https://ria.ru/20230704/donetsk-1882252194.html

ВСУ выпустили 35 снарядов по Донецку, Макеевке и Новопетриковке

ВСУ выпустили 35 снарядов по Донецку, Макеевке и Новопетриковке - РИА Новости, 04.07.2023

ВСУ выпустили 35 снарядов по Донецку, Макеевке и Новопетриковке

Украинские войска выпустили 35 снарядов по Донецку, Макеевке и Новопетриковке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T21:10

2023-07-04T21:10

2023-07-04T21:10

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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 35 снарядов по Донецку, Макеевке и Новопетриковке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 17.00 - населенный пункт Новоукраинка - населенный пункт Новопетриковка: выпущено девять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. По Донецку в 19.25 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров. Затем в 20.30 было выпущено еще пять снарядов того же калибра. В 20.45 по Донецку также выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Макеевка подверглась обстрелам в 19.35, по ней выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров. Позже в 20.45 украинские войска выпустили по ней еще пять снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230704/rebenok-1882238299.html

https://ria.ru/20230704/dnr-1882242080.html

донецк

украина

макеевка

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в мире, донецк, сцкк, нато, украина, макеевка