41e7b33f55ecf5eaa27a7b748.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), татьяна петрова
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Татьяна Петрова
В Подмосковье арестовали обвиняемых по делу о нападении на полицейских
В Подмосковье арестовали четырех обвиняемых по делу о нападении с оружием на полицейских
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Орехово-Зуевский городской суд Подмосковья отправил под стражу четырех обвиняемых по делу о нападении с оружием на двух полицейских, один из которых в итоге погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Орехово-Зуевским городским судом Московской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Али Алиева, Рамзана Алиева, Станислава Чартаева и Ахмеда Темирова на срок два месяца", - говорится в сообщении.
В Подмосковье полицейский погиб при задержании подозреваемых
В суде уточнили, что всем им вменяется вымогательство группой лиц и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Как сообщил РИА Новости информированный источник, фигурантам дела предъявлено обвинение, "не все из них с ним согласны".
По данным следствия, 28 июня проводилось задержание четырех подозреваемых в вымогательстве, один из которых не менее пяти раз выстрелил из пистолета в сотрудников полиции. Один из стражей закона скончался от ранения, второй попал в больницу.
В Краснодаре полицейский пострадал, разнимая пьяную ссору на улице
Как рассказала журналистам начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова
, в полицию поступило заявление от местного жителя о том, что "у него вымогают 100 тысяч рублей под предлогом компенсации за низкое качество ремонта автомашины, угрожая расправой ему и членам его семьи".
Когда полицейские приехали задерживать подозреваемых, те оказали "активное сопротивление", открыв стрельбу. Полицейские в ответ применили табельное оружие. В итоге всех злоумышленников все-таки удалось задержать.
Зарему Мусаеву приговорили к 5,5 года колонии за нападение на полицейского