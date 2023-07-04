https://ria.ru/20230704/energonositeli-1882191108.html

Британцы не уверены, что справятся с оплатой счетов за энергоносители зимой

Британцы не уверены, что справятся с оплатой счетов за энергоносители зимой - РИА Новости, 04.07.2023

Британцы не уверены, что справятся с оплатой счетов за энергоносители зимой

Около 40% британцев не уверены, что смогут справиться с оплатой счетов за энергоносители, если цены ближайшей зимой останутся на уровне предыдущей, следует из... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T16:30

2023-07-04T16:30

2023-07-04T16:30

в мире

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Около 40% британцев не уверены, что смогут справиться с оплатой счетов за энергоносители, если цены ближайшей зимой останутся на уровне предыдущей, следует из результатов опроса, проведенного исследовательской компанией YouGov. Среди участников исследования 28% выразили неуверенность в том, что смогут справиться со счетами за энергоносители ближайшей зимой, еще 12% заявили, что совсем не уверены, что им хватит средств для оплаты счетов. В способности оплатить счета за энергоносители чаще сомневаются женщины (42% против 37% среди мужчин). Меньше всего уверенности у британцев в возрасте от 25 до 49 лет (46%). В опросе YouGov приняли участие 3623 британца. Сроки проведения опроса и погрешность в полученных данных не уточняются. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте компании. Ранее газета Telegraph со ссылкой на отчет о королевских финансах сообщала, что британская королевская семья понизила температуру в Букингемском дворце на фоне роста цен на энергоносители.

https://ria.ru/20230523/proekty-1873535948.html

https://ria.ru/20230621/energiya-1879559895.html

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в мире