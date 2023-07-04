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Правительство наделят полномочиями по замещению евробондов - РИА Новости, 04.07.2023
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10:24 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/evrobondy-1882070700.html
Правительство наделят полномочиями по замещению евробондов
Правительство наделят полномочиями по замещению евробондов - РИА Новости, 04.07.2023
Правительство наделят полномочиями по замещению евробондов
Минфин России подготовил поправки в Бюджетный кодекс, наделяющие правительство полномочиями по замещению суверенных еврооблигаций РФ, говорится в материалах на... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T10:24
2023-07-04T10:24
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Минфин России подготовил поправки в Бюджетный кодекс, наделяющие правительство полномочиями по замещению суверенных еврооблигаций РФ, говорится в материалах на сайте министерства. "Правительство РФ будет наделяться полномочиями по замещению обращающихся государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинированных в иностранной валюте (еврооблигации Российской Федерации), на новые выпуски с аналогичными условиями по согласованию с их владельцами. Поправки в Бюджетный кодекс РФ об этом подготовлены Минфином России и одобрены комиссией правительства по законопроектной деятельности", - говорится в сообщении. Изменения направлены на создание благоприятных условий для обеспечения выполнения эмитентом обязательств по еврооблигациям РФ и для обеспечения соблюдения прав владельцев данных долговых инструментов, отмечают в Минфине. Поправки допускают возможность осуществления замещения еврооблигаций РФ на условиях, предусматривающих передачу (уступку) всех прав, если перевод эмитенту замещаемых государственных ценных бумаг РФ невозможен из-за ограничительных действий иностранных государств, международных или иностранных финансовых организаций. "Поправки наделяют правительство РФ соответствующими полномочиями. Решения же о необходимости замещения того или иного выпуска будут приниматься правительством дополнительно", - отмечают в Минфине.
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Правительство наделят полномочиями по замещению евробондов

Минфин подготовил поправки, наделяющие правительство полномочиями по замещению евробондов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом Правительства Российской Федерации в Москве
Дом Правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дом Правительства Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Минфин России подготовил поправки в Бюджетный кодекс, наделяющие правительство полномочиями по замещению суверенных еврооблигаций РФ, говорится в материалах на сайте министерства.
«
"Правительство РФ будет наделяться полномочиями по замещению обращающихся государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинированных в иностранной валюте (еврооблигации Российской Федерации), на новые выпуски с аналогичными условиями по согласованию с их владельцами. Поправки в Бюджетный кодекс РФ об этом подготовлены Минфином России и одобрены комиссией правительства по законопроектной деятельности", - говорится в сообщении.
Изменения направлены на создание благоприятных условий для обеспечения выполнения эмитентом обязательств по еврооблигациям РФ и для обеспечения соблюдения прав владельцев данных долговых инструментов, отмечают в Минфине.
Поправки допускают возможность осуществления замещения еврооблигаций РФ на условиях, предусматривающих передачу (уступку) всех прав, если перевод эмитенту замещаемых государственных ценных бумаг РФ невозможен из-за ограничительных действий иностранных государств, международных или иностранных финансовых организаций.
"Поправки наделяют правительство РФ соответствующими полномочиями. Решения же о необходимости замещения того или иного выпуска будут приниматься правительством дополнительно", - отмечают в Минфине.
Президент Росси Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Российских эмитентов евробондов обязали выпустить замещающие облигации
22 мая, 17:26
 
ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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