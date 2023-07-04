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ВСУ выпустили 35 снарядов по Донецку, Макеевке и Новопетриковке - РИА Новости, 04.07.2023
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21:10 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/donetsk-1882252194.html
ВСУ выпустили 35 снарядов по Донецку, Макеевке и Новопетриковке
ВСУ выпустили 35 снарядов по Донецку, Макеевке и Новопетриковке - РИА Новости, 04.07.2023
ВСУ выпустили 35 снарядов по Донецку, Макеевке и Новопетриковке
Украинские войска выпустили 35 снарядов по Донецку, Макеевке и Новопетриковке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T21:10
2023-07-04T21:10
в мире
донецк
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 35 снарядов по Донецку, Макеевке и Новопетриковке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 17.00 - населенный пункт Новоукраинка - населенный пункт Новопетриковка: выпущено девять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. По Донецку в 19.25 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров. Затем в 20.30 было выпущено еще пять снарядов того же калибра. В 20.45 по Донецку также выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Макеевка подверглась обстрелам в 19.35, по ней выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров. Позже в 20.45 украинские войска выпустили по ней еще пять снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230704/rebenok-1882238299.html
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в мире, донецк, сцкк, нато, украина, макеевка
В мире, Донецк, СЦКК, НАТО, Украина, Макеевка
ВСУ выпустили 35 снарядов по Донецку, Макеевке и Новопетриковке

Украинские войска выпустили 35 снарядов по Донецку, Макеевке и Новопетриковке

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЖилой дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ Куйбышевского района Донецка.
Жилой дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ Куйбышевского района Донецка. - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Жилой дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ Куйбышевского района Донецка.. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 35 снарядов по Донецку, Макеевке и Новопетриковке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 17.00 - населенный пункт Новоукраинка - населенный пункт Новопетриковка: выпущено девять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Донецк - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
При украинском обстреле Петровского района Донецка пострадал ребенок
Вчера, 19:17
По Донецку в 19.25 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров. Затем в 20.30 было выпущено еще пять снарядов того же калибра. В 20.45 по Донецку также выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров.
Макеевка подверглась обстрелам в 19.35, по ней выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров. Позже в 20.45 украинские войска выпустили по ней еще пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Украинские военные выпустили 41 снаряд по ДНР
Вчера, 19:45
 
В миреДонецкСЦККНАТОУкраинаМакеевка
 
 
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