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Британцы не уверены, что справятся с оплатой счетов за энергоносители зимой
Британцы не уверены, что справятся с оплатой счетов за энергоносители зимой - РИА Новости, 04.07.2023
Британцы не уверены, что справятся с оплатой счетов за энергоносители зимой
Около 40% британцев не уверены, что смогут справиться с оплатой счетов за энергоносители, если цены ближайшей зимой останутся на уровне предыдущей, следует из... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T16:30
2023-07-04T16:30
2023-07-04T16:30
в мире
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Около 40% британцев не уверены, что смогут справиться с оплатой счетов за энергоносители, если цены ближайшей зимой останутся на уровне предыдущей, следует из результатов опроса, проведенного исследовательской компанией YouGov. Среди участников исследования 28% выразили неуверенность в том, что смогут справиться со счетами за энергоносители ближайшей зимой, еще 12% заявили, что совсем не уверены, что им хватит средств для оплаты счетов. В способности оплатить счета за энергоносители чаще сомневаются женщины (42% против 37% среди мужчин). Меньше всего уверенности у британцев в возрасте от 25 до 49 лет (46%). В опросе YouGov приняли участие 3623 британца. Сроки проведения опроса и погрешность в полученных данных не уточняются. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте компании. Ранее газета Telegraph со ссылкой на отчет о королевских финансах сообщала, что британская королевская семья понизила температуру в Букингемском дворце на фоне роста цен на энергоносители.
https://ria.ru/20230523/proekty-1873535948.html
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в мире
Британцы не уверены, что справятся с оплатой счетов за энергоносители зимой
Опрос: около 40 процентов британцев не уверены, что справятся со счетами за энергию зимой
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости.
Около 40% британцев не уверены, что смогут справиться с оплатой счетов за энергоносители, если цены ближайшей зимой останутся на уровне предыдущей, следует из результатов опроса, проведенного исследовательской компанией
YouGov.
Среди участников исследования 28% выразили неуверенность в том, что смогут справиться со счетами за энергоносители ближайшей зимой, еще 12% заявили, что совсем не уверены, что им хватит средств для оплаты счетов.
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В способности оплатить счета за энергоносители чаще сомневаются женщины (42% против 37% среди мужчин). Меньше всего уверенности у британцев в возрасте от 25 до 49 лет (46%).
В опросе YouGov приняли участие 3623 британца. Сроки проведения опроса и погрешность в полученных данных не уточняются. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте компании.
Ранее газета Telegraph со ссылкой на отчет о королевских финансах сообщала, что британская королевская семья понизила температуру в Букингемском дворце на фоне роста цен на энергоносители.
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