https://ria.ru/20230704/dokhody-1882033376.html

Минспорт в 2022 году перевыполнил план по доходам почти на 70 процентов

Минспорт в 2022 году перевыполнил план по доходам почти на 70 процентов - РИА Новости, 04.07.2023

Минспорт в 2022 году перевыполнил план по доходам почти на 70 процентов

Минспорт РФ в 2022 году перевыполнил план по доходам почти на 70%, в основном из-за возврата остатков субсидий, предоставленных учреждениям и юрлицам, следует... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T00:44

2023-07-04T00:44

2023-07-04T11:53

экономика

россия

галина изотова

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Минспорт РФ в 2022 году перевыполнил план по доходам почти на 70%, в основном из-за возврата остатков субсидий, предоставленных учреждениям и юрлицам, следует из отчета Счетной палаты по итогам проверки исполнения бюджета ведомства за прошлый год. "В отчетном году Минспорт перевыполнил план по доходам, перечислив в бюджет 4,6 миллиарда рублей - 169,1% от прогноза. Основная причина превышения - возврат остатков субсидий, предоставленных учреждениям и юрлицам. Расходы исполнены на уровне 96,5% (83,7 миллиарда рублей), что выше показателя 2021 года (93,2%)", - говорится в материалах. "Неполное исполнение расходов в основном обусловлено отменой ряда международных крупных соревнований, удорожанием строительных материалов, а также нарушениями сроков проведения конкурсных процедур", - пояснила исполняющая обязанности председателя Счетной палаты Галина Изотова, слова которой приводятся в материалах. Там добавляется, что исполнение расходов по госпрограмме "Развитие физической культуры и спорта" составило 96,3% - не достигнуты значения двух из 10 показателей. "Основной объем нарушений (1,3 миллиарда рублей), выявленных в ходе проверки, связан с ведением бухгалтерского учета и отчетности. Все они были устранены в ходе проверки. Кроме того, как и в предыдущие годы, были выявлены нарушения при предоставлении межбюджетных трансфертов и субсидий юрлицам и формировании государственных заданий", - добавляют аудиторы. Так, согласно итогам проверки, объем госзадания по Федеральному центру подготовки спортивного резерва был завышен на 7,7 миллионов рублей в связи с тем, что в нормативы затрат были включены расходы на содержание филиала, отсутствующего в структуре учреждения. "Исключение указанных расходов из норматива позволило бы Минспорту экономить ежегодно около 7 миллионов рублей", - подчеркнула Изотова. Отдельное внимание Счетная палата обратила на выполнение Минспортом поручения главы государства по передаче регионам движимого имущества стадионов, построенных к Чемпионату мира по футболу. Так, аудиторская проверка показала, что за 4 года передано 45% движимого имущества на общую сумму 12,5 миллиарда рублей.

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экономика, россия, галина изотова