https://ria.ru/20230704/evrobondy-1882070700.html

Правительство наделят полномочиями по замещению евробондов

Правительство наделят полномочиями по замещению евробондов - РИА Новости, 04.07.2023

Правительство наделят полномочиями по замещению евробондов

Минфин России подготовил поправки в Бюджетный кодекс, наделяющие правительство полномочиями по замещению суверенных еврооблигаций РФ, говорится в материалах на... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T10:24

2023-07-04T10:24

2023-07-04T10:24

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875265194_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_3ec34ca767a097496fae8e14ae01c615.jpg

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Минфин России подготовил поправки в Бюджетный кодекс, наделяющие правительство полномочиями по замещению суверенных еврооблигаций РФ, говорится в материалах на сайте министерства. "Правительство РФ будет наделяться полномочиями по замещению обращающихся государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинированных в иностранной валюте (еврооблигации Российской Федерации), на новые выпуски с аналогичными условиями по согласованию с их владельцами. Поправки в Бюджетный кодекс РФ об этом подготовлены Минфином России и одобрены комиссией правительства по законопроектной деятельности", - говорится в сообщении. Изменения направлены на создание благоприятных условий для обеспечения выполнения эмитентом обязательств по еврооблигациям РФ и для обеспечения соблюдения прав владельцев данных долговых инструментов, отмечают в Минфине. Поправки допускают возможность осуществления замещения еврооблигаций РФ на условиях, предусматривающих передачу (уступку) всех прав, если перевод эмитенту замещаемых государственных ценных бумаг РФ невозможен из-за ограничительных действий иностранных государств, международных или иностранных финансовых организаций. "Поправки наделяют правительство РФ соответствующими полномочиями. Решения же о необходимости замещения того или иного выпуска будут приниматься правительством дополнительно", - отмечают в Минфине.

https://ria.ru/20230522/evrobonda-1873463938.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)