Правительство наделят полномочиями по замещению евробондов
Минфин подготовил поправки, наделяющие правительство полномочиями по замещению евробондов
Дом Правительства Российской Федерации в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Минфин России подготовил поправки в Бюджетный кодекс, наделяющие правительство полномочиями по замещению суверенных еврооблигаций РФ, говорится в материалах на сайте министерства.
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"Правительство РФ будет наделяться полномочиями по замещению обращающихся государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинированных в иностранной валюте (еврооблигации Российской Федерации), на новые выпуски с аналогичными условиями по согласованию с их владельцами. Поправки в Бюджетный кодекс РФ об этом подготовлены Минфином России и одобрены комиссией правительства по законопроектной деятельности", - говорится в сообщении.
Изменения направлены на создание благоприятных условий для обеспечения выполнения эмитентом обязательств по еврооблигациям РФ и для обеспечения соблюдения прав владельцев данных долговых инструментов, отмечают в Минфине.
Поправки допускают возможность осуществления замещения еврооблигаций РФ на условиях, предусматривающих передачу (уступку) всех прав, если перевод эмитенту замещаемых государственных ценных бумаг РФ невозможен из-за ограничительных действий иностранных государств, международных или иностранных финансовых организаций.
"Поправки наделяют правительство РФ соответствующими полномочиями. Решения же о необходимости замещения того или иного выпуска будут приниматься правительством дополнительно", - отмечают в Минфине.