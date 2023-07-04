https://ria.ru/20230704/figuranty-1882221525.html

В Подмосковье арестовали обвиняемых по делу о нападении на полицейских

В Подмосковье арестовали обвиняемых по делу о нападении на полицейских - РИА Новости, 04.07.2023

В Подмосковье арестовали обвиняемых по делу о нападении на полицейских

Орехово-Зуевский городской суд Подмосковья отправил под стражу четырех обвиняемых по делу о нападении с оружием на двух полицейских, один из которых в итоге... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T18:03

2023-07-04T18:03

2023-07-04T18:03

происшествия

московская область (подмосковье)

татьяна петрова

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Орехово-Зуевский городской суд Подмосковья отправил под стражу четырех обвиняемых по делу о нападении с оружием на двух полицейских, один из которых в итоге погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Орехово-Зуевским городским судом Московской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Али Алиева, Рамзана Алиева, Станислава Чартаева и Ахмеда Темирова на срок два месяца", - говорится в сообщении. В суде уточнили, что всем им вменяется вымогательство группой лиц и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Как сообщил РИА Новости информированный источник, фигурантам дела предъявлено обвинение, "не все из них с ним согласны". По данным следствия, 28 июня проводилось задержание четырех подозреваемых в вымогательстве, один из которых не менее пяти раз выстрелил из пистолета в сотрудников полиции. Один из стражей закона скончался от ранения, второй попал в больницу. Как рассказала журналистам начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова, в полицию поступило заявление от местного жителя о том, что "у него вымогают 100 тысяч рублей под предлогом компенсации за низкое качество ремонта автомашины, угрожая расправой ему и членам его семьи". Когда полицейские приехали задерживать подозреваемых, те оказали "активное сопротивление", открыв стрельбу. Полицейские в ответ применили табельное оружие. В итоге всех злоумышленников все-таки удалось задержать.

https://ria.ru/20230629/ogon-1881056877.html

https://ria.ru/20230703/krasnodar-1881964813.html

https://ria.ru/20230704/musaeva-1882090733.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), татьяна петрова