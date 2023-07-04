ВСУ утром обстреляли Донецк и Зайцево
ВСУ утром выпустили по Донецку и Зайцево 19 снарядов натовского калибра
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 июл – РИА Новости. Украинские войска утром во вторник обстреляли Донецк и поселок Зайцево, выпустив девятнадцать снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Зайцево: выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметров", - говорится в сообщении.
В 7.20 и 7.50 мск было выпущено в общей сложности 11 снарядов натовского калибра по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка. О последствиях в обоих случаях не сообщается.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.